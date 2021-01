En sevilen sokak lezzeti: Kokoreç

Koyunun ince bağırsağından yapılır. Ancak makbul olanı süt kuzusundan olanıdır. Uzun süre sirkede bekletilen ince bağırsak mikroptan arınır ve temizlenir. Sonra arasına yağ konulup atılır ateşe.

Benim gibi müptelası da var, hiç yemeyeni, hatta nefret edeni de. Onlara da saygım var elbet. Ancak birçoğu iyi bir yerde denese fikirlerini değiştireceklerini düşünüyorum.

Özellikle İzmirliler bayılır bu lezzete. Onlar genelde ekmek arası değil, közden alıp dilimleyerek, bütün bütün yerler. Ben de severim bu şekilde, kokorecin tadına varıyor insan.

Artık pizzasını bile yapmaya başlayan mekanlar var. Ben onu bunu bilmem. Ya yemekten sonra tadını almak için İzmir usulü yiyeceksin ya da doymak için çıtır ekmek arası.

"Kokoreci nerede yiyeceğiz" mi diyorsunuz? İşte size 4 güzel adres...



MİSS KOKORECH

Beylikdüzü, Yakuplu ve Westside'da olmak üzere üç yerde şubesi var. Kokoreci meşe odununda pişiriyor. Bu da ayrı bir lezzet ve koku bırakıyor. 'İzmir kokoreci yediğim en güzel yerlerden biri burası' diyebilirim. Güveçte pişen kokorecin lezzetine de doyum olmuyor. Süt kuzusundan günlük yapılan iyi bir kokoreç yemek isteyenlere buraya davet ediyorum. Unutmadan burada günlük midye ve şırdan da bulabilirsiniz.

INSTAGRAM: @miss.kokorech

☎️TELEFON: 0535 424 42 42

📍ADRES: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:17, 34528 Beylikdüzü OSB/İSTANBUL



KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven



MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK



REKS KOKOREÇ



Rexx sinemasının karşısında bulunan bu küçük mekan kokoreci iyi yapıyor. Sinemayla karşı karşıya olduğundan sanatçıların da uğrak mekanı olmuş. Kokoreççi kavramını bir tık ileri götürmüş bu makan. Midye dolma ve ızgara sucuk da listelerinde var. Tahtanın üzerinde getirilen az kızarmış İzmir usulü kokoreci denemenizi öneririm. Sunumu da gayet iyi yapıyorlar. Deneyin siz de seveceksiniz.



INSTAGRAM: @rekskokorec

☎️TELEFON: 0216 338 91 83

📍ADRES: Caferağa, Kadife Sk. No:1, 34710 Kadıköy/İSTANBUL



KORONAVİRÜS TABLOSU

❌ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven



MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK



ZÜLKÜF USTA



Beyazıt Kapalıçarşı'nın hemen çıkışında Mercan Yokuşu'nun en başında... Önü her zaman kalabalıktır. Çevresindeki diğer kokoreççilerden daha fazla iş yapar. Mahmutpaşa'ya giderken her zaman uğrarım. Favorim bol malzemeli 3 çeyrek... Sadece dükkan önünde tek bir masa var ayaküstü yiyip gidiyorsunuz. Mekan şaşalı bir yer değil ama lezzeti çok iyi. Tatmanızda fayda var...



INSTAGRAM: @kokoreccilerkralizulfuusta

☎️TELEFON: 0535 250 52 80

📍ADRES: Mercan, Uzun Çarşı Cd. No:4, 34116 Fatih/İSTANBUL



KORONAVİRÜS TABLOSU

❌ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven



MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK



GÜNEŞ KOKOREÇ



İstanbul’un en eski kokoreççilerinden. 1974’ten beri aynı yerde ilk günkü gibi lezzetinden ödün vermiyor. Mahalle arasında çok da büyük olmayan bir dükkan. 8-9 masası var. Özellikle bölgede yaşayanlar bu tadı biliyor. Ben de bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gitmiştim. Tadını beğendiğim yerler arasında.



INSTAGRAM: @guneskokorec1974

☎️TELEFON: 0532 236 89 44

📍ADRES: Rumi Mehmet Paşa Mh. Balaban Sok. Üsküdar/İSTANBUL



KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven



MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

Instagram: @sertac_virancik