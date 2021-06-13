Yumurtalı Domates Dolması Tarifi

Malzemeler

4 adet büyük boy domates

4 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı domates püresi

1/2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Bol suda yıkadığınız büyük boy domatesleri, sap kısımlarından kapak şeklinde kesin.

Orta kısımlarını bir kaşık yardımıyla çıkartın.

Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Dolmanın sosu için; zeytinyağını bir tavada kızdırın.

Domates püresini ekleyin ve 2- 3 dakika kadar orta ateşte pişirin.

Sıcak suyu ekledikten sonra sosu 2 dakika kadar kaynatın.

Orta kısmını boşalttığınız domateslerin içine rendelenmiş kaşar peynirini eşit olarak paylaştırın.

Fırın tepsisine aldığınız domateslerin içine birer adet yumurta kırın.

Üzerine tuz ve karabiber serpiştirin.

Domates sosunu ilave ettiğiniz yumurtalı domates dolmalarını önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.

Kızarmış ekmek dilimlerini bir bir bandırarak bu lezzeti bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun...