Ne İtalyan, ne Fransız, favorim Türk mutfağı

BURAK KURU FASULYE

Bu mekan için söylenecek çok şey var. İstanbul’un belki de en iyi esnaf lokantası. Türk mutfağının lezzetlerini temsil eden belki de en iyi yer. Gurme Magazin ismiyle sosyal medyada yemek yazıları yazan sevgili Ufuk Güngör abimin tavsiyesi üzerine Pendik Güllübağlar’daki bu mekanı keşfettim. İşletmecisi Metin Dinçer, bir zamanlar tornacıymış. Evet yanlış okumadınız tornacı. “Tornacılık ne alaka, aşçılık ne alaka” diyeceksiniz... “Çok iyi yemek yapardım. Hep farklı şeyler denerdim. Sürekli AR-GE yapıp, insanlara tattırırdım. ‘artık tamam ben oldum’ deyince açtım dükkanımı” diyen Metin Usta işinde o kadar ilerlemiş ki, Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nda jürilik, Ukrayna aşçılık organizasyonunda sunum ve 3 kere bu ülkeye giderek, Türk yemekleri hakkında ders vermiş. Ayrıca Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Andreas Gugler de mekanını ziyaret etmiş. Şahsen ben, Gugler’i restoranına davet eden hatta gelmesi için parayı bile gözden çıkaran bir çok mekan sahibi biliyorum. Neyse konumuza dönelim.



Metin Usta, “Misafirlerimizin yüzündeki tebessüm en büyük sermayemizdir” sloganıyla 2001’de Burak Kuru Fasulye Restoranı’nı kuruyor. Dükkan tıklım tıklım. Abartmıyorum öğlen ve akşam yer bulmanız çok zor. Rezerve yöntemiyle çalışıyor çoğu zaman. Tadıma ‘gerdan çorbası’yla başladık. Terbiyesi ve tadına bayıldım. Afiyetle yediğim ender çorbalardandı. Ardından gelen kuru fasulyenin pişmesi, lezzeti yerindeydi. Ancak ben iri kuru yerine küçüklerini tercih ediyorum. Kendisi uzun yıllar Erzurum İspir’de yetişen mahsulleri tercih ettiğini ve o yörenin kuru fasulyesinin 9-10 mm arası olduğunu belirtti.

Daha sonra masaya fırın tandır geldi. Ben her zaman iyi et için “lokum”, daha da iyisi için “lokum ötesi” tabirini kullanırım. Bu lokum ötesiydi. Hafif yağlı et dokunur dokunmaz dağılıyordu. Dana kavurma, fırın tandır hepsinin tadına baktım. Kendi reçetesiyle yaptığı yemeklere tek kelimeyle bayıldım. Sanırım her gün bu restoranda farklı farklı yemekler yesem bıkmam. Kapanış ise sakızlı sütlaç ile yaptım. Sütlaç, direkt çiftlikten gelen günlük taze süt, manda kaymağı ve damla sakızıyla birleştirmiş. Metin Usta için yemek profesörü desem haksız sayılmam. Deneyince siz de bana hak vereceksiniz...

Bir paragraf da, Metin Usta’nın alaylı ve mektepli oğlu Burak Şef’e açmak istiyorum. Burak Dinçer 21 yaşında. Babasının yanında işi öğrenmiş. Lisede ve üniversitede tam 6 yıl aşçılık okumuş. Burak Şef de adeta bir maestro gibi mutfağı ve iki katlı dükkanı çevirip çeviriyor. Babasının reçetelerini ezbere biliyor. Evet ben de şaşırdım, yaşı küçük ama babasının olmadığı günlerde işin başında Burak var. Metin Usta’nın “Benden daha iyi yemek yapıyor” dediği Burak Dinçer’in adını 5-6 sene içinde çok duyacaksınız. Benden demesi.

INSTAGRAM: @burakkurufasulye

☎️ TELEFON: (0216) 307 57 12

📍 ADRES: Güllü Bağlar, Muhsin Yazıcıoğlu Cd No:61/D, 34906 Pendik/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

FİDAN TÜRK MUTFAĞI

Avcılar ve Beylikdüzü’nde iki şubesi olan Fidan Türk Mutfağı restoranı, Türk Mutfağı konusunda çok geniş bir yelpazeye sahip. Serpme kahvaltısı, kuzu tandır, dana tandır, et döner ve diğer saray mutfağı konseptindeki sulu yemekleri ile dikkat çekiyor. Firmanın, Beylikdüzü’ndeki Perlavista AVM’nin yanındaki restoranına ziyarete gittim. Mekânın mutfak şefliğini yapan Şef Önder Yusufoğlu çok tecrübeli bir isim. Bir çok kaliteli restoranda hizmet vermiş, şimdi de bu mekanı geliştirerek günden güne yeni bir katma değer ekliyor. Çok da iyi işler yapmış. Ben formülleriyle yaptığı yemeklerden bir kaç tanesini tattım.

Günde 25 çeşit sulu yemek çıkarıyorlar. Günlük değişen bazı yemekler olsa da genelde tandır, döner gibi belli başlı yemekler ve kelle paça, mercimek gibi bazı çorbalar her gün çıkıyor. Azar azar baktığım yemeklerin hepsi lezzetliydi. Tavuk suyu çorba, saray kebabı, Rize kavurması, döner ve pirinç pilavını ayrı bir yere koymak istiyorum. Bunlar en iyileriydi bana göre. İşletme sahibi Selçuk Öztürk de sohbetimize katıldı ve gelecekte Beylikdüzü’nde bir şube daha açacaklarını ifade etti. Bana sorarsanız, ben, bu tarz kaliteli restoranların, Türk mutfağını yaşatan mekanların her ilçede açılmasından yanayım.

INSTAGRAM: @fidanturkmutfagi

☎️ TELEFON: (0216) 307 57 12

📍 ADRES: Perlavista Avm, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Bulvarı, C1 Blok NO:45, 34528 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

SEFERTASI

Cennet yürüyüş yolundaki bu yer, yaklaşık 6 yıl önce açıldı. Birisi öğretmen, iki ortak tarafından kurulan mekan, disiplini, kalitesi ve düşük ücret politikasıyla bölgede farkını öne çıkardı. Yemekleri ilk günkü gibi aynı kalitede ve lezzette. Burada her gün yemek yiyen, başka yere gitmeyen müşteriler var. Tavuklu pilav, mercimek çorbası, Ezogelin, kurufasulye, mantı, nohut, yoğurtlu kızartama gibi ev yemeklerinin yanında, menülü seçenekleri de mevcut. Örneğin sebzeli kebap menüyü (Et, patlıcan, patates, domates, biber, soğan, havuç + yardımcı yemek + bir ürünle birlikte 36,50 liraya yiyebiliyorsunuz. Ya da et mi yemek istediniz. O zaman size dana kavurma menüyü öneririm. Dana kavurma + seçeceğiniz yardımcı yemek + seçeceğiniz yan ürün 53 lira. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Yan ürünün yanına, sütlaç, Kıbrıs tatlısı, kazandibi, tatlıları da seçebiliyorsunuz. Bir çok yerden daha doyurucu ve ucuz olan bu mekanda gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirsiniz.

INSTAGRAM: @sefertasi_lokantasi

☎️ TELEFON: (0212) 598 02 32

📍 ADRES: Cennet, Hürriyet Cd. 23/A, 34290 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK