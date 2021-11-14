Baklavaya doyamadım

DEDEOĞLU BAKLAVA



1952 yılında Ankara’da baklava imalatına başlamışlar. Yaklaşık 70 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. 1957 yılında İstanbul’a gelerek ilk şubesini Gedikpaşa’da açıyorlar. İkinci şube Nişantaşı’nda 1977’de. İşi babasından öğrenen Bilal Tüfekçi, daha sonra Pangaltı, Kuyumcukent, Balmumcu şubelerini açıyor ve işletmeyi bir zincire dönüştürüyor. Bilenler bilir, 3 kuşak yoluna tam gaz devam eden Dedeoğlu Baklavaları oldukça popülerdir. Ben de Gedikpaşa şubesinden yarım kilo mor, yarım kilo tadını daha iyi anlayabilmek için kuru baklava paket yaptırdım. Yıllardır neden bu kadar iyi olduklarını daha iyi anladım. Baklavalar çok tazeydi. Çıtır çıtır ve yedikten sonra asla sizi rahatsız etmiyor. Yufkalar ince ve bol malzemeli. Mutlaka denemelisiniz.



INSTAGRAM: @dedeoglubaklava

☎️ TELEFON: (0212) 516 87 98

📍 ADRES: Mimar Hayrettin, Gedik Paşa Caddesi No:15, 34126 Fatih/İSTANBUL

ÇARKÇIOĞLU KÜNEFE



Bu markayı sosyal medyada görmüştüm. İlk ziyaretim buraya oldu. İşletmeci Şanlıurfalı İsmail Çarkçı harıl harıl çalışırken, kendimi tanıttım. İşi gücü bıraktı ve benimle ilgilendi. Kendisi tatlılarından şık bir sunum yaptı. İsmail, 1994’te başladığı bu sekterde kendini kabul ettirmiş. Künefenin ve kadayıfın inceliklerini çok iyi biliyor. Kendi kadayıfını tesislerinde üretiyor. Üstelik imalathanesi camekan. İsteyen girip izleyebiliyor. Günlük üretilen künefe ve kadayıfın yanında, şimdi baklava da yapıyor. Fıstığı elbette Gaziantep’ten getiriyor. Hepsini tek tek tattım. Glikoz yok. Hiç biri o kadar yememe rağmen beni rahatsız etmedi. Günlük olduğu için çok taze ve dokunmuyor. Fiyatları mı? Çok çok ucuz. İmalathane olduğu için üzerine fazla kar marjı koymuyor, kira derdi yok, bu yüzden müşteriye fiyatı ucuz tutuyor. Çarkçıoğlu Künefe’nin ürünlerini tavsiye ederim.



INSTAGRAM: @carkcioglukunefe

☎️ TELEFON: (0212) 531 31 63

📍 ADRES: Akşemsettin, Balipaşa Cd No:102, 34080 Fatih/İSTANBUL



ŞERİFOĞLU BAKLAVALARI



Bu markayı bir çok kez görmeme rağmen daha önce denememiştim. Fatih’te küçük bir şube. Su böreği, kuru ve yaş pastaları da var. Ben sadece baklavasını denedim. Tattığım fıstıklı baklava, biraz önce anlattığım firmalar gibi iyi olmasa da fena sayılmaz. Fiyatı piyasaya göre ucuz. Zaten çok da fıstığı yok. Fıstığı da anladığım kadarıyla Gaziantep’ten değil, daha ekonomik olan İran’dan geliyor sanırım. Tabi ki, kullanılan yağlar da çok önemli. Siz de deneyip fikirlerinizi bana lütfen bildirin.



INSTAGRAM: @antepliserifoglu

☎️ TELEFON: (0212) 531 50 59

📍 ADRES: Akşemseddin Mh. Sarıgüzel Cad. No:30/E Fatih/İSTANBUL