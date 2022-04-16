Çiçekler içinde kahvaltıyı kim istemez ki?

VİRAN CAFE

Avcılar Sahil yolundaki bu mekan çevredekilerden bir adım önde. Çünkü hem bahçesi geniş, hem de ürünlerini yöresinden getiriyor. Mekanın sahibi Selim Kuşbey Malatyalı. Tereyağından, biberine, yağından kaymağına kadar masasına koyduğu her ürünü memleketinden getiriyor. Serpme kahvaltıda, omlet, 8 çeşit peynir, bal, reçel, biber, karpuz kuru meyve, sınırsız çay. Burada favorim “Viran Çift Göz” omlet. “Gezen tavuk yumurtası, Malatya’nın hakiki tereyağı ve üzerine yine Malatya’dan gelen kekik. Ekmeği bandırdım bandırdım yedim. Kuş sesleri, çiçekler içinde harika bir mekan. Serpme kahvaltı fiyatı da kişi başı 125 TL. Sadece kahvaltı değil. Burada ızgara, tavuk şiş, pirzola, köfte, kebap, pizza ne ararsanız var. Sevdiklerinizle okey oynayıp huzur bulabileceğiniz bir yer. Bu harika mekanı şiddetle tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @virancafeverestaurant

☎️ TELEFON: (0212) 590 64 16

ADRES: Ambarlı mah, İskele Cd No:21 D:no 19, 34315 Avcılar/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





THE SHAULA CAFE

Beylikdüzü Kavaklı’da enfes bir yer. Peşin peşin söylüyorum buraya bayılacaksınız. Havuzlu, ağaçlar ve yeşillikler arasında kendinizi ödüllendirebileceğiniz müthiş bir mekan. Restoran cafe konseptinin en iyi örneklerinden. Doğum günü, evlilik teklifleri, nişan, kına gibi organizasyonlarınızı ya da geniş kapsamlı iş toplantılarınızı yapabileceğiniz burada. Kahvaltısına gelince. Sakın şaşırmayın kişi başı sadece 90 TL. Bu zamanda 100 TL’nin üzerinde bir kahvaltıyı İstanbul’da bulmanız çok zor. Beyaz peynir, kaşar peynir, çeçil peynir, burgu peynir, salam, acuka, bal, kaymak, Nutella, 2 çeşit reçel, pişi, kuru incir ve kayısı, patates kızartmasının yanında elbette sınırsız çay. Ben en çok mis kokulu omletini beğendim. Siz de mutlaka bu kaliteli mekana uğrayın. Ama rezervasyon yapmayı unutmayın...

INSTAGRAM: @theshaulacafe

☎️ TELEFON: 0538 424 93 51

ADRES: Kavaklı, 36, Bayrak Cd., 34520 Beylikdüzü Osb//İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK





LOVE GARDEN FOOD & MOOD

Burası göl kenarında ağaçlar içinde yeşillikler arasında Küçükçekmece’nin en iyi restoran cafelerinden. Erhan Koçoğlu’nun bu güzel mekanında daha önceden kahvaltı yapmıştım. Listeme aldığım bu yerin kahvaltısında neler yok ki? Tam 30 çeşit malzeme geliyor sofranıza. Kişi başı 165 TL. Biraz pahalı diyebilirsiniz ama, hem ürünlerin çokluğu hem de orijinalliği fiyatın artmasındaki en büyük sebep. Ancak buna değiyor merak etmeyin. Sunum ve hizmet çok iyi. Mesela 3 çeşit reçelleri var, 3’ü de Bodrum’dan geliyor. Bodrum mandarina, çilek ve turunç. Çeşit çeşit peynirlerden en çok Erzincan tulumunu beğendim. Zeytin, köy yumurtası, bazlama, sigara böreği, meyve tabağı bir kere bunları gördüğünüz zaman önce gözünüz, yedikten sonra da karnınız doyuyor. Kahvaltı sonrası istediğiniz kadar çayı göl manzarasına karşı afiyetle yudumluyorsunuz.

INSTAGRAM: @lovegardenfoodmood

☎️ TELEFON: (0212) 599 02 50

ADRES: Fatih, Altın Sk. 22/A, 34290 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK