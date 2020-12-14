İstanbul'da lahmacun ve içli köfte nerede yenir

SABIRTAŞI RESTORAN

Kahramanmaraşlı Ali Bey, İstanbul'a geldiğinde ailesini geçindirmek için eşinin yaptığı içli köfteleri Beyoğlu'nda satmaya başlar. Günler geçtikçe siparişlere yetişemeyen Ali Bey, Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın en üst katını tutar ve eşiyle birlikte memleketinin yemeklerini misafirlerine sunar. Temizliği ve jilet gibi beyaz önlüğüyle "Beyoğlu Beyfendisi" lakabını alan Ali Bey'in 11 yıl önce vefatıyla işler oğlu Mustafa ve eşi Fatma Hanım'a kalır. Babasının tezgahını bir gün bile olsun boş bırakmayan Mustafa Bey, sokak lezzetlerinin önde gelen isimlerinden artık. Yaptığı lezzetli içli köfteyi yemek için şehir dışından bile gelenler var. Yabancı turistlerin de bir hayli ilgisini çekiyor bu lezzet. Onlar da benim gibi bayılıyor bu tada. İstiklal Caddesi, Beyoğlu ve çevresine paket servis yapan bu mekanda, mantısı, harhar kebabı, eliböğründe, sömelek köftesi, eşkilaye sulusunun yanı sıra Kahramanmaraş'a ait bir çok lezzet bulunmakta. Siz de Sabır Taşı'na bir telefonla ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM: @sabirtasirestoran

☎️ TELEFON: 0542 260 46 11

📍 ADRES: İstiklal Cad. No:112 Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

KASAP LAHMACUN

Genç girişimci Mehdi Deniz, Türkiye'de bir ilke imza attı ve 13 farklı lahmacun çeşidi yapmayı başardı. İncecik hamuru ve tamamıyla kendi ürettikleri ürünlerle yaptıkları yumurtalı, kaşarlı, peynirli, cevizli, sarımsaklı, kaşarlı patlıcanlı, mantarlı, yumurtalı kaşarlı, karışık lahmacunlara talep oldukça fazla. İlk şubelerini Beylikdüzü'de açan firma, daha sonra Kurtköy ve Avcılar'da bünyesine yerler katmayı başardı. Pandemi döneminde lahmacun talebinde artış yaşandığını söyleyen Mehdi Deniz, "Paket servise geçtiğimizden beri siparişlerde patlama var. Amacımız İtalya'da pizza gibi lahmacunda marka olmak. Bunu da kısa sürede başardığımızı düşünüyorum. Şu an 'Bir lahmacun markası söyleyin' deseler akla ilk gelen isim biz oluyoruz. Ana konseptimiz lahmacun ancak Güneydoğu yöresine ait güveç çeşitleri ve pide çeşitlerimiz de var" dedi. Ben patlıcanlı, yumurtalı ve mantarlı lahmacunu çok beğendim. Ancak kavurmasını memleketi Mardin'den getiren Mehdi Deniz'in pidesi de bence efsane...

INSTAGRAM: @kasaplahmacun

☎️ TELEFON: 0216 483 14 83

📍 ADRES: Kurtköy, Yenişehir Mahallesi Akkaya Sokak Novapark 2F, D:No:1, 34912 Pendik/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

GURME MARDİN

Bahçelievler Soğanlı'daki bu mekan oldukça otantik. Yemekler yöresel tabaklarda, çay demlikte geliyor. Murat Gözal, 21 yıldır kalitesine lezzet katarak, lahmacunu, içli köfte çeşitlerini, memleketi Mardin ve Güneydoğu Anadolu'nun lezzetlerini bu mekanda müşterilerine sunuyor. Pandemi öncesi gittiğim bu yerde Sevgili Murat bana azar azar memleketinin lezzetlerini tattırmıştı. Mardin etli ekmek, sembusek, patlıcan kebabı, pide çeşitleri ve birçok lezzet, bölgelerinden getirilen baharatlarla, malzemelerle yapılıyor. Buradaki lahmacun da bir çok yerde yiyemeyeceğiniz kadar iddialı. Cevizli, kaşarlı, Antep usulü, Urfa usulü 10 adet lahmacun çeşidi var. Kapalı lahmacun sembuseki ilk kez burada denedim. Farklı bir lezzet. Kaşarlı ve yumurtalı lahmacunu da beğendim. Bildiğimiz klasik lahmacunun üzerine kaliteli kaşar ve yumurta koyarak sunuluyor. İçli köfteleri de damak çatlatıyor. Kızartma, haşlama ve Süryani usulü (kitel raha) içli köfte yapıyorlar. Kitel raha haşlanmış içli köfte ile benzerlik gösterse de iç harcında farklı malzemeler kullanılarak yapılıyor. Yoğurtla birlikte benim çok hoşuma gitti. Gurme Mardin'de ise bir başka lezzet varki yemeyin yanında yatın. Kuzu kaburga dolması. Bu lezzeti tatmak isteyenler, 1 gün öncesinden sipariş vermek zorunda. Bu mekanın Bakırköy, Yeşilköy, Avcılar, Güngören ve Zeytinburnu'nuna servisi bulunmakta.

INSTAGRAM: @gurmemardin

☎️ TELEFON: (0212) 553 16 98

📍 ADRES: Soğanlı, Orkide Sk. No:4, 34183 Bahçelievler/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ÇİYA SOFRASI

34 yıldır unutulmuş halk yemeklerinin yapıldığı bu mekanda neler yok ki? Kebap çeşitlerinin yanında mevsimine göre yetişen ürünlerden türlü türlü yemekler var mönülerinde. Doğrama, cacıklı Arap köftesi, borani, ayvalı taraklık, börk aşı, kuru sebze dolması, keledoş bunlardan sadece bir kaçı. Bu köklü restoranda 3 çeşit lahmacun var. Antep usulü sarımsaklı lahmacun diğeri de Halep işi cevizli nar ekşili. Ayrıca vegan lahmacun var. Vegan olanının iç harcında patlıcan mantar domates biber çeşitleri maydanoz bulunuyor. Vegan lahmacun oldukça popüler bu çevrede. Ben cevizli lahmacunu beğendim. İçli köfteleri ise iki çeşit. Genelde kızartma olan cevizli baharatlı Antep usulü tercih ediliyor. Haşlama usulünün farkı ise dış harcına kıyma koyulması. Kadıköy, Bostancı, Üsküdar, Maltepe hatta Tuzla'ya kadar paket servis yapıyorlar. İstenildiğinde ise trafiğin durumuna göre Avrupa yakasına kadar yemekleri götürüyorlar. Bence kesinlikle listeye eklenmeli.

INSTAGRAM: @ciyasofrasi

☎️ TELEFON: 0 (216) 418 51 15

📍 ADRES: Caferağa, Güneşli Bahçe Sk., 34710 Kadıköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

Instagram: @sertac_virancik