4 kadın pastacının hikayesi

HAYAL’ET PASTA EVİ

İstanbul Avcılar’da yaşayan İjlal Hanım çocukluktan beri pasta yapmaya meraklıymış. Hatta bir dönem pastanede çalışan İjlal Hanım, çocukları dünyaya girence mesleğini bırakmak zorunda kalmış. Ancak içindeki pasta yapma aşkını sürekli geliştirmiş. Kurslara giderek sertifikalar almış. İnternetteki videolara bakarak denediği pastaları çevresindekilere tattırmış ve geri dönüşler olumlu olunca Instagram’dan kendisine hesap açmış. “Pandemi bize yaradı” diyen 2 çocuk annesi İjlal Hanım, birçok kişinin çikolata ve doğum günü pastalarını eve yaptırdığını söyleyerek, “Artık ünlüler bile pastalarını evde homemade istiyor. Perşembe günü Demet Akalın’ın kızı Hira’nın doğum günü pastasını yaptım. Katkı maddesiz yapılması tercih sebebi” diyor.

INSTAGRAM: @hayaletpastaevi

☎️ TELEFON: 0507 747 94 04

📍 ADRES: Avcılar/İSTANBUL

SELDA İLE LEZİZ TATLAR

Gaziantepli Selda Hanım, 3 çocuk annesi. Pastacılık serüvenine bir televizyon kanalında katıldığı yemek programıyla başlıyor. Yarışmada 1’inci olan Selda Hanım aldığı 10 bin liralık büyük ödüllü, pasta, çikolata eğitimine ve malzemelerine harcıyor. Ardından açtığı Instagram hesabından başlıyor siparişleri toplamaya. Gaziantep’te bu şekilde çalışan çok fazla kadın olmadığını belirten Selda Hanım, “Siparişlere yetişemediğim günler oluyor. Pandemi sonrası Şehitkamil ilçesinde butik bir pastane açmayı istiyorum. Şimdiden birkaç dükkan sahibiyle görüşmelere başladım. Böylece hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım” diye konuştu.

INSTAGRAM: @seldaileleziztatlar

☎️ TELEFON: 0534 461 48 76

📍 ADRES: Şehitkamil/GAZİANTEP

MERVE’NİN LEZZET ATÖLYESİ

Malatya’da yaşayan Merve Hanım, 3 çocuk annesi. Çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için “Neler yapabilirim” diye düşünürken, sosyal medyada pasta eğitim videolarının ilgisini çektiğini söylüyor. Geceler boyunca videolar izlediğini belirten Merve Hanım, yavaş yavaş farklı pastalar yaptığını ve işlerini büyüttüğünü dile getiriyor. Öncelikle akrabalarından sipariş aldığını daha sonra şehir dışından bile talep geldiğini belirten Merve Hanım, “Hem çikolata hem de pasta yapmaya başladım. Böylelikle evime katkıda da bulunuyorum. İşletmeler kapalı olduğu ve insanlar dışarı çıkmaya korktuğu için bize ulaşıyor. Yaptığım ürünlerden en az asgari ücret kazanıyorum” diyor.

INSTAGRAM: @merveninlezzetatolyesi

☎️ TELEFON: 0507 504 03 99

📍 ADRES: Merkez/MALATYA

3 MELEK PATISSERIE

Almanya’dan 4 yıl önce Sivas’a kesin dönüş yapan Melek Hanım, kentin meşhur pasta ve çikolata ustalarından. Yurt dışında eğitim almış. “Almanya’da yaşarken pastanelerde staj yaptım” diyen Melek Hanım, makaronda çok iddialı. Instagram sayfasını yaptığı çeşit çeşit makaronlarla doldurmuş. Sivas’a ilk geldiğinde makaronu bir çok kişinin bilmediğini belirten Melek Hanım, şöyle konuştu: “Eşimin memleketine kesin dönüş yaptım. Ardından eve katkım olması için Almanya’da öğrendiklerimi internet üzerinden pazarlamaya başladım. Buraya ilk geldiğimde bir çok kişi bana makaronun ne olduğunu soruyordu. Çok şaşırmıştım. Ama şimdi ürünlerime oldukça ilgi var. Ben de en azından çocuklarımın harçlığını ve mutfak masrafımı çıkartıyorum.”

INSTAGRAM: @3_melek_patisserie

☎️ TELEFON: 0554 176 54 58

📍 ADRES: Merkez/SİVAS