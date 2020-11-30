İstanbul'da lezzeti kapınıza getiren 4 burgerci

ARJANTİN BURGER

El yapımı ürünlerle 6 yıldır Avcılar’da faaliyet gösteren Arjantin Burger en sevdiklerim arasında. Bu yasakta satışları da yüzde 40 artmış. Taner Bey ve eşi Didem Sağıroğlu ile Fatih Bey’in işlettiği bu mekanın special ıslak hamburgerini hiçbir yerde bulamazsınız. Evet, bu kadar iddialıyım. Birçok yerde yediğim ıslak burgerden çok farklı. Ayrıca ismini verdikleri 150 gramlık Arjantin Burger ile yine el yapımı soslarla marine ettikleri 200 gramlık duble şef burger, elma dilim kızarmış taze patateslerle harika oluyor. Kalitelerinden ödün vermemek adına şube açmayı reddettiklerini söyleyen Didem Hanım, kesinlikle dondurulmuş et kullanmıyor, istenilen siparişe göre taze hazırlıyor.

INSTAGRAM: @arjantinburger

☎️ TELEFON: (0212) 694 20 10

📍 ADRES: Ambarlı, Plaj Sk. 15/A, 34315 Avcılar/İstanbul

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

LA CASA DE BURGER

İsmini ünlü İspanyol dizisi La Case de Papel’den alan Beylikdüzü’ndeki bu burgerci henüz yeni olmasına rağmen, bölgede söz sahibi oldu. Çevre ilçelere de servisi olan La Casa de Burger’in mönüsü de dizideki karakterlerden. Profesör, Tokyo, Rio, Denver, Berlin gibi seçenekleri var. Tabii ki benim de favorim Profesör; 2x160 gramlık dana burger, yeşillik, karamelize soğan, cheddar peyniri, özel sos. Patates kızartması ile kapınıza kadar gelen bu lezzeti denemenizi isterim. Güler yüzlü işletmecisi Eyüp Bey'in tavsiyesi üzerine tadımını yaptığım Tokyo ve Denver da ağızda eriyip gidenlerden. La Casa de Burger'in bir başka artısı da taze aldığı etleri sabahtan hazırlıyor, müşterilerine anlık olarak ısıtıp, özel soslarla servis ediyor.

INSTAGRAM: @lacasade.burger

☎️ TELEFON: (0212) 812 81 18

📍 ADRES: Barış Mahallesi Belediye caddesi, Reşat Nuri Güntekin Sk., 34520 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

YESEN BURGER

Yaklaşık 1,5 sene önce Küçükçekmece Halkalı’da açılan Yesen Burger, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse rağmen hızlı bir şekilde büyümeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde 9’uncu şubesini de açan Yesen Burger Genel Müdürü Ebubekir Karpuz, ürün çeşitlerinin büyümelerinde önemli rol oynadığını söyledi. Burgerlerin yüzde 100 dana etinden ve katkısız olduklarını söyleyen Karpuz, “Yasaklar bize yaradı. Satışlarımızda ciddi bir artış söz konusu. Özellikle, Yesen burger, lokum burger, mantarlı, patlıcanlı, acılı burgerlerimiz revaçta. Biftekten burgerimiz de çok tutuluyor” diyor. Yesen Burger'in hedefi 2021'in 6'ıncı ayında toplam 15 şubeye ulaşmak...

INSTAGRAM: @yesenburger

☎️ TELEFON: 0212 417 42 42

📍 ADRES: Atakent, İMSAN 1. Sk. No:16, 34307 Küçükçekmece İkitelli Osb/Küçükçekmece/İstanbul

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

KASAP BURGER STEAK HOUSE

Firmanın kurucusu Mustafa Pehlivan'ın markayı oluşturma hikayesi oldukça enteresan. Burgeri çok seven Pehlivan gittiği hiçbir yerde damak tadına uygun ürün bulamayınca 4 yıl önce kolları sıvadı. AR-GE çalışmaları ve markanın isim hakkını aldıktan sonra 2017'de Taksim Galata Kulesi yakınlarında ilk mekanını müşterilerinin hizmetine sundu. Balıkesir'den getirdiği etleri, sos kullanmadan özel tariflerle günlük hazırladıklarını söyleyen Pehlivan, önce Haliç Üniversitesi kampusunda ardından Sefaköy'de bir şube daha açtı. Özellikle burgere ilginin arttığını belirten firma sahibi, virüse rağmen satışlardan ve müşterilerin geri dönüşlerinden oldukça memnun olduğunu söylüyor. Kasap Burger Steak House'un 180'er gramlık steak kasap burger ile Mexicano burgerini öneriyorum.

INSTAGRAM: @kasapburgersteakhouse

☎️ TELEFON: (0212) 251 03 04

📍 ADRES: Ambarlı, Plaj Sk. 15/A, 34315 Avcılar/İstanbulŞahkulu, Galip Dede Cd. No:19, 34420 Beyoğlu/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK