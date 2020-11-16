Antakya'dan dünyaya açılan lezzet: Künefe

Hatay künefesinin şöhreti yurt dışına kadar ulaştı. Başta Avrupa, Asya, Arap ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanında künefe salonları açılmaya başlandı. Restoranlar en iyi Hataylı ustayı transfer etmek için büyük bir rekabet içine girdi.

Tabii ki bu lezzet İstanbul’da da çok popüler. Gittiğim künefecileri artılarıyla eksileriyle not ettim. “Bol fıstık ve üzerine kaymak ya da dondurmayla sunulan bu enfes tatlıyı İstanbul’da nerede yerim” diyenler, buyurun yazıma...

ÖZİKİZLER KÜNEFE

Bundan 34 yıl önce Mehmet Usta Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 50 metrekare bir dükkan ve birkaç masa ile künefe yapmaya başladı. İkiz çocukları Hasan ve Hüseyin’den etkilendi, Özikizler Künefe markasını kurdu. Önce Gaziantep’te 3 şube, ardından Ankara ve İstanbul’da açtığı mekanlarla şube sayısını 9’a çıkardı. Özikizler Künefe’nin Beylikdüzü şubesindeydim... Masaya ikramların biri geliyor, biri gidiyor. Meyveler, kuruyemişler, fıstıklar sıcak şekilde servis ediliyor. Söylediğim hasır künefe çıtır çıtırdı. Tadını çok beğendim. Tuzsuz peyniri, kullanılan yağ ve dondurma hepsi kaliteliydi, künefenin lezzetinden belli. Özikizler Künefe benim favorilerimden...

INSTAGRAM: @ozikizlerkunefe

☎️ TELEFON: (0212) 855 12 12

📍 ADRES: Adnan Kahveci, Vista Dört Evleri 89LC8, Avrupa Caddesi, 34528 Beylikdüzü/ /İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

JUMBO KÜNEFE

Jumbo Künefe’nin Florya’da yeni açılan şubesine uğradım. Mekanın işletmecisi Bülent Şirin, her müşteriyle olduğu gibi benimle de yakından ilgilendi. Şirin, personelin, iş yerinin, temizliği konusunda oldukça hassas. Masaların hepsinde kolonya olması önemli bir detay. Bu hassasiyet özellikle bu kritik günlerde büyük önem taşıyor. Bir süre sonra masaya muhteşem üçlü geldi: Katmer, künefe ve dondurma... Künefenin içindeki fıstık miktarı o kadar yoğun ki, etrafı bir anda Gaziantep fıstığı kokusu sardı. Daha sonra Jumbo Künefe Bölge Müdürü Arif Eyüpoğlu ile tanışma fırsatı buldum. Pandemi sonrası markanın Liverpool, Almanya, Azerbaycan ve Abu Dabi’de yeni şubeler açacağını söyledi. Ne yalan söyleyeyim, bir vatandaş olarak Türk markasının buralarda boy gösterecek olması gururumu okşadı. Markanın sahibi Gaziantepli Keklik Ailesi’ni başarılarından dolayı kutluyorum.

INSTAGRAM: @jumbokunefetr

☎️ TELEFON: 0212 662 62 41

📍 ADRES: Şenlikköy Mahallesi, Harman Sokaği No:1 34153, 34153 Bakırköy/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

MUAZZAM KÜNEFE

İlk yerini 2 sene önce Bakırköy’de açan bu firma, kısa sürede Beylikdüzü ve Üsküdar’da birer şube açtı. Günlük üretilen kadayıf ve tuzsuz peynirden yapılan künefelere müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Bakırköy’deki şubesine zaman zaman uğruyorum. Kahramanmaraş’tan getirilen kat kat dondurmalı, bol fıstıklı künefenin tadını seviyorum. Ayrıca bu mekanın spesiyalini de size öneriyorum. Özel Antep sahan kaymağı ve Hatay peynirinin, Gaziantep fıstığıyla buluştuğu bu tatlı birçok yerden daha iyi. Bakır tepsilerin içine koyulan bol kaymağın lezzetini de söylemeden edemeyeceğim.

INSTAGRAM: @muazzamkunefe

☎️ TELEFON: 0850 888 4999

📍 ADRES: Zuhuratbaba, İncirli Cd. No:85, 34147 Bakırköy/İstanbul

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

ALTINDAMAK KÜNEFE

Küçükçekmece Cennet’teki bu mekana uzun süredir gitmemiştim. İlk açıldığı dönemlerde künefeden önce keçi sütü getirirlerdi. Keçi sütü boğazı temizlediği gibi bol şerbetli künefeden önce hazmı da kolaylaştır. Kaliteli mekanlar, künefeden önce normal süt değil, keçi sütü getirir. Ancak en son gittiğimde normal süt geldi masaya. Nedenini sorduğumda maliyetinin daha düşük olduğunu söylediler. Künefenin tadı da eskisini arattı doğrusu. Şirinevler ve Beylikdüzü’ne açılan şubelerden sonra bu mekanda eski lezzeti bulamadım. Markalaşıp şube açmaktan ziyade, tek bir yerde kalıp kaliteyi arttırmanın her zaman en iyi seçenek olduğunu düşünenlerdenim. Tabi ki şunu da unutmamak lazım; damak benim, karar sizin…

INSTAGRAM: @altindamakkunefe

☎️ TELEFON: 0212 425 26 16

📍 ADRES: Cennet, Merkez:, Reyhan Cd. No:83, 34290 Küçükçekmece/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ KREDİ KARTI

❌ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK