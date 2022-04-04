"Ağzınıza layık festival"

Alaçatı Ot Festivali’nin bu yılki teması, ‘evelik otu’ olarak bilinen ‘Labada’ oldu. Ayrıca Ege’de yetişen şevketi bostan, acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat out, kuşkonmaz, biberiye otu gibi onlarca otun tanıtımı için düzenlenen kortejde bando takımı ve göstericiler eşliğinde binlerce vatandaş dans etti, konfetiler atıldı ve rengarenk görüntüler oluştu. Zor bir organizasyondan alnının akıyla çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Üç yıl sonra ot festivalinde milyonları buluşturuyoruz. Dünya markamız Alaçatı’dan, yeryüzündeki cennet Çeşme’den tüm Türkiye’ye selam olsun. Labada konulu, zeytin temalı festivalimizde bu yıl barış mesajı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SEVGİ KAZANACAK’

Festivalin 3 yıl aradan sonra yeniden başlamasından mutluluk duyduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Oran, “Çalışan, üreten, paylaşan insanların hiç bir zaman kaybetmeyeceğine, sonunda sevginin daima kazanacağına yürekten inandık. Bu inançla, 11. Alaçatı Ot Festivalimizde, sizlerle birlikte birlikte uyanışın, yenilenmenin, taptaze çiçekleriyle gelecek güzel günlerin habercisi baharı karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu festival; günlük yaşam telaşı içinde gri binalar arasına sıkışan bedenlerimizin doğayla yeniden kucaklaştığı, betonlar arasına sıkışmış ruhlarımızın iyileşip, arındığı bir festival” dedi.

‘BARIŞ ŞARKILARI SÖYLÜYORUZ’

Zeytin katliamına dur demek ve farkındalık yaratmak amacıyla festivalde zeytinin önemine dikkat çektiklerini dile getiren başkan Ekrem Oran, “Bu festivalde, doğanın cömertliğine şükranlarımızı sunuyor, binlerce yıldır insanlığa hem gastronomik, hem kültürel anlamda değer katan zeytin ağaçlarımıza sımsıkı sarılıyoruz. Bizler, bu topraklarda farklı kültürlerin yarattığı renklilik içerisinde, sevginin, barışın şarkılarını söylüyor, birlikte aydınlık yarınların umudunu büyütüyoruz. Birlikte zenginliklerimizi koruyup çoğaltarak pırıl pırıl bir gelecek yaratacağız.

KENAN DOĞULU SAHNEDE

Ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tulin Onaner’in katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlendi. Festivalin üçüncü gününde Çağla Şıkel, “En güzel yemek yarışması” ile “En çok çeşit ot toplama” yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Şarkıcı Kenan Doğulu da festivalde verdiği konserle katılımcılarla unutulmaz gece yaşattı.