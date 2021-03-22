İstanbul’daki ‘Konya mutfağı’ durakları

GÜVENÇ KONYALI SİRKECİ

Sirkeci’deki 3 katlı binanın sahibi Hüseyin Güvenç, 44 yaşında. Konya Ereğli’de dünyaya geldi. İyi bir aşçı ve Konya yemekleri uzmanı. 16 yaşında İstanbul Merter’de amcasının yanında ilk önlüğünü giydi. Ardından 2011 yılında İstanbul Sirkeci’de ‘Güvenç Konyalı’ şubesini açıp turistler başta olmak üzere İstanbullulara Konya lezzetlerini sunmaya başladı. Çok kısa sürede ünü sınırları aştı. Dünyanın birçok yerinden gelen ünlü YouTuber’lar Mr. Taster ve Basil El Haç videolarında Hüseyin Usta’dan “Türk mutfağının ünlü ustası” diye bahsetti. Ben de mekânında etli ekmek, bıçakarasını yedim. Çıtır çıtır ve incecik hamurdan yapılan bu iki yöresel yemek manda yoğurduyla gayet güzel gidiyor. Ancak bir parantez “incik”e açmak isterim. Kemiğinden yağ gibi ayrılan, Konya’dan gelen pamuk gibi eti hiçbir şeye değişmem. Sirkeci’ye yolunuz düşürse bu mekâna mutlaka uğrayın dostlarım.

INSTAGRAM: @guvenckonyali

☎️TELEFON: (0212) 527 52 20

📍ADRES: Ankara Caddesi Hocapaşa Hamamı Sokak. No: 4, 34110 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

HASKONYALI ESENYURT

Avcılar’dan Beylikdüzü’ne giderken Torium AVM’nin yanında, Haramidere Sanayi metrobüs durağının karşısındaki bu mekanı ziyaret ettim. İşletme sahibi Fatih Ercan çok iyi bir işletmeci. Güler yüzlü ve cana yakın. İşini iyi yapanlardan. Bodrum, Kuşadası, İzmir gibi Ege bölgesinde 8 adet şubesi olan Haskonyalı markasını İstanbul’a yaymak istiyor. Yemeklerine gelince... Yoldan geçip gidenlerin uğrak noktası olan bu mekanın kelle paçası meşhur. Gerçekten ustalar çorbanın hakkını vermiş. Buranın kelle paçası E-5 yolu üzerindeki bir çok çorbacıdan daha iyi. Buraya gelirseniz mutlaka deneyin bana hak vereceksiniz. Ardından elbette bıçakarasını söyledim. Masaya gelen 1.5 metrelik bıçakarasını görünce önce gözünüz bayram ediyor. Etin kokusu yok. Sizi rahatsız etmiyor. Hamuru da oldukça ince. Benim hoşuma gitti. Son olarak yediğim sacarası ise bol fıstıklı ve çok hafifti. Bir çok tatlıcıda yediğim, künefe ve katmerden daha iyi. Bir çoğunuzun bilmediği bu tatlıyı denemenizi öneririm.

INSTAGRAM: @haskonyali_istanbul

☎️TELEFON: (0212) 423 42 34

📍ADRES: Saadetdere, 112. Sk. 60 A, 34513 Beylikdüzü Osb/Esenyurt/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

HASIRLI KONYA MUTFAĞI BAHÇEŞEHİR

Koronavirüs önlemleri üst düzeyde. Yasakların kalkmasıyla birlikte temizlik hat safhaya çekilmiş. İşletmeciler korona konusunda bir hayli hassaslar. Geniş oturum alanı, hijyen donanımı ve masalardaki dezenfektanlarla kendinizi virüse karşı koruma altında hissediyorsunuz. Garsonların elbiseleri günlük değişiyor. Etli ekmeği en güzel yiyebileceğiniz bir mekan. Bunun yanında peynirli pide, fırın kebabı, bamya çorbası, tirit kebabı, bamya çorbası, saç arası tatlısında da oldukça iddialılar. İnce açılmış hamurla hazırlanmış etli ekmekle birlikte taş fırında pişirilmiş fırın kebabı oldukça iyi. Tadı damağınızda kalan bir lezzet. Ayrıca yemekten önce Konya yöresine ait özel peynir, güveç kabına konur ve fırına verilen “Sündürme”yi size öneririm. Gayet başarılı.

INSTAGRAM: @hasirlikonya_bahcesehir

☎️TELEFON: (0212) 672 88 00

📍ADRES: Bahçeşehir 2. Kısım, Hoşdere-Bahçeşehir Yolu No:134, 34488 Başakşehir/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK