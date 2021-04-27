Pizzanın hamuru kalın mı olmalı ince mi?

SORİSO PİZZA

Beylikdüzü’nde henüz yeni diyebileceğimiz bu mekana yasaklar başlamadan önce gitmiştim. Mekanın işletmecisi Hüseyin Kavuk, harika bir yer açmış. E-5’teki herkesin bildiği Migros’un arka taraflarında. Mekan ferah ve çok tarz. Ekibi muhteşem. Pizza ustası İsmail Bey, Avusturya ve Kuzey İtalya’da yıllarca çalışmış. İşinin ehli. Pizzayı A’dan Z’ye biliyor. Yıllar boyu kazandığı tecrübesini şimdi Soriso Pizza’ya yansıtıyor. Özellikle carpaccio pizzaya bayıldım. İnce dilimli ve üzerindeki et çok yumuşak ve kıvamında. Zeytinyağını bodrumdan, baharatları yöresinden getiriyorlar. Öyle köşedeki herhangi bir aktardan almıyor. Böyle olunca da pizzanın tadı üst düzey oluyor. Fiyatları da gayet uygun. İyi bir akşam yemeği için tercih edebilirsiniz. Uzak yerlere servisleri de mevcut. Bir cümle de soslarına... Mekanın sosları da muhteşem. Pizzayı yerken arasına sürüp sürüp götürdüm dostlarım...

INSTAGRAM: @sorisopizza

☎️ TELEFON: 0532 493 78 71

📍 ADRES: Barış mahallesi Samsun caddesi, Kır Sokak, 34520 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Girişte HES kodu uygulaması

✅ Girişte ateş ölçer

✅ Girişte dezenfektan

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

CHICAGO PİZZA HALKALI

Küçükçekmece’deki bu şirin mekan oldukça lezzetli. Mekanın sahibi Mustafa Bey pizzalarını kendi reçetesiyle yapıyor. Çok da enteresan bir hikayesi var. Ancak hikayesini paylaşmadan önce pizzayı anlatayım. Baştan söyleyeyim, Mustafa Bey’in pizzaları farklı, kapalı pizza yapıyor. Hamuru kurabiye vari, adeta bisküvi kıvamında. Kendi özel olarak yaptırdığı 5 cm. yükseklikteki çelik tavalara koyduğu hamuru orada ısıtıyor. İçine double malzeme salam, sucuk, sosis ve mantar koyuyor. Hepsi yüzde 100 dana eti. Piliç etini dükkanına sokmuyor. Ardından yaklaşık 350 gr. mozerella peyniri üzerine döküyor. Bir süre sonra kenarlarını kesiyor ve kendi yaptığı sosu, pizzaya döküyor. Üzerine serpiştirdiği toz permasan peyniri koyup 25 dakika fırında ısıtıyor. Parmaklarınızı yersiniz. Kendisi İtalya, İspanya ve Kırbıs’ta çalışmış. Uzun yıllar orada pizza üzerine ihtisas yapmış. Şimdi de kendi mekanında enfes pizzalar yapıyor. İftar ve sahurda sipariş vermek istiyorsanız, hiç düşünmeyin dostlarım.

INSTAGRAM: @chicagopizzahalkali

☎️ TELEFON: 0532 232 41 26

📍 ADRES: Halkalı 1437. Sokak , Halkalı Caddesi No 62 İstasyon Mahallesi Divan Residence C blok No:7 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

❌ Girişte HES kodu uygulaması

❌ Girişte ateş ölçer

✅ Girişte dezenfektan

✅ Sosyal mesafeli masalar

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

DEĞİRMEN PİZZA

Avcılar’da uzun süre yediğim pizzacıydı. Yaklaşık 25 yıl önce kurulmuş, bölgenin en eskilerinden belki de en eski pizzacısıydı. Bir süre önce mekan değiştirdi. Daha güzel, şık bir yerde hizmet veriyor. 1-2 kere aldıklarım eski tadını arattıysa da ona son bir şans daha tanıdım. Bol zeytinli özel special ‘Değirmen Pizza’ söyledim. Mantarlı, domatesli, kaşar bolca erimiş, elbette ince dilimli. Yedim, ancak eski üst düzey tadından uzaktı. Sıradan pizza zinciri olan markalardan bir farkı yoktu. Ayrıca sıcak da gelmemişti. Paketlemede sorun var. Pizzayı müşteriye soğumadan götürmek gerek. Hep söylediğim gibi, bu benim değerlendirmem ve damak tadım. Siz deneyin ve kendi kararınızı kendiniz verin.

INSTAGRAM: @degirmenpizza1997

☎️ TELEFON: (0212) 593 64 40

📍 ADRES: Üniversite, Firuzköy Blv. No:22, 34310 Avcılar/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

❌ Girişte HES kodu uygulaması

❌ Girişte ateş ölçer

✅ Girişte dezenfektan

✅ Sosyal mesafeli masalar

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK