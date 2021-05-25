Balda Çin’den sonra dünyada ikinciyiz ama...

BEE’O ARI ÜRÜNLERİ

Firma, Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından 2013 yılında Ar-Ge projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kuruldu.

Bee’o, geliştirdiği patentli ve Tübitak inovasyon ödüllü özütleme yöntemiyle, Türkiye’de ilk kez yerli üretimini başlattığı propolisi özütleyerek, yüksek fenolik ve flavonoid içeriğine sahip, besin değeri yüksek katma değerli ürünlere dönüştürdü. Projelerı ve geliştirdiği ürünler ile ulusal ve uluslararası arenada 30 farklı ödülün de sahibi. Halen 2500 arıcısı, 350.000 arı kovanı, 3000 metrekarelik tesisi ve 110 kişilik kadrosu ile Türkiye’nin en büyük yerli propolis, arısütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üreticisi. %100 doğal, katkısız, Helal, Kosher, BRC, IFS, ISO 9000, ISO 22000 ve GMP belgeli tesislerinde ürettiği, doğal ve sağlıklı ürünlerini 13 ülkeye ihraç ediyor. Başta kestane balı, yayla balı, çam balı, propolis olmak üzere gönül rahatlığıyla ürünlerini çocuklarınıza yedirebilirsiniz.

INSTAGRAM: @beeoariurunleri

☎️ TELEFON: 0544 629 77 43

📍 ADRES: Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı, Keyap Çarşı Sitesi D1 Blok No:57, Ümraniye/İSTANBUL

ALTIN ARIDAN

Niğde’nin endemik bitki örtüsü zenginliği nedeniyle bu kentte bal üretiminin oldukça fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bu üreticilerden birisi de Altın Arıdan firması. Bal, arı ürünleri, bitkisel karışımlar, ezme çeşitleri ve balmumuyla 5 kategoriden oluşan, renklendirici madde, katkı maddesi, koruyucu madde ve trans yağ içermeyen doğal ürünler üretiyorlar. Firmanın sahibi Ahmet Coşkun Yücel ve Ahmet Durmaz, ürünlerini Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde yer alan 3756 metre yüksekliğe sahip Demirkazık Dağı’ndan elde ediyor.

Milyonlarca arı, yaylada bulunan yavşan otu, yumak, kar dikeni, nane, karahindiba, üçgül, binbir delik, yonca, kasırga, bodur, kayagülü, yar tıstısı, ada çayı, çoban dağcığı, nezaket kevkesi, hezeran, mor, çoban dalkıran, seyyah otu, gece karanfili, taş parmak otu, emzik otu, günde güzel, ballıbaba otu, albalıcak, kaya mavişi, su gedemesi, tilki çayı, arslan pençesi, sütleğen, taş kıran, kayış kıran, parmak otu, misk soğanı, dağ kekiği, gelincik, elma ağacı, ardıç ağacı, iğde ağacı, badem, kiraz gibi milyonlarca çiçeğin nektarından bal yapıyor.

Ben bitkileri yazarken yoruldum inanın. Bu kadar zengin bir bölgede üretilen bal ve arı ürünlerinin kalitesi ve lezzeti tartışılamaz. Yücel ve Durmaz bu balları, üniversitede uzun AR-GE çalışmaları sonucu, ballı badem, ballı tahin, fıstık ezmesi, ballı kaju ezmesi, ballı ceviz ezmesi, ballı dut ceviz ezmesi, perga, ile buluşturup piyasaya sürdü. Siz sipariş ediyorsunuz, ertesi gün kapınızı geliyor. Bu firmayı mutlaka deneyin ve kahvaltıda çikolata yerine özellikle de çocuklarınıza böyle faydalı ürünler yedirin dostlarım.

INSTAGRAM: @altinaridan

☎️ TELEFON: 0552 450 81 51

📍 ADRES: İlhanlı Mah. Şehit Efe Osman Apaydın Caddesi No: 178/z2 NİĞDE

DUMANTEPE BALCISI

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dumantepe Köyü'nde yaşayan ve 40 yıldan fazla bal satan Remzi Dede bölgede ve Instagram’da oldukça popüler. Remzi Dede, Ünye’den yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta tarihi İpek yolu üzerinde Akkuş’a 10 kilometre kala yol kenarında bal satıyor. Karadeniz şivesiyle tanıttığı ballar internette bir hayli popüler.

Ben de kendilerine Instagram’dan ulaştım. Torunu Bülent Çallı ile yaptığım görüşmede, internette satışa 1 yıl önce başladıklarını ve takipçi sayılarında günden güne artış olduğunu söyledi. Dedesiyle birlikte bal üreten Çallı, balların Ordu Üniversitesi’nde analiz edildiğini ve üniversitenin her sene düzenli olarak kendilerinden bal sipariş ettiğini belirtti.

Önce kendisinden analiz raporunu istedim ve inceledim. (Mutlaka siz de bal alacağınız firmalardan bunu isteyin. Balına güveniyorsa ve analizlerini düzenli olarak yapıyorsa sizinle paylaşırlar) Prolin değeri oğul balda 735 yazıyordu. Bu bal için oldukça yüksek bir rakam. Kestane balı, karakovan bal, oğul bal, çiçek bal, ham propolis, polen ve perga üretiyorlar. Kestane balı Ordu Ünye’de 400 rakımda, çiçek ve oğul balları ise Hakkari Yüksekovada 2100 rakımda üretiliyor. Hepsinden birer kavanoz sipariş ettim. Ürünleri çok beğendim. Özellikle oğul balının tadı harika. Size de mutlaka denemenizi öneririm.

INSTAGRAM: @ dumantepe_balcisi

☎️ TELEFON: 0541 662 06 29

📍 ADRES: Akkuş ilçesi Dumantepe Köyü Tarihi İpek Yolu üzeri - ORDU

EKİNCİK KÖY ÜRÜNLERİ

Marmaris’te yaşayan fotoğraf eğitmeni ve profesyonel fotoğraf sanatçısı dostum Gökhan Karakaş bir gün telefonla arayarak, Ekincik baldan bahsetti. Firmanın Marmaris ve çevresinde bal üretimi yaptığını, köylüleri bal üretimi konusunda bilgilendirip eğitim vererek arıcılığa sevk ettiklerini ve ormanlarda yetiştirilen balın başta İstanbul olmak üzere bir çok şehre gönderdiklerini anlattı.

Burada asıl önemli olan köylülerin meslek sahibi olması ve teşvik edilmesi. Hem istihdam yaratıyorlar hem de kaliteli bal üreterek, tüketiciye büyük bir hizmet veriyorlar. Gökhan kardeşim firma yetkilileri ile iletişim kurdu ve bana ahşap kutu içinde güzel bir paket gönderdi.

Çam balı, püren balı, portakal çiçeği balı, kekik balı, propolisin yanında Ege bölgesinin meşhur zeytinyağını da yolladı. Hepsinin tadına baktım ve kendi usullerime göre “gerçeklik testi” yaptım. Bunu siz de evinizde basit bir şekilde yapabilirsiniz. Balların hepsi testi geçti ve lezzetleri oldukça iyiydi. Zaten web sitelerinde üretim belgelerinin bir görüntüsü mevcut. Balların her birini ayrı sevdim. Yerken dilinizde o çiçeğin tadını bırakıyor. Ürünleri gönül rahatlığıyla sipariş edebilirsiniz.

INSTAGRAM: @ekincikkoyurunleri

☎️ TELEFON: 0544 461 24 01

📍 ADRES: Kemeralti Mahallesi 105. Sokak 40/1 – MUĞLA