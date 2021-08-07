Alanya'da 3 enfes restoran

KONYALI HACI BEY RESTORAN

Mahmut, Abdullah, Mehmet ve Mithat Balcılar kardeşler, 2002 yılında memleketleri Konya Ereğli’den Alanya’ya göç etmişler. İlçede Konya yemekleri olmadığını gören 4 kardeş restoran açmak için işe koyulmuş. Etlerini, yoğurdunu, peynirlerini tüm ürünlerini Ereğli’den getirmişler. Keçi etini seven bölge halkının burayı kabullenmesi açıkçası uzun zaman almış. Ancak lezzet harika olunca, farklı tat sevenler için iyi bir alternatif olmuş. Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki bu restoranda özellikle öğle ve akşam saatlerinde yer bulmak ciddi bir sorun. 4 kardeşle kısa bir sohbetten sonra yemek tadımına geçtim.

Önce Ereğli koyununun pirzolasını denedim. Kırklareli Kıvırcık türünden sonra en iyisi Ereğli koyunu diyebilirim. Çok iyi pişmiş ve suyu hala üzerinde olan bu et gayet lezzetliydi. Daha sonra kuzu incik ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki tahta üzerinde etli ekmek ve bıçak arası geldi. İncik ağızda dağılıyor. Sizi yormadan hemen mideye gidiyor. Etli ekmek ve bıçak arası zaten onların işi. Lezzetler gerçekten çok iyiydi. 4 kardeş, şimdilerde yan dükkanı da satın alarak, kebap satışına başladı. Bir gün gidip, tadı damağımda kalan Konyalı Hacı Bey restoranın kebaplarını da deneyeceğim. Siz de mutlaka buraya uğrayın ve bu lezzetlerden mahrum kalmayın.

INSTAGRAM: @konyalihacibey

☎️ TELEFON: (0242) 513 33 05

📍 ADRES: Şekerhane Mahallesi Gönüllü Sokak Çalışer Apt, D:No. 1/D, 07400 Alanya/ANTALYA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

YÖRESEL ALANYA EV MUTFAĞI ESMA HANIM’IN YERİ

Alanya’nın yöresel yemeklerini geçmişten günümüze, en iyi şekilde taşıyan ender restoranlardan biri. Oldukça ünlüler, çevre illerden gelenler bile var. Bir arkadaşım, “Alanya’ya geliyorsan, buraya uğramadan dönmemelisin” demişti. Çok merkezi konumda olan burayı bilmeyen yok. Ben de bir akşam buraya gittim ve işletmecisi Cevdet Görücü’yle tanıştım. Kasketli Cevdet abiyi her saniye orada görmeniz mümkün. Misafirleriyle tek tek ilgileniyor, güler yüzü, şivesi ve misafirperverliğiyle mekanı farklı kılıyor. Bizimle de yakından ilgilendi. Bir masa yapmış ki, insan yemeye kıyamaz. Bamya, kuru fasulye, etli göleviz, kuzu incik, kavurma, musakka, ıspanak, köy tavuğu... Daha neler neler.

Alanya’ya özgü yemekler çok hoşuma gitti. Fıstıklı limonatayla birlikte tavuk eti, misket köfte, salça, tereyağı ve pirinçten oluşan gülüklü çorbasına bayıldım. Ardından gelen Cevdet abinin özel formüllü Bademli kahvesi ise dünyada tek arkadaşlar. Bu kadar iddialıyım. Zaten böylesi bir kahveyi başka yerde içmeniz mümkün değil, çünkü patenti ve formülü kendisinde. Kahveyi içerken ağzınıza yoğun badem tanesi geliyor. Bu anlatılacak bir şey değil. Bunu bu mekanda denemeniz ve benden de sevgili Cevdet abiye selam söylemenizi istiyorum.

INSTAGRAM: @yoreselalanya

☎️ TELEFON: (0242) 519 08 40

📍 ADRES: Saray, Uysal Apt, Galatasaray Cd. no:56, 07400 Alanya/ANTALYA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

DİM ÇAYI PINARBAŞI RESTORAN

Alanya’ya gitmişken Dim çayı kenarına gitmemek olmazdı. Tatilimin son günü bu mekana uğradım... Burada her yer yemyeşil. Doğa muhteşem. Dim çayı buz gibi gürül gürül akıyor. Şelaleden akan suyun melodisiyle yemeğinizi yiyorsunuz. Burada bir sürü restoran var ancak Kerim Yıldız Bey’in işlettiği mekan farklı. Oldukça büyük bir yer üstelik diğer restoranlardan 2 tık önde var. Neden 2 tık dedim. Hemen açıklayayım. Birincisi hemen yanı başında dağdan süzülen ufak bir şelale diğeri ise lezzetleri. Kendisiyle tanışma fırsatı da buldum. Harika bir insan, müşterileriyle tek tek ilgileniyor. Alanya’nın çoğu yerlisi de burayı tercih ediyor zaten. Özel soslu çipuralarından tattım. Çipura elbette deniz değildi, yetiştirme. Ancak ızgarada kıvamında pişen balık, enfesti. İçine sürdükleri özel sos lezzeti daha da arttırmıştı. Özellikle hafta sonları çok rağbet gören bir yer. Mutlaka gitmeden önce rezervasyonunuzu yaptırın.

INSTAGRAM: @dimcayi_pinarbasi

☎️ TELEFON: (0242) 518 24 04

📍 ADRES: Dim Çayı Mah Baraj Yolu Cad. 9.Km, 07450 Alanya/ANTALYA

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

❌ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK