Avcılar’ın lezzet durakları

ALTIN SİNİ

Avcılar’da kime sorsanız bu restoranı bilir. Çok meşhurlar. Benim de ilk durağım burası oldu. 1955 yılında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kebap yapmaya başlamış Mahmut Altuntaş’ın babası. Mahmut Bey, uzun süre orada çalıştıktan sonra tam 26 yıl sonra Avcılar’daki bu mekanı açıyor. Sahile yakın bu restoran kısa sürede lezzetiyle nam salıyor.

Buranın en büyük özelliği, baharatından yağına kadar bir çok ürünü Birecik’ten getirmesi. Hele o patlıcan kebabı yok mu? Aman Allah’ım. İstanbul’da yediklerimin en iyisi diyebilirim. Biliyorsunuz Birecik patlıcanıyla meşhur. İşletme sahibi Mahmut Bey de patlıcanı memleketinden getiriyor. Ürünün kalitesi bir yana ustaları da çok iyi. Patlıcanla beraber sundukları haşhaş kebabı (Şanlıurfa’da yetiştirilen kuzuların karın boşluğundan elde edilen etin zırhla çekilerek kıyma haline getirilmesi ve içerisine kırmızı biber, sarımsak ve maydanozun karıştırılmasıyla alan) daha çatalı batırır batırmaz dağılıyor. Kebabın dağılması un ufak olması tazeliğin bir göstergesidir. Patlıcan kebabına notum 10 üzerinden 10.

Bir de lahmacunu denedim. Lahmacunun eti de zırhla çekiliyor. İnce hamurda tam benim istediğim gibi. Altın Sini’ye bayıldım dostlarım. Ayrıca yemekten sonra Gaziantep’in ünlü markası Koçak Baklava’dan günlük gelen havuç dilimli baklavayı dondurmayla birlikte yemenizi öneririm.

INSTAGRAM: @altinsiniofficial

☎️ TELEFON: 0212 590 97 63

ADRES: Ambarlı Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No 228 Avcılar/İSTANBUL

BEYRAN İSTANBUL

Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bu yer yaklaşık 1 yıl önce açıldı. Bölgenin en eskilerinden olan Dürüm İstanbul’un sahibi Gaziantepli Süleyman Yılmaz gelen talep üzerine memleketinin meşhur lezzeti Beyran’ı Avcılar’a getirdi. Dürüm İstanbul’un lahmacununu, kebaplarını, dürümlerini beğenirim. Bir kere Süleyman Bey Antepli ve çok iyi bir usta. Kebapları yıllardır aynı kalitede yapıyor. Ancak buranın lezzetini bir başka yazımda anlatacağım.

Şu an konumuz Beyran İstanbul... Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden biri olan beyran çorbası, kuzu etiyle hazırlanan bir yemek. En önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Özellikle bu günlerde sıkça tüketilmesi gerekli. Protein değeri yüksek olduğu için, kas gelişimini destekleyerek kemik erimesi riskini düşürür. Kış aylarında tercih edilse de sağlık açısından yazın haftada bir kez yemenizi öneririm. Özellikle Gaziantepliler sabah kahvaltılarında bu çorbayı içer. Çorba deyip de geçmeyin yapımı saatler sürer, emek ister. Ben de bu mekana uğradım.

İşletme sahibi Süleyman Bey, her müşteriyle olduğu gibi benimle de yakından ilgilendi. Lezzetin sırlarını aramızda kalması şartıyla anlattı. İnce eleyip sık dokuyor gerçekten. Biber salçası ve tereyağı gayet kıvamında, hatta pirinci istediğim gibi boldu. Ben çorbasını, çok beğendim, bir çok kişi gibi. Beyran İstanbul markası ilerleyen günlerde şubesini arttırmasını ve lezzetini çoğaltması gerektiğini düşünüyorum.

INSTAGRAM: @durum.istanbul

☎️ TELEFON: (0212) 676 10 16

ADRES: Merkez, Reşit Paşa Cd. No:10, 34310 Avcılar/İSTANBUL

MEMNUN İSKENDER

İskender yapmak zor iş. Her dönercide de yenmez. O formülü, o lezzeti yakalamak zordur. Bursa’ya özgü bu lezzeti Avcılar’da yapan en iyi mekanlardan biri ise Memnun İskender. Rüştünü yıllar önce ispat etmiş. Nasıl mı? Memnun İskender’in bağlı olduğu Çiftçi Restaurant İşletmeleri, 1988 yılında Fevzi Çiftçi önderliğinde zincirin ilk restoranı olan ‘Dürüm Et Lokantası’nı İstanbul Büyükçekmece’de açması ile sektöre adım attı. Çiftçi Ailesi, ikinci ve üçüncü kuşak aile fertlerinin de işin mutfağından yetişerek işletme bünyesine katılmasıyla birlikte büyüdü. 3 farklı marka adı altında 4 restoranı bulunan ve yaklaşık 200 personeli olan büyük bir aile şirketinin parçası olan Memnun İskender, E-5 üzerinde, hemen metrobüs durağının yanında 5 katlı bir binada hizmet veriyor. 500 kişilik otoparkı, müşteri potansiyelinin ne denli büyük olduğunun bir göstergesi.

Burası sadece bir dönerci, ya da iskender yiyebileceğiniz bir mekan değil. Burası devasa bir tesis. İçinde pastanesi ve cafesi olan, iş toplantılarınızı yapabileceğiniz, nişan, nikah hatta düğün organizasyonlarına imza atan büyük bir tesis. Gelelim lezzetine. Önce tereyağlı ve soslu nefis bir mercimek çorbası içtim. Süzme mercimek çorbası kıvamındaydı.

Ardından Urfa usulü içli köfte ve kıyma dönerden yapılan İskender kebap servis edildi. İskender’in tadı, sunumu ve etin lezzeti çok iyiydi. Bursa’da yediğim İskender kebabını aratmadı. Mekanın işletmecisi Adem Zeybek de yılların verdiği tecrübeyle müşterilerle tek tek ilgilenir. Burada ilgi alaka da 10 numara. Bursa’ya saatlerce yol gidip vakit harcamak yerine size tavsiyem Avcılar’daki bu mekanı denemeniz. Bir daha kesinlikle gideceğim restoranlar arasında yerini aldı bile.

INSTAGRAM: @memnuniskender

☎️ TELEFON: 0212 421 31 31

ADRES: Cihangir, D-100 Güney Yan Yolu No:257, 34310 Avcılar/İSTANBUL