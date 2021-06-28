Börek, ekmek ve sos fabrikalarını inceledim

CHEF BÖREK

2018’de genç girişimci Muharrem Kaya’nın kurduğu marka 3 yıl gibi kısa bir sürede 13’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 60 şubeye ulaştı. Pandemi dinlemeden büyümeye devam eden firma, geçtiğimiz aylarda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir şube daha açtı. Bakü’de 2 mekana daha son rötuşlar yapılıyor. Sadece 27 mekan pandemi döneminde açıldı. 3 haneli şube sayısına koşar adım ilerliyorlar. Hak ediyorlar da. Gerçekten lezzetli ve taze ürünleri var. Fabrikaları Başakşehir’de. Bu firmanın üretim yerini gezen ise ilk gazeteci ben oldum. Yönetim kurulu başkanı Muharrem Kaya, uzun AR-GE çalışmalarından sonra bir ilke imza atmış ve börek açma makinesi geliştirmiş. Haklı gururla, geliştirdiği makinesinin inceliklerini anlattı. İşleri kolaylaştıran ve vakitten kazandıran bu icada imza atmasını çok takdir ettim. Fabrika tek kelimeyle muhteşem. Çalışanlar çok temiz, disiplinli. Yerler, masalar pırıl pırıl. Hijyen kuralları üst seviyede. Gönül rahatlığıyla böreğinizi, baklavanızı yiyebilirsiniz. Peki ürünlerin tatları nasıl mı?

Arkadaşlar börekleri sloganlarındaki gibi “Uzaya uzayan lezzet” mi diye test ettim. Uzay olmasa da bir hayli uzuyor. Bu da sizin yerken iştahınızı kabartıyor. 18 kat yufkadan yapıyorlar, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen 3 peyniri harmanlayıp içine koyuyorlar. Ne kadar börek varsa hepsini tattım. Ev yapımı Boşnak böreği de harika. Baklavayı ise Gaziantepli ustasına yaptırıyor... Temizlik, hijyen ve lezzet üçlüsünün bir arada olduğu bu firmayı denemelisiniz.

INSTAGRAM: @chefborek

☎️ TELEFON: 0850 466 24 33

ADRES: Başakşehir mah. Toros cad. Yücelen sok. No:1/C Başakşehir/İSTANBUL

LET’S SAUCE

Asya Food adı altında kurulan bu firma henüz çok yeni. İthal soslara inat milli üretim hedefi ile yola çıkmış 2 genç girişimci Yasin Tozlu ve Murat Umut Manas. Uzun AR-GE çalışmaları sonucu harika lezzetlere imza atmışlar. Genel müdür Burak Metin Aktürk koordinatörlüğünde, Ümit Düz şefimin başında olduğu ekibin, Let’s Sauce markası adı altında yerli sebzelerden taze taze ürettiği soslar, market raflarında yerini almaya başladı. Ümit Düz uzun yıllar çalışmalarını sadece sos üzerine yoğunlaştıran ünlü bir şef. Gıda mühendisi Alper Ata’yla birlikte şu an için yaklaşık 15 ürün üretiyorlar. Fabrikaları Esenyurt’ta. Taze sarımsakları, domatesleri ve biberleri sandık sandık gördükten sonra içim rahatladı. Hepsi taptaze. Her personelde olması gerektiği gibi eldiven, bone ve maske var.

Ürünlerinde bahsetmek gerekirse, Sweet Chili Sauce, kırmızı ve beyaz ete kattığı lezzetin yanı sıra tüm deniz mahsullerine eşlik edebiliyor. Let’s Sweet Chili, acı ve tatlı bir tatla damakta harika bir iz bırakıyor. Hot Chili Sauce, acı sos severlerin en çok tercih ettiği sok. Kırmızı ve beyaz etle muhteşem oluyor. Let’s Hot Chili, aromasıyla lezzeti ikiye katlıyor. Napoliten Sauce, adını İtalya’nın Napoli şehrinden almış. Bu sos, bolonez sosun kıymasız ve havuçsuz daha basit hali. Makarnayı enfes hale getirmekte birebir. Pizza Sauce, özellikle margarita pizza için taze domatesli bir pizza sosu. Bunun yanında çıtır pane harcı, fajita ve cajun seasoning yemeğe lezzet katıyor. İthal soslar yerine, yerli üretimi tercih edip, ülke ekonomisine katkı yapmanızı öneririm. Başka bir sos yemeyeceğinize bahse girerim.

INSTAGRAM: @letssauce

☎️ TELEFON: +90 212 852 00 82

ADRES: Gökevler Mah. Pasiad San. Sitesi 2330 Sk. No: 6 L 34522 Esenyurt/İSTANBUL

UNABELLA

Dünya standartlarında üretim teknoloji yapısı, güvenli ve hijyenik ortamı hedef alan Unabella, kaliteli ve doğal unlu ürünleri tüketiciye sunuyor. Hiçbir katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal yollardan elde edilen 30’un üzerinde ürün Ümraniye’deki son derece teknolojik fabrikada her gün aralıksız olarak piyasaya sürülüyor. Bana göre kendi ürün gamında en lezzetlisini üretiyorlar. Kendilerine özgü reçetelerle yaptıkları gurme ekmek ürünleri çok lezzetli. Ekmeğin temel hammaddesi olan buğdayın en kalitesini kullandıklarını ifade eden Unabella kurucusu Mehmet Çalım çekirdekten yetişme.

Sıfırdan işçi olarak başladığı bir ekmek fabrikasında hedefini koyuyor ve zirveye adım adım tırmanıyor... Gün geliyor fabrikasını kuruyor ve piyasada söz sahibi oluyor. Kısa sürede Türkiye pazarında ikinciliği yakalayan Çalım, “Kalite ve hijyen ilk kuralımız. Türkiye standartlarının üzerinde bir tesisimiz var. Her gün ülkemizin bir çok yerine ekmek başta olmak üzere, yufka, galeta, hamburger ekmeği, lavaş gibi ürünlerimizi gönderiyoruz. Bunun yanında diğer unlu mamullerin üretiminde aynı titizliği ve özeni gösteriyorum. Amacımız kısa sürede zirveyi ele geçirmek. Bunun için gerekli bütün çalışmalarımızı tamamladık. Ürünlerimizin tüketimine gösterilen ilgiyle nedenli haklı olduğumuzun en iyi delili olacaktır” diyor. Migros ve Carrefour gibi zincir marketler başta olmak üzere bir çok yerden Unabella ürünlerini temin edebilirsiniz. Siz de denedikten sonra bırakamayacaksınız.

INSTAGRAM: @unabellagida

☎️ TELEFON: +90 216 527 23 90

ADRES: Esenkent Mahallesi Şah Cihan Caddesi No: 49 Zemin Kat +4 Kat, 34776 Ümraniye/İSTANBUL