Bozanızı sade mi alırsınız meyveli mi?

Bağışıklığımızı nasıl mı güçlü tutacağız? En iyi yollardan biri boza. M.Ö. 400 yıllarında Anadolu’da içildiği belirlenen bozanın faydaları saymakla bitmiyor. A, B grubu, E vitaminleri ve kalsiyum, demir, fosfor mineralleri bakımından çok zengin. Mide yanmasını önlüyor, bağırsağı düzenliyor, hazmı kolaylaştırıyor, vücudu zırh gibi sarıp, mikroplardan koruyor. Nitrozamin gibi kanserojen maddelerin vücuttaki oluşumunun önlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle emziren anneleri için oldukça faydalı.

Bu nedenlerden dolayı bolca tükettiğim farklı bozaları size tavsiye edeceğim. Üstelik artık meyve aromalıları da yapılıyor. Buyurun size Anadolu’nun farklı yerlerinde yapılan bozalar…

AKMAN BOZA

Tam 101 yıldır babadan oğula geleneksel yöntemlerle Ankara’da boza üretiyorlar. Arnavut kökenli Vahap ve Muharrem Akman’ın kurduğu bu asırlık firmayı şimdi torunları Orhan Bey yaşatıyor. Yıllardır, Anadolu, Osmanlı ve Balkan kültürlerini harmanlayarak, Balkanların meşhur içeceği bozayı, Anadolu içecekleri olan salep ve şırayı, Osmanlı mirası olan su böreğini ve demirhindiyi sunmuşlar müşterilerine. Ben de denemek amacıyla siparişimi verdim. Tadı ekşi değil. Farklı bir boza. İçimi gayet hoş. Size de deneyin derim dostlarım.

INSTAGRAM: @akmanboza

☎️ TELEFON: 0 532 135 22 88

📍 ADRES: Macun Mahallesi, 197. Cd. 2-26, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara

ÖMÜR BOZA

Bursa’da faaliyet gösteren bu işletme 71 yıllık geçmişe sahip. 1950’lerde Bulgaristan’dan Bursa’ya yerleşen Nazif Usta’nın yaptığı ve günümüzde de aynı lezzette olan boza başta Bursa olmak üzere bir çok bölgede popüler. Ar-ge çalışmalarına önem veren firmanın 2019 yılında piyasaya sürdüğü ananaslı, orman meyveli, ballı muzlu ve çilekli bozalar sektöre farklı bir soluk getirdi. Özellikle çocuklar bu tada bayılıyor. Benim favorim ise orman meyveli.

INSTAGRAM: @omurboza

☎️ TELEFON: 0 224 215 83 35

📍 ADRES: Gazcılar Cad. No: 169 Osmangazi/BURSA

KARAKEDİ BOZA

Eskişehir’le özdeşleşmişler. Bu şehirde kime adresini sorsanız size gösterir. Yaklaşık 1 asırdır hiçbir katkı maddesi olmadan mısırdan boza yapıyorlar. Bu kadar popüler olmalarının nedeni de bu sanırım. Standart boza kıvamına göre koyu bir bozası var. Lezzet olarak çok çok iyiler. Bozanın içine sadece tarçın severim. Leblebiyi tercih etmiyorum ancak buradan getirttiğim bozanın içine koyduğum leblebi bu ürüne daha çok yakıştı.

INSTAGRAM: @karakedi.bozacisi

☎️ TELEFON: (0222) 231 12 31

📍 ADRES: Arifiye, Köprübaşı Cd. no:22, 26750 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

KAREMİŞ BOZA

Üç kuşaktan beri Ankara’da boza yapıyorlar. Polatlı’nın köylerinde yetiştirilen karadutları dalından toplayıp harika meyveli boza yapıyorlar. Hatırlatmakta yarar var, karadutun faydaları saymakla bitmiyor. İçerisinde B grubu, A, C, E ve K vitaminleri bol bol bulunuyor. Antioksidan açısından zengin olan karadut, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilecek özelliklere de sahip. Bu mucizevi meyve bir de bozayla birleşince tam bir şifa kaynağı oluyor. Bu müthiş lezzeti öneriyorum.

INSTAGRAM: @karemisatolyesi

☎️ TELEFON: 0850 305 09 53

📍 ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 55/D Polatlı/ANKARA