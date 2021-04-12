Bursa'dan gelen farklı lezzetler

BİZİM ORA KOKOREÇ

Bursa’nın köklü firmalarından... Tam 23 yıldır hizmet veriyor. Araştırdığım kadarıyla müşterileri müdavimlik seviyesinde. Instagram’da aktifler. Ben de kendilerinden kokoreç ve kasap sucuk siparişi verdim. Tereddütlerim şöyledi: “Kokoreç kokan cinsten mi gelir?”, “Kokmasa bile gelirken bozulur mu?”, “Sucuk kötü çıkar mı...” Şansımı denedim. Ertesi gün kapım çaldı. Harika bir paketleme sistemi. Straforun içinde kuru buzlarla gönderiyorlar. 48 saat ürün soğuk kalabiliyor. Kokoreçler, köfteler ve sucuk taş gibiydi. Çözülme olmamış. Paketleme 10 puan. Kokoreci önce çözülmesi için kenara bıraktım, akşam da tavaya attım. Şunu hemen söylemeliyim; ben 4.5 mm. döküm tava kullandım. Tavayı önce 5 dakika ısıtıp ondan sonra kokeriçi koydum. Izgaralarda döküm tavada pişirip önce tavayı ısıtırsanız daha lezzetli olacaktır. Halka kokoreci güzeldi. Bir de atom kokoreç var. Hangisi derseniz ben halkayı daha çok sevdim. Sabah da sucuğu denedim. Tuzlu sevenler için önererim. Ağızda donma yapmıyor. Baharatı hissetmiyorsunuz. Gayet lezizdi. Gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Köfteyi ise Instagram hesabımda anlatacağım.

INSTAGRAM: @bizimorakokorec

☎️ TELEFON: 0 538 555 95 69

📍 ADRES: Kurşunlu mah. Sahil Yolu Cad. Tahtalıköy Çarşısı 46/6-1 Gemlik/BURSA

EYLÜL TURŞULARI

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek mahallesindeki turşucu köyünü bilir misiniz? Peki yaklaşık 60 dükkanlı bu köyün Türkiye’nin yarısından fazla turşu ihtiyacını karşıladığını biliyor musunuz? Buranın geçim kaynağı turşu. Kuşaktan kuşağa süregelen bir meslek bu. Turşuların özelliği tadının çok iyi olması ve tazeliğini uzun süre koruması. Kalsiyum oranı yüksek Pınarbaşı doğal kaynak suyuyla yapılan ve kireç oranı yüksek olan bu turşular, uzun süre sertliğini koruyabiliyor. 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenmiş bir yer. Ben siparişimi Eylül Turşuları’ndan verdim. 28 çeşit ürünle ister perakende ister toptan olarak müşterilerine kargo gönderiyorlar. Yaklaşık 16 saat gibi kısa bir sürede turşularım kapımdaydı. Çok iyi bir süre. Şişli Feriköy’deki Baruthane Caddesi’nde bir şubeleri olan bu firmayı size öneririm. Ürünleri kütür kütür taptaze. Yedikçe yediriyor.

INSTAGRAM: @eylultursulari

☎️ TELEFON: 0545 855 30 04

📍 ADRES: Gedelek, 16825 Orhangazi/BURSA

PAÇACI HÜSNÜ

Bursa’nın lezzet yazarlarından sevgili Bülent Öztürk ağabeyimin onayıyla Paçacı Hüsnü’yü tercih ettim. Hüsnü Bey de benim gibi göçmen. 1961’de 12 yaşındayken bu işe başlamış. Hayatı çorba yapmakla geçmiş. Şimdi işin başında oğlu Hüseyin ve eşi Fatma Hanım var. Pandemiyi fırsata çevirmeyi başaran çiftlerden. Bakmışlar ki “Millet dükkana gelemiyorsa biz onlara gidirez” deyip, çorbaları kavanoza koymuşlar. Straforon içine ikişer kişilik çorbaları koyuyorlar ve Türkiye’nin her köşesine gönderiyorlar. Ayak paça, işkembe, tuzlama, kemik suyu, kelle paça ve karışık olarak gönderiyorlar. Kendilerinden ayak paça ve işkembe sipariş ettim. Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. Kavanoz kırılır mı diye korkmayın. Özel bölümlü strafor yere düşse bile kavanoz zarar görmüyor. Bana sadece kavanozu boşaltıp ısıtmak kaldı. İşkembeyi iri kıyım sevenlerdenim. Biraz ufak olsa da ikisinin tadı çok hoşuma gitti. Bir çok kişi tercih etmez ama ayak paçayı ben severim. Bu çorba bir çok yerde yediğimden daha lezzetliydi. Dana kemiğinden, katkı maddesi içermeyen ve yüzde 100 doğal kolajen içeren çorbalar hoşuma gitti. Günlük olarak yapılan bu çorbaları 2 ay boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

INSTAGRAM: @pacacihusnu

☎️ TELEFON: 0532 060 18 38

📍 ADRES: Millet Mah, Derya Cd. No:69/AD, 16350 Yıldırım/BURSA