3 farklı yerde 3 yeni mekan

SOĞUK ÇEŞME KAVURMA

Firmanın sahibi Bingöllü Gıyasettin Koç, Maltepe sahilde harika bir mekan açmış. Restoran çok şık. Mimarisi muhteşem. Tam bir aile yeri. 2017 yılında Coğrafi işaret tescili alan Çobantaşı Kavurması’nı tüm dünyaya tanıtan Koç Ailesi’nin üyesi Gıyasettin Koç, kavurmanın yanı sıra tepsi tava, çorba çeşitleri, kahvaltı ve Bingöl’deki lezzetli yöresel yemekleri İstanbullularla buluşturuyor. Buradaki kavurma, et ve et ürünleri haftada iki kere Bingöl’den getiriliyor.

Kavurma, Meşe yaprağı ile beslenen 1-2 yaşındaki oğlak etinden kemikli olarak hazırlanan etin su, tuz ve kendi yağı dışında hiçbir katkı maddesi katılmadan pişirilmesi sonucu sıcak ve soğuk servis edildiği ediliyor. Çok da lezzetliler. Bingöl’de bu yöntemin yaklaşık 300 yıldır kullanıldığını söyleyen Gıyasettin Koç, “Bingöl’de yetişen hayvanlar yüksek yerlerde otladığından etleri kekik kokuyor ve daha lezzetli oluyor. Zaten asıl maharet de bu hayvanların yetiştirilme biçiminde. Bu mekânda Bingöl’den getirilen etlerin toptan satışını da yapmaya başladık” diyor. Ben oğlak etine bayıldım. İçinde suyu olan etin lezzetini başka yerde bulmak çok zor. İstanbul’da böyle ender yöresel lezzetler yapan yerleri kaçırmamanızı öneririm.

INSTAGRAM: @sogukcesmekavurrma

☎️ TELEFON: 0553 712 87 63

📍 ADRES: Yalı, Turgut Özal Blv. No.179 A, 34844 Maltepe/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:



✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

✅ ÇOCUK OYUN ALANI

✅ ÇOCUK BAKIM ALANI

✅ OTOPARK

İSTANBUL ÇÖP ŞİŞ RESTORAN

Bahçelievler’de tam E-5 üzerinde (İncirli metrobüs durağı, Ömür plaza yan tarafı) henüz 15 günlük bir mekan burası. İki ortak yeni bir başarı hikayesi yapmak üzere kolları sıvamış. Ne mi var. Çöp şiş, hamburger, sucuk, uykuluk, ciğer, mantı... Anlayacağınız alternatif çok İstanbul Çöp Şiş Restoran’da. Üstelik ızgarada değil. Kömür ateşinde pişiyor. Onun ısısı ürünlere ayrı bir lezzet katıyor. Ben en çok 135 gramlık hamburgerini ve köftesini sevdim. Köftesi gerçekten çok iyi anlatacağım ancak, önce kısaca hamburgerden bahsedeyim.

Hamburgeri 135 gram. Sadece et. Zincir firmalar gibi 90 gram, 100 gram değil. Gerçek et tadı alıyorsunuz, çünkü içinde katkı maddesi olmayan, gerçek eti müşteriye sunuyorlar. İçine öyle yok, karamelize soğan koyup lezzeti bozmuyorlar. Tam istediğim gibi. Köftesine gelince. Ustası çok iyi. Benim de İstanbul’da en çok beğendiğim bir köftecinin yanında yetişen ustayı işin başına getirmişler. Köftesi gerçekten çok iyi. Kendilerine de söyledim, “Bu köfte Bahçelievler, Bakırköy civarında sizi bir üst lige taşır” diye. Sulu sulu ne güzel de gitti. Sadece köfte yemek için bile gelinebilecek bir mekan. Unutmadan... Sucukları 90 yıllık bir mazisi olan Kayserili firmadan getiriyorlar. Bir çok firmanın yaptığı gibi marketten alıp müşteriye göndermiyorlar. Buraya bir gün uğrayın ve yeni girişimcilere desteğinizi verin.

INSTAGRAM: @istanbulcopsisrestaurant

☎️ TELEFON: 0534 567 26 06

📍 ADRES: Bahçelievler Mahallesi, Ömür Sokak, No: 19/A Bahçelievler/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:



✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

❌ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK

KEBAPÇI ERSİN USTA

Alibeyköy Yeşilpınar’da hizmet veren Ersin Usta’ya uğradım geçenlerde. Kendisi henüz 20’li yaşlarda çok genç. Çocuk yaşta bu işe başlamış ve geçmiş tablanın başında. Mangalı çok iyi öğrenmiş. Etleri Balıkesir’den günlük geliyor. En önemli özelliği ise etler makinede değil, zırhta çekiliyor. Böylece etin suyu üzerinde kalıyor. Lezzeti kaybolmuyor. Biliyorsunuz bir çok yer zırhta yapmaz uzun sürmesi nedeniyle. Ancak Ersin Usta “Önce lezzet” diyenlerden.

Eti şişe saplarken alta ekstra sap koyuyor. Etler o kadar taze ki piştiği zaman kendini bırakıyor ve parçalanıp kömüre düşüyor. Bu da etin kalitesini gösteriyor... Ciğer de kuzu ciğeri. İstanbul’da ender yerlerde kuzu ciğeri bulursunuz. Burası ciğerin iyi yapıldığı ber yer. Kanat ise çok iyi. Kanadı ikiye bölüyor, ufak ufak çıtır çıtır ağzınıza atıyorsunuz. Ersin Usta haklı olarak kanatta da iddialı. Ben buradaki ürünleri çok beğendim. Genç kardeşimizin adını ileride daha çok duyacağız.

INSTAGRAM: @adanakebapcisiersinusta

☎️ TELEFON: (0212) 650 11 22

📍 ADRES: Mevlana, 837. Sokak No:1-A, 34255 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

KORONAVİRÜS TABLOSU:



✅ Sosyal mesafeli masalar

✅ Girişte dezenfektan

✅ Her masada dezenfektan

❌ Garsonlarda siperlik

✅ Garsonlarda maske

❌ Garsonlarda eldiven

MEKANIN ÖZELLİKLERİ



✅ PAKET SERVİS

✅ GEL AL SERVİS

✅ KREDİ KARTI

✅ BAHÇE

✅ AÇIK HAVADA YEMEK İMKANI

❌ ÇOCUK OYUN ALANI

❌ ÇOCUK BAKIM ALANI

❌ OTOPARK