Alaçatı’nın beklediği o mekan

Bİ’NEVİ - ALAÇATI

Alaçatı’nın merkezinde 3 sene önce kurulan “Bi’Nevi - Alaçatı” bölgenin en popüler mekanları arasında geliyor. Sahipleri Murat Mergen ve Kemal Değirmenci yeni sezonda misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek için, mekanı baştan aşağı yenileme kararı almış. Tabi ki konsept de değişiyor. Şef Aytaç Çetinkaya yöneteminde geleneksel ve yenilikçi mutfağı birbirine harmanlayan işletme, Türk yemeklerini yenilikçi bir prezentasyon ile misafirlerine sunmayı amaçlıyor.

Buranın en büyük özelliği ise bölgenin en iddialı eğlence mekanı olması. Saat 22.00’den sonra restoran club’a dönüşecek. İnsanlar bir bölümde yemeğini yedikten sonra ya da içeceklerini yudumlarken, bir diğer bölümde eğlenebilecek. Bi’Nevi, Avrupa’daki modeli ülkemize getirerek büyük bir atılım yapmış. Ben ise restorana girdiğimde ufak bir sürprizle karşılaştım. Teknik direktör Yılmaz Vural ailesiyle restorandaydı. Hemen yanına gidip, tabi ki futbol konuştuk. Ancak mekanda tadilat sürerken kendisine neden buraya geldiğini sordum, şu cevabı aldım: “Bi’Nevi’ye her fırsatta geliyorum.

Sadece ben değil, magazin ve cemiyet dünyasından insanların tercihi de burası. Bi’Nevi Alaçatı bizim alışkanlığımız.” Bu kadar ünlü insanın tercih ettiği bu mekanın yemeklerini merak etmeye başlamışken, salon şefi Ediz Ocak, arka masayı donatmıştı bile. Masada neler neler yoktu ki, zeytinyağlı enginar, deniz börülcesi, atom, fava, topik, Girit ezmesi, humus, semizotu salatası... Bunların hepsinin tadına baktım... Tabi otlar İstanbul’daki gibi değil. Günlük ve taze taze masanıza geliyor. Aytaç şefimi de unutmamak lazım. Otlara bambaşka bir hava katmış. Hepsine bayıldım. Ardından gelen sucuğu ise ne kadar ısrar etsem aldıkları yeri söylemediler. Enfesti. Özel soslu etler ve sunumda 10 numara aldı. Kaliteli bir akşam geçirmek isteyenlere burasını şiddetle tavsiye ediyorum.

INSTAGRAM: @binevialacatii

☎️ TELEFON: 0542 210 74 31

📍ADRES: 16 Eylül, 3013. Sk. No:9 Club Baba İçi Alaçatı/İZMİR

KORONAVİRÜS TABLOSU:

✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ

✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK