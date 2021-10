Eminönü'nde eşsiz manzarada çayınızı yudumlamak

YANIK KÖŞK

Diyarbakırlı sevgili dostum Mehmet Akif’in işlettiği bu mekan tam Haliç metro istasyonun dibinde. Adı gibi 3 katlı bir köşk. Yanında bir de bahçesi var. İster bahçede ister terasta yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Menülerindeki her yemek kendilerine ait özel reçeteyle, Anadolu’dan gelen malzeme ve baharatlarla hazırlanıyor. Yurdun bir çok bölgesinden gelen ürünlerle terasa hazırlanan kahvaltıya doyum olmuyor. Neler mi var? 5 çeşit peynir, zeytin, sucuklu yumurta, acuka, omlet, kendi yaptıkları kavurma, Rize’den gelen bal, kaymak, reçeller, domates, salatalık, lavaş... Bitti mi? Hayır.

Finalde sizi Diyarbakır usulü ciğer bekliyor. Kahvaltıyı bir çok yerde yapabilirsiniz, ancak Galata Kulesi, Haliç ve Boğaz’a karşı çayınızı yudumlamak finalde de ender lezzetteki ciğeri bir çok yerde bulamazsınız. Buranın özel lahmacunu ve metrelik Adana kebabı da çok meşhur. İki kişinin rahatlıkla doyacağı metrelik kebabın yanında, kanat, tavuk şiş, fındık lahmacun da ikram ediliyor. Mehmet kardeşim akşama doğru dükkana gelse de restoran sorumlusu Hüseyin Bey her zaman orada. Gidenler benden selam söylesin, kahveler benden...

INSTAGRAM: @yanikkosk

☎️ TELEFON: (0212) 520 21 21

📍 ADRES: Yavuz Sinan, Ragıp Gümüşpala Cd. 43A, 34134 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

7 TEPE SAHNE

Tecrübeli aşçı Mehmet Kudat’ın tavsiyesi üzerine bu güzel mekanı keşfettim. İşletmeci Mehmet Bey, bizi kapıda karşıladı. Her gün onbinlerce kişinin geçtiği sokakta, bu yeri daha önce görmeyişim çok garibime gitti. Asansörle en üst kata, oradan merdivenle terasa çıktığımızda manzaranın büyüsüne kapılıyorsunuz. Sağınızda Eminönü Cami, ileride Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, elinizi uzatsanız sanki Anadolu yakasına dokunacak gibisiniz... İlk olarak taze sıkılmış portakal suyumuz, ardından mıhlama, peynir, zeytin, reçel, kaymak, bal, yumurta geliyor. Domates, salatalık onları saymıyorum bile... Susam üzerine atılan zeytinyağına ekmeğinizi banıp, üzerine tahin pekmezi sürüp manzara eşliğinde kahvaltınızı yiyebiliyorsunuz. Unutmadan... Evlilik teklifi yapacak, sevgilisine doğum günü düzenleyecek olan arkadaşlar, 7 Tepe Sahne’nin terasına kurulan platform 360 derece her yeri görüyor. Burada yemek yasak. Ancak özel günlerde 20 dakikanızı geçirip, eşsiz manzarada fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Listenize bu güzel mekanı alın dostlarım.

INSTAGRAM: @7tepesahne

☎️ TELEFON: (0212) 520 51 27

📍 ADRES: Süleymaniye, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi No: 25, 34110 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

DÜRBÜN CAFE

Burası Eminönü’nün Sirkeci tarafında kalan en uç noktadaki bina. Diğer iki mekana göre oldukça merkezi konumda. 2 hafta önce gittiğim bu güzel yerde servis oldukça iyi. Sizi bekletmiyorlar. Diğer yerlerden ayrı olarak mıhlamayla birlikte tahta sunum üzerinde börek de geliyor. Böreğini biraz yağlı buldum. İçinde de çok fazla bir malzeme yoktu. Tercih etmem. Camekanlı alanı olduğu için yaz kış gidilebilecek bir yer. Kahvaltı gayet doyurucuydu, sadece her yerde bulunabilen malzemelerin yerine, yöresel bir kaç ürünün olmasını her zaman daha avantajlı bulanlardanım. Hem lezzeti, hem kaliteyi arttırıyor. Bu arada şunu da söylemeliyim. Gideceğim her yeri internetten araştırıyorum, bakıyorum. İnternette mekanlar hakkında, bir sürü anlamsız, yalan yanlış, notlar yazılıyor. Yazılarını okuduğumda gitmek için tereddüt etsem de ben kahvaltıyı beğendim. Hiçbir sorunla da karşılaşmadım. Size de gidip bu enfes manzarada bir gün kahvaltı yapmanızı öneririm.

INSTAGRAM: @durbuncafe

☎️ TELEFON: (0212) 514 66 88

📍 ADRES: Hobyar Mahallesi Yalı Köşkü Caddesi No:22 Kat:4, 34112 Fatih/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

❌ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK