Çek bi Adana...

HASAN USTA KEBAP

Yazıma “İstanbul’da yediğim neredeyse en iyi Adana kebabı” diye girersem abartmış olmam. Tadı enfes. Şef Hasan Oral, henüz 9 yaşındayken Adana’da kebapçının yanında işe başlıyor. Çocuk yaşta da usta oluyor. 1986’da Adana’da firmanın temellerini atıyor. Adana’da 2, İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 3 restoranı var. 2014 yılında açılan İstanbul’daki restoranın başında ise kardeşi İzzettin Oral usta var. Kebabın içine Siirt‘ten getirilen erkek kuzunun eti konuluyor. Kebabın çok lezzetli olmasında bunun payı büyük, ancak kebabın asıl sırrı bu erkek kuzunun tüm parçalarından yapılmış bir kebap harcının olması. Kebabın içine hiç bir baharat atmıyorlar. Lezzet karışmıyor. Et bulgur gibi, çatal değer değmez kendini bırakıyor. Bu tür kebapları şişe saplamak da oldukça zordur. İşletmeci İzzettin Oral, bunun sırrını şöyle açıklıyor: “Ustalarımız, burada çalışanların çoğu Adanalı. İşini bilen ustalarla çalışıyoruz. En kısa sürede çalışan arkadaşımız yaklaşık 15 yıllık. Bu da devamlılık ve lezzetin korunması açısından bizim için çok büyük bir avantaj. Şubelerimizde günde 4 bin kişiden fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Amacımız, Adana kebabında söz sahibi olmak.” Kebabın yanında masaya gelen 5 çeşit salata ikram. 150 gram et ise 50 TL. Ayrıca kebabında yanında siyah havucu içinde olan orijinal şalgamı mutlaka tadın.

INSTAGRAM: @hasanustakebap

☎️ TELEFON: (0216) 418 01 01

📍 ADRES: Koşuyolu Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi No: 29 Siyami Ersek Hastanesi Civarı, 34716 Kadıköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

DÜRÜMCÜ DEDE

Bakırköy’ün en eski ve en kaliteli kebapçılarından. Tarihi 1915’e dayanıyor. Evet yanlış duymadınız 1 asırdan fazla. Deden toruna kalan, tarih kokan bir yer Dürümcü Dede. Mekan sahibi Mustafa ve oğlu Mücahit Karacan, Malatyalılar. Harika iki esnaf. Güler yüzlü işletmeciler. Müşterilerle tek tek ilgileniyorlar. Kendileriyle kısa bir sohbetten sonra döner, şiş kebap, fındık lahmacun, çiğköfteden oluşan tabaklar masamıza dolmaya başladı. Bunların hepsini tattım, Özellikle lahmacun çok başarılıydı. Her birinin lezzeti çok iyi. Ancak bunları başka bir yazımda anlatacağım. Gelelim Adana kebabına. Etler, en az bir yaşındaki koyundan elde ediliyor. Etin içinde et yağ, sinir, damar ve zar bulmanız imkansız. Etleri en az bir gün kendine gelmesi için dinlendiriyorlar. Zırhtan geçirilen etin tadı kaybolmuyor. Suyu aynen kalıyor. Tat vermesi için içine az da olsa kuyruk yağı koyuyorlar. Şişe saplanan et, sulu sulu masanıza geliyor. 150 gram eti 34 liraya veriyorlar. Çiğ köfte, biberi ikram. Yanında ise kendilerinin yaptığı yayık ayranı tercih ettim. Lezzeti çok hoşuma gitti. Buranın özellikle öğle ve akşam saatlerinde neden dolu olduğunu daha iyi anladım. Bakırköy’den yolunuz geçerse Mustafa abi ve Mücahit kardeşimin lezzetlerinden mutlaka tadın.

INSTAGRAM: @durumcudede

☎️ TELEFON: (0212) 571 25 36

📍 ADRES: Kartaltepe, Olgunlar Sokağı No:12, 34146 Bakırköy/İSTANBUL

TUZLA KANAT KEBAP

Sizlerden gelen mesaj üzerine bu mekana sürpriz bir şekilde gittim. Öncelikle konum olarak harika bir yerde. Yemeğinizi, etinizi, kebabınızı, denize karşı yiyorsunuz. Beyaz tahta masalarda iştahınız bir o kadar da artıyor. Ambinas 10 üzerinden 10. Zaten bu bölgede yaşayanların bir çoğu kebap ya da kanat yiyeceği zaman bu mekanı tercih ediyorlar. Özel soslu kanatlarını da bulgur gibi dağılan kebabını da çok beğendim. Bir parantez kanada açmak isterim. Sosu ve pişirmesi gayet iyiydi. Tadı hoşuma gitti. Dönelim kebabımıza. Bazı yerlerdeki gibi lavaşı sadece kebabın altına değil, hem altına hem üstünü koyuyorlar. Böylece malzeme soğumuyor ve yağlar lavaşa siniyor. Masaya gelen ikramlar da oldukça lezzetli ve doyurucu. İşletme sahibi Dursun Gedik Bey’den, Instagram’daki paylaşımımdan sonra benimle tanışmak istediğini, ziyaretimden memnun olduğunu belirten bir mesaj attım. Kendisini en kısa zamanda ziyaret edeceğim ve tadı damağımda kalan kanadın formülünü öğrenip, sizlere aktaracağım... Unutmadan; bu mekan misafirlerine haftanın 3 günü canlı performans sunuyor. Bir gün mutlaka uğrayın.

INSTAGRAM: @tuzlakanatkebap

☎️ TELEFON: (0216) 446 70 79

📍 ADRES: Postane, Manastır Yolu No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

