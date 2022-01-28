Bu soğuklarda içinizi ısıtacak 3 güzel mekan

CADDE KAHVESİ

Önce şunu söylemeliyim; Beylikdüzü’nde kahvaltınızı yapabileceğiniz, kahvenizi içebileceğiniz, gidip kafa dağıtıp kaliteli zaman geçireceğiniz büyük bir mekan burası. Manzarası muhteşem, özellikle yazın denize karşı yemeklerinizi yedikten sonra kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ben de sessiz sedasız kahvaltımı yapmaya gittmi. Kahvaltı çeşidi bol ve kaliteli. Zaten böylesi bir mekanda ürünlerin sıradan olmasını beklemek yanlış olurdu. Ürünler gayet doyurucu ve temiz. Servis hızlıydı. Buraya gitmeden önce internette yorumlara baktım. Her mekan için olduğu gibi bir kaç tane olumsuz yorum vardı. Temkinli gitmiştim ancak beklediğim gibi çıkmadı. Her şey gayet iyiydi. Kısa zamanda yine gideceğim.

INSTAGRAM: @cadde.kahvesi

☎️ TELEFON: 0537 231 06 59

ADRES: Gürpınar, Cengiz Topel Cd. No:14, 34528 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

❌ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





THE CHEERSS PUB

Kahvaltıdan sonra kahve içmek biraz kafa dağıtmak için Sevgili Yiğit Deniz kardeşimin Beylikdüzü marinadaki mekanına uğradım. Burası canlı müzik yapan, orta yaş ve gençlerin uğradığı şirin bir yer. İngiliz ekolünü benimseyen mekanda çok kaliteli ürünler var. Ben ne kadar kahvenin tadına baksam da, “En azından özel yapım hamburgerimizin tadına bak” deyince kıramadım. Bir çok farklı yemek var burada. Ancak ben bir gün dinlendirilen dana kaburgadan yapılan hamburgeri çok merak ettim. Bu et yaklaşık 8-10 saat fırında biraz su ve tuz ile birlikte pişirilir. Pişen etler kemiklerinden ayrılıyor ve pamuk halin geliyor. Son olarak demi glace sos ilave edilerek burger ekmeğine alınıp üzerine çedar peyniri eritilir ve jalepeno biber turşusuyla servis ediliyor. Şefleri işi bildiği için sosları da kendisi yapıyor. Yanında et schnitzel ve köfde de gelmiş. Schnitzel ise 1 gün dinlendirilmiş bonfileden yapılıyor. Özel pane harcıyla kapladıktan sonra derin yağda kızartılıyor. Yanında özel sos ve patates kızartması ile sunuluyor. Dana gerdan ve döşten çekilen kıymanın özel baharatla harmanlanıp bir gün dinlendirdikten sonra yapılan köftelerin tadı da fena sayılmaz. Ama leziz hamburger mi köfte mi derseniz, ben hamburgeri tercih ederim. Bu zengin mutfağı ve klas mekanı ziyaret etmenizi öneririm.

INSTAGRAM: @thecheersspub

☎️ TELEFON: 0546 152 00 05

ADRES: Marmara, West Marina, Ulusum Cd. No:28 D:B, 34524 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK





BEMET IZGARA

Büyükçekmece’nin en iyi ızgaracı Erol Erder’in Beykent’te işlettiği Bemet Izgara ve Köfte salonuna uğradım. Etlerin lokum kıvamı, sucuğun harika tadı, köftenin mis gibi tadını bırakıyorum bir yana. Size bahsetmek istediğim daha önemli bir konu var. Büyükçekmece Belediyesi (@buyukcekmecebld) dünyayı kasıp kavuran, COVID-19 denetimleri kapsamında ilçedeki bir çok mekanı denetliyor. Bir oraya gidiyorlar, bir buraya. Sıra Bemet’e geliyor. 100 kişilik Bemet Izgara’nın hem üst katını hem de alt katını didik didik inceliyor yetkililer. Bir süre sonra “Teşekkür” edip çıkıyorlar işletmeden. Ertesi gün belediye başkan yardımcısı Bemet’e geliyor ve bizzat Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün (@drhasanakgun) imzalı teşekkür belgesini takdim ediyor Erol Bey’e. Belgede özetle, “Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan kontrollerde sağlık kurallarına uyarak vermiş olduğunuz hizmet ve hassasiyetten ötürü teşekkür ederim” cümleleri yazılı. Erol Bey’de kolay kolay başka mekana verilmeyen, haklı gururunun belgesini asıyor tezgahın ortasına. Etlere gelince... Arkadaşlar Bemet’te helal etler, sucuklar, tavuklar evet lezzetli. El maharetinden midir nedir, yedikçe yiyesim geldi. Yılların ustası aynı zamanda Erol Bey’in de kayınpederi Selami usta da sanatını konuşturuyor. Çok güzel marine edilmiş etlerin, kararında pişirilme şekli ve sunumu gayet iyiydi. Yemekten sonra sona tatlı olarak servis ettikleri Hayrabolu peynir tatlısına da bayıldım. Size de öneriyorum.

INSTAGRAM: @bemet_izgara

☎️ TELEFON: (0212) 592 01 44

ADRES: Pınartepe İstanbul Cad. Vista 4 Residence D Blok/Büyükçekmece İstanbul TR, D:8, 34500/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK