Küçükçekmece'deki fenomen kokoreççi ve 60 şubeli dönerci

KOKOREÇÇİ TEKİN USTA

Erzurum doğumlu. Küçük yaştan itibaren çalışmaya başladı. 9 yaşında İzmir’e kokoreççi dayısının yanına giderek çıraklık yapmaya başladı. İşin inceliklerini öğrendi. Hep aklında İstanbul’a gitmek vardı ve 3 sene sonra İstanbul’a gitti. Çocuk olduğu için kimse iş vermek istemiyordu ama o bir gün işini kuracağına inanıyordu. Bakırköy’de bir kokoreççiye başladı. 2 sene çalıştı. İzmir kokoreci ile İstanbul’daki çok farklıydı.

Gerçek kokorecin İzmir usulü olduğunu söyleyen Tekin Usta, “İstanbul’daki kokoreci garipsiyordum. Zaten 2 sene orada zar zor çalıştım. Sonra kebapçı dükkanına girdim, ardından askerlik. Vatani görevimi yaptıktan sonra Küçükçekmece’de kendi yerimi açtım. Zor şartlarda, borç harç açtım dükkanımı. İzmir usulü de yaptım, İstanbulluların sevdiği şekilde de. Midye de koydum, dönerde. Kısa sürede çok yol kat ettim. Kendi imalathanemi kurdum. Bırakın İstanbul’u yurt içini, Avrupa’dan bile gelen müşterilerim var.” Ağzının tadını bilen buraya geliyor arkadaşlar. Kokoreci çok iyi yapıyor. Bence midyesi de en az onun kadar başarılı. Kardeşi Nafiz Usta da harika işler çıkarıyor. Zaten ilerleyen günlerde o da ikinci şubenin başına geçecek. Kokoreççi Tekin Usta’yı denemeyeniz varsa mutlaka tadına baksın.

INSTAGRAM: @kokoreccitekinusta

☎️ TELEFON: (0212) 592 01 44

📍 ADRES: Yeşilova, Reyhan Cd. No:84/A, 34295 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:



✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





REİS DÖNER SEFAKÖY

Pandemiye inat büyüyen, Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Başkanı ve Reis Döner’in sahibi Mehmet Mercan’ın sahibi olduğu Reis Döner’in yeni şubesi Reis Döner Sefaköy’deydim. Yaklaşık 60 şubeye ulaştılar. Sefaköy’deki mekanın sahibi Özcan Kayar, genç bir girişimci ve çok da misafirperfer. Benimle yakından ilgilendi. Özcan Bey, henüz yeni olmalarına rağmen, lezzetin de katkısıyla kısa sürede hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Ben özellikle İskender’e bayıldım. Ustalar sosunu çok güzel ayarlamış. Özcan Bey’in dediği kadar lezzetliydi İskender. Pidesi çok çok iyiydi. Döner ince ve lezzetliydi. Burada, et ve tavuk döner, hamburger köfte, köfte, İskender gibi dönerle alakalı bütçenize göre pek çok ürün bulabilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemeliyim. Çevredekiler burayı kısa sürede benimsemiş. Yoğun bir şekilde paket servisi vardı. Sefaköy halkı Reis Döner’i sevmiş.

INSTAGRAM: @reisdonersefakoy

☎️ TELEFON: (0212) 579 75 62

📍 ADRES: Kartaltepe, Belediye Cd. NO:12, 34295 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:



✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





KINACI İŞKEMBE

Bundan yaklaşık 15 sene önce ilk kez denemiştim. Harikaydı. İşkembesi, kelle paçası ve benim sevdiğim çürüğü muhteşem yapıyorlardı. Hatta ekip olarak Hürriyet gazetesinden çıkıp bir çok kez buraya gelip gecenin bir vakti çorba içmişliğimiz vardı. Ancak gün geçtikçe Kınacı büyüdü, şubeleşti. Sefaköy, Florya, Beylikdüzü derken 4 yerde boy gösterdi. Ama üzülerek söylüyorum, tadını kaybetti. Geçmişteki keyfi, lezzeti arar oldum. En son gittiğimde iki eski personel vardı, ancak ustası değişti mi değişmedi mi sormadım. Bence ne yapıp edip ürünleri düzeltmeliler, yoksa benim gibi müdavimleri kaybedecekler.

INSTAGRAM: @kinaci_iskembe

☎️ TELEFON: 0552 234 56 47

📍 ADRES: E-5 Üzeri Cennet Mahallesi Petrol Ofisi Yanı Küçükçekmece / İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:



✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK