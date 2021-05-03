Alışkanlıklarını değiştiren yeni nesil kahveciler

FORTE BLEND

Firmanın sahibi Hakan Aydın tam bir kahve aşığı. “En iyi kahveyi nasıl bulurum” mottosuyla çıkmış yola ve başlamış dünyayı dolaşmaya. Gitmediği ülke, tatmadığı kahve neredeyse yok. Tecrübesi ve birikimlerini birleştiren Aydın, kuzeyden güneye, doğudan batıya her ülkenin kahvesini ithal edip müşterilerine sunuyor. Kısa sürede kahve sektöründe hızlı büyüyenlerden. Pandemi döneminde özellikle, Türk halkının kahveye ilgisinin çoğaldığını söylüyor. İnternet üzerinden satışlarda eskiye oranla 1 yıl içerisinde 3 kat daha fazla satış yaptıklarını, ayrıca evde kahve makineleri ve aparatlarına ilginin arttığını aktardı. Hakan Aydın, Türk halkının seçiminin tiryaki koyu kavrulmuş Türk kahvesi ve single originde Kolombiya, Kenya, Guatemala’dan yana olduğunu söylüyor. Kaliteli kahve içmek isteyenler Forte Blend’in ürünlerini tatmalı. Firmanın, kahvelerine, kupalarına, ve kahve yapım makinelerine bir çok alışveriş portalından, Instagram ve web sayfasından ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM: @forteblend

☎️ TELEFON: 0 212 347 89 60

📍 ADRES: Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. İsmail Zengin İş Mrk. No:147 Kat:3 Kağıthane/İSTANBUL

FİORE KAHVE

Dondo Firması’nın bünyesindeki Fiore kahve, ağırlıklı olarak Arabica çekirdeklerinin karışımından meydana geliyor. Firma yetkilisi Şenol Dikbıyık hakiki kahvenin incelik ve tecrübe istediğini belirtti. Profesyonel bir kahve makinesi ile kullanılacak kahvenin gramajı doğru ayarlanarak, suyu yeterli ısıda ekleyerek ve doğru baskıyı uygulayarak ancak mükemmel kahveler elde edilebileceğini ifade eden Dikbıyık, tam 36 yıldır sektörde söz sahibi olduklarını belirtti. Firmanın tecrübeli aşçısı ve ürün geliştirme uzmanı Mehmet Kudat ise Fiero’nun sadece kahve değil, çay, pastacılık, dondurma alanında da bir hayli iddialı olduklarını belirterek, “Firmamızın kahve tatlarının yanı sıra pastörize edilmiş gulitensiz hayvansal krema, bitkisel krema pastörize pastacılık ürünleri üretiyoruz. Kahvelerimizle birlikte 3 binden fazla otel ve restorana ürünlerimizi ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Fiore’den verdiğim sipariş tam 1 gün sonar elime ulaştı. Özel formüllü menengiç ile birlikte Türk kahvesi gayet iyiydi.

INSTAGRAM: @fiero1985

☎️ TELEFON: 0 312 267 52 00

📍 ADRES: Sincan Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Caddesi No.9 06930 Sincan/Ankara

EMBASSY - ELÇİBEY

Çeşitli ülkelerden ithal ettikleri kahve çekirdeklerini kavurup taze taze öğüterek satışa sunuyorlar. Bu firmada çeşit oldukça fazla. Afrika , Asya ve Latin Amerika’da üretilen kahvelerin satışa sunulduğunu aktaran firma sahipleri Zeki Güvercin ve Muhammed Şerif Ökmen, amaçlarının lüks ve tanınmış kafelerde menülere girebilmek olduğunu ifade ediyor. Farklı kategoriler arasında çekirdek kahve, filtre kahve, espresso kahve , yöresel kahveler, Türk kahvesi, salep, sıcak çikolata chai tea latte ve kahve yanı tatlar gibi her ihtiyacınız için alternatif bulmanız mümkün. Bir parantez de çaylarına açmak isterim. Farklı lezzetlerdeki bitki çaylarından denemenizi öneririm. Ayrıca hediye setleri ile sevdiklerinize özel günlerde de mutlu edebilirsiniz.

INSTAGRAM: @kahvevecaycom

☎️ TELEFON: 0850 885 02 29

📍 ADRES: 212 My Office İkitelli/İSTANBUL

KAPHİ KAHVE

Şirketin üretim müdürü ve baş kavurucusu (Head Roaster) Zekeriya Kağan Kaya’yla CNR’daki kahve fuarında tanışmıştım. Henüz çok gen, zeki ve tam bir kahve uzmanı. Lezzet devamlılığı için bütün eğitimlerini İtalya’da aldığını söyledi. Her yıl da İtalya’ya giderek kahve sektöründe gelişmeleri yakından takip ettiğini, kendisini güncelleyip müşterilerine yenilikler sunduğunu anlattı. Türk halkının en çok Kolombiya kahvelerini sevdiğini bunun yanında Kolombiya kahveleri ile harmanlayarak yaptıkları nitelikli Türk kahvesinde de iddialı olduklarını ifade etti. Kaya, Türkiye pazarında her geçen gün üzerine koyarak hedeflerine yaklaştıklarını da söyledi. Ben 500 gr.’lık deneme setinden aldım. Brezilya ve Kenya kahvelerinin filtre kahvede verdiği aromaları sevdim. Farklı tatlar yaşamak isteyenlere tavsiyemdir.

INSTAGRAM: @tcwcoffee

☎️ TELEFON: 0216 412 13 10

📍 ADRES: Atakent Mahallesi, Verim sokak No:2 Ümraniye/İSTANBUL