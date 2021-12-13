Beylikdüzü'nde öne çıkan 3 mekan

PHUKET GARDEN

Buraya yazın gittiğimde mekanın sahibi Diyarbakırlı Abdullah abiyle kısa bir sohbet yapmıştık. “Beylikdüzü’nün en iyi cafe restoranını inşa ediyoruz” dediğinde çok da kulak asmamıştım. Ne zamandır beni davet ediyordu, gitmek geçtiğimiz hafta kısmet oldu. En baştan söylemek istiyorum, Phuket Garden, Beylikdüzü’ne 1 tık fazla. Kimse kusura bakmasın, bakanlar da lütfen bu mekana gittikten sonra fikirlerini söylesin. Bana hak vereceklerdir. Cafenin adeta Nişantaşı, Etiler, Bebek etiketi var. Kapıdan girer girmez sizi ihtişamıyla etkiliyor. Müteahhit Abdullah abi öyle bir mekan yapmış ki, yerler camekan. Suyun üzerinde yürüyorsunuz. Sağda bir tane camdan 100 kişilik bir kafe. İçeride nargile, sigaranızı içebiliyorsunuz. Solda, toplantı, nişan, doğum günü, özel yemeklerinizi yiyeceğiniz 100 kişilik ayrı bir mekan daha. Ortada bir restoran ve cafe daha var.

Yani burada 3 kapalı mekan var. Etraf yemyeşil, su sesi sizi dinlendiriyor. Huzur veriyor. Kışın ister, camın kenarında oturup, yağmurun, karın yağışını seyredin, ister yazın dışarıda oturun. Ben sabah kahvaltısı için gittim. Kişi başı 80 TL serpme kahvaltı. Masada yok yok. Her şey yerinden geliyor. Öyle laf olsun diye demiyorum. Gerçekten her ürünü bölgesinden getiriyorlar. Otlu peynir Van’dan, Sucuk Afyonkarahisar’dan, Kavurma Rize’den... 7 çeşit kahvaltı var, sınırsız çay. Sucuğundan, melemenine, omletinden, Diyarbakır usulü yoğurtlu reçeline kadar ne isterseniz masaya geliyor. Buraya yapılan masraf ve Abdullah abinin 30 yıllık iş tecrübesi cafeyi farklılaştırmış arkadaşlar. Mutlaka buraya gidip, dünya mutfaklarından yapılan yemekleri ve kahvaltıyı deneyin.

INSTAGRAM: @phuketgarden

☎️ TELEFON: 0538 884 84 30

📍 ADRES: Cumhuriyet, 1993. Sk No:47, 34515 Beylikdüzü Osb/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK





BY HAZZET KAVURMA

Beylikdüzü’nün kaliteli mekanlarından. Kavurmanın en güzel halini burada yiyebilirsiniz. Eti kendi yağında pişirip kavurma yapıyorlar. Kavurmanın çabuk soğumaması için özel döküm kaplarda ve yanında salata ve mezeleriyle birlikte müşterilerine sunuyorlar. Kelle paça çorbası ise sunumu ve tadı itibarıyla çok çok iyiydi. Burada kaliteli dönerde yemeniz mümkün. Farklı çeşitteki kaliteli yemeklerle bir çok müşterinin istediğine cevap verebiliyor firma. Sulu yemek olarak da çok iyi olan restoranın çok sayıda müdavimleri bulunmakta. Haşlama et, kuru fasulye gibi yemeklerinin de lezzetli olduğunu gördüm. Üstelik fiyatları da şişirmemişler. Müşteriye kaliteyi ucuza yedirmek için çalışan bir firma. Mekân sahibi Elazığlı Ahmet Bey yemek sektörüne vakıf biri ve uzun zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyor. Eti çok iyi yerden seçerek almakta onun içinde kaliteli ürünler çıktığını belirtiyor. Burayı denemenizde fayda var dostlar.

INSTAGRAM: @byhazzetkavurma

☎️ TELEFON: (0212) 873 82 82

📍 ADRES: Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cad. BeycityAvm No: 36, 34520 Beylikdüzü/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK





ENBEY DÖNER

Marka 2013 yılında, ilk olarak İstanbul Beylikdüzü’nde ‘Merkez Şube’ olarak bilinen ‘Cami Altı’ şubesini açıyor. 2, 3, 4 şube derken son olarak Bahçeşehir Gölet’te 5’inci şubenin açılışını yapıyorlar. Firma kısa sürede lezzeti o kadar iyi tutturmuş ki, kapıda kuyruk oluyor. Beylikdüzü şubesine ne zaman gitseniz kapıda uzayan bir kuyruk var. Döner için hazırladıkları sosun reçetesi kendilerine özel. Geçmişte haberlere bile konu olan 500 kilogramlık dönerden özellikle yazın 2 tane bitiriyorlar. Düşünsenize günde 1 ton döner satışı yapılıyor bu mekanda. Harika bir başarı. Bir diğer konu ise askıda döner uygulaması. Firma tamamiyla yardımlaşmayı ve paylaşmayı arttırmak için bu uygulamayı hayata geçirmiş. Siz dönerin ücretini ödüyorsunuz, ihtiyacı olan birisi gelip o döneri yiyor. Bravo Enbey Döner.

INSTAGRAM: @enbeydonerofficial

☎️ TELEFON: (0212) 871 24 23

📍 ADRES: Cumhuriyet, Çamlık Caddesi Cumhuriyet Caddesi 1 D D:1/5, 34520 Beylikdüzü Osb/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

❌ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK