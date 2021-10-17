3 farklı bölge 3 farklı lezzet

MARELLİCA BUTİK KAYISI & CAFE

1986 yılında Malatya’da dünyaya gelen Selma Hanım, lisede babasını kaybetmesiyle evin tüm yükünü omuzlarında hissetti. Okulu bırakıp çalışmaya başlayan Selma Hanım, 3 kız kardeşini okutmak için elinden geleni yaptı. Bu arada kendisi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü dışarıdan tamamladı, kardeşleri üniversitelerden mezun oldu. Bir yandan hem ailesinin geçimini sağladı, bir yandan da 3 tane gencecik kızımızı hayata inat okuttu. Ne kadar büyük bir iş değil mi? Geçtiğimiz günlerde de kendi firmasını kurdu. Malatya’da olduğu için henüz gidemesem de fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla çok kaliteli bir cafe. İsteyen çayını kahvesini içiyor, kayısı ve ürünlerini alıp gidiyor. Bir yandan da Malatya’nın en kaliteli kayısılarını, gün kurularını ve el yapımı çikolatayla kapladığı ürünlerini müşterilerine ulaştırıyor. Selma Hanım’ın ürünleri o kadar kaliteli ki, zaten kutuyu elinize alır almaz heyecanlanıyorsunuz. Ürünleri ve içine koyduğu kutusu 1’inci sınıf. Özellikle şirketler, büyük firmalar Selma Hanım’la iletişime geçip, bu ürünlerini personellerine ve özel günlerde dostlarına gönderebilir. İstanbul’a geldiğinde kendisiyle tanıştım, bana ürünlerinden ikram etti. Siz de iletişim kurup deneyin dostlar.

INSTAGRAM: @marellicas

☎️ TELEFON: 0533 231 24 44

📍 ADRES: Yakınca Mah. Adıyaman Yolu Bulvarı Alyans 2 Konutları Altı No:54, 44200 Yeşilyurt/MALATYA

KAROUSA MANTI & NOKUL

Sinop’un şirin ilçesi Gerze yöresinin en özel tatları mantı ve nokulunu yapıyor bu firma. Yaklaşık 2 senedir faaliyette olan firma ürünlerini denemem için bana da gönderdi. Ben dışarıdan alınan mantılara hep soğuk durdum açıkçası. Evde gözümün önünde yapılmasından yanayım. Acaba tadı nasıl olacak diye düşünürken, kapım çalmıştı bile. O akşam bol tereyağlı enfes bir mantı yedim. Bütün düşüncelerim suya düştü. Karousa, bol kıymalı, tap taze, ne büyük ne de küçük bir mantı yapmış. Oldukça tazeydi. Yanında yolladıkları kıtır ekmeği tereyağına bandıra bandıra afiyetle yedim. Ayrıca bir paket de nokul geldi. Nokul mayalı hamurla yapılan bir çeşit poğaça. Rulo şeklinde yapılması en ayırt edici özelliğidir. Haşhaşlı, tahinli fındıklı, sakızlı türleri de mevcuttur. Bana gönderilenin içinde üzüm ve ceviz vardı... En az mantı kadar lezzetliydi. Yakında İstanbul Kağıthane’de de bir yer açacak olan bu firmadan güvenle alışveriş yapabilirsiniz.

INSTAGRAM: @karousamanti

☎️ TELEFON: 0530 212 57 57

📍 ADRES: Çarşı, Uğur Mumcu Meydanı No:4/A, 57600 Gerze/SİNOP

PASTIRMACI TOLGA

Kayseri’nin en iyi firmalarından. Kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneğin son temsilcilerinden biri olan "Pastırmacı Tolga" her gıdanın fabrikasyona döndüğü günümüzde geleneksel yöntemlerle Kayseri pastırması ve sucuğu üretiyor. Mesleğe ilk olarak 1987 yılında çırak olarak başladı. İşin çekirdeğinden yetişti. Kendi adını taşıyan firmasını kurdu. Pastırma, sucuk, artizanlı sucuk, isli et, füme eterle çamanlı ve çamansız pastırma üretimi yapıyor. Instagram’da da hatırı sayılı bir takipçisi var. Çektiği videolar son zamanlarda viral oluyor. Ben de bir arkadaşımın tavsiyesiyle pastırmasının tadına baktım. İstanbul’daki fabrikasyon ürünlerden çok farklı ve lezzetli, hoşuma gitti. Kış aylarının değişmez lezzetlerinden biri olan pastırma evet birazcık pahalı. Şimdilik pastırmasının tadını bildiğim için bu lezzeti size öneriyorum. Ancak ilerleyen günlerde diğer ürünlerini de sipariş edip lezzetini sizlere aktaracağım.

INSTAGRAM: @pastirmacitolga

☎️ TELEFON: 0552 807 04 04

📍 ADRES: Cumhuriyet, Kazancılar Cd. 3/b, 38350 Melikgazi/KAYSERİ