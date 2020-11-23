Kebabınızı ister siz alın, isterseniz onlar getirsin...

AVCILAR DÜRÜMCE

Ağrılı Ahmet Usta, uzun süredir yürüyüş yolu Marmara Caddesi’nin ara sokağında hizmet veriyor. Köşe başında, ufak bir dükkanı var. Adana, Urfa, ciğer, kanat, karışık ızgara yapıyor. Özellikle günlük olarak hazırladığı Alinazik kebabını çok beğeniyorum. Etler, Kırklareli’den günlük getiriliyor. Yan taraftaki dükkanını katmer ve künefe salonuna dönüştüren Ağrılı Ahmet Usta isteyene kebap çeşitlerinin yanında tatlıyı da kapıya kadar getiriyor.

INSTAGRAM: @avcilardurumce

☎️ TELEFON: 0212 591 77 90

📍 ADRES: Merkez, Çiğdem Cd. 49-2, 34310 Avcılar/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

KEBAPÇI NAYİF

Uzun yıllar Halkalı’da çalışan Şanlıurfalı Nayif Usta, sonunda kendi yarını açtı. Küçükçekmece Beşyol’da kendi adını verdiği kebap salonunu pandemi öncesi hizmete girdi. Kısa sürede bölgede tanınan Nayif Usta’nın ünü hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Etlerini özel soslar ve sunum eşliğinde müşterilerine gönderiyor. Porsiyonların yanında yeşillik ve çigköfte ikram ediyor. Yasak kalkınca bu mekana gitmenizi öneririm. Mekanın dekorasyonu harika. Duvarlarda eski tüfekler, eski radyolar, memleketi Şanlıurfa’ya özel objeler var. Otantik bir atmosferde kebabınızı yerken kendinizi Şanlıurfa'da hissediyorsunuz.

INSTAGRAM: @kebapcinayif

☎️ TELEFON: (0212) 873 34 34

📍 ADRES: Yeşilova, 1012. Sk. 19 C, 34295 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperli

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

DURMUŞ USTA REJON KEBAP

Kilisli Durmuş Usta'nın oğlu Berat'la işlettiği bu mekan Kapalıçarşı'nın en bilindik yerlerinden. Kilis lezzetlerinin en güzel tadıldığı yerlerinden biri olan bu mekanda özellikle goruk kebabını tavsiye ediyorum. Kilis tavası ve Gaziantep usulü ciğerin yapıldığı bu mekanda gel al veya paket servise yoğun ilgi var. 20 kişilik ve fazlası, çiğ köfte, içli köfte ya da kuru dolma siparişleriniz için 1 gün önceden burayı aramayı unutmayın dostlarım. Bu lezzeti mutlaka denemelisiniz...



INSTAGRAM: @kebabcidurmususta

☎️ TELEFON: 0532 492 24 66

📍 ADRES: Kapalıçarsı Yorgancılar Kapısı Beyazıt/İstanbul

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperli

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ASİLLER KEBAP SALONU

Bakırköy İncirli Caddesi ara sokakta saklı kalmış bu mekanın ustası da Şanlıurfa’dan. Kadir Bey yıllardır kardeşiyle işlettiği restoranın müşterisini müdavime dönüştürmeyi başarmış. Birçok kişi defalarca gittiği için burasını tercih ediyor. Kebap yapmayı bir sanat olarak gördüğünü söyleyen Kadir Usta, “Kebabı karın doyurma yöntemi değil, yaşamdan zevk almasını sağlayan bir kültür” diyerek özetliyor. Gaziantep’ten getirdikleri fıstıkla yaptıkları fıstıklı kebap ağızda pamuk gibi dağılıyor. Telefonla siparişiniz verebileceğiniz ya da gel al servisten faydalanacağınız bu mekanı denemenizi öneririm...

INSTAGRAM: @asillerkebap

☎️ TELEFON: 0212 543 76 88

📍 ADRES: Zuhuratbaba Mh., İncirli Caddesi & Asiller Sk. 2/B, 34147 Bakırköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK