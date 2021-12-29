Yılbaşı Menüsü Tarifleri 2

HİNDİ DOLMA

1 bütün hindi

1 yk kaşığı domates salçası

1 yk tarhun otu

2 diş sarımsak

1 yk yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak zeytinyağı

Yapılışı

Hindi temizlenip bütün bir şekilde yıkanır. Domates salçası tarhun otu,sarımsak yoğurt tuz zeytinyağı çırpma teliyle çırpılır pürüzsüz hale getirilir.

Temizlediğimiz hindinin içi ve dışı hazırladığımız sos sürülür bir gece dolapta bekletilen soslanmış hindi ertesi günü doldurulmak için hazırdır.

İÇ PİLAV

4 orta boy kuru soğan

2 su bardağı pirinç

3 yk kuş üzümü

1 yk yenibahar

2 yk toz şeker

3 yk çam fıstık

5 yk Tereyağ

2 su bardağı ilikli kemik suyu

Yapılışı



4 adet kuru soğan kısık ateşte karamelize hale getirilir.Çam fıstıkları ilave edilir.yıkanmış pirinçleri soğanla birleştirip kavurmaya devam edelim.kuş üzümü,toz şeker,yenibahar,karabiber son olarak kavrulmuş iç harcımıza taze ilikli kemik suyu ilave edilir.ocaktan indirdikten sonra taze kıyılmış maydanoz ilave edilip pilav hindiyi doldurmak için hazır hale gelmiştir.hindiyi hazırlamış olduğumuz pilav ile doldurulur.mutfaklarda kullanılan jüt ipi ile hindinin her iki tarafı pilavlar çıkmayacak şekilde dikilir ve 2 saat 160 derecelik fırında pişirilir.



BAL KABAĞI



1 kg bal kabağı

Yarım kg şeker

Yıldız anason

Karanfil

Tahin

Ceviz

Yapılışı

Bal kabağı üzerine toz şeker karanfil yıldız anason konur bir gece bekletilir. Fırında 140 derecede 2 saat pişirilir tahin ve cevizle servis edilir.

SULTAN MEZESİ

Meze için;

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

5 damla limon suyu

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üstü için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı çam fıstığı

1 tutam kırmızı biber

1 tutam doğranmış maydanoz

Nasıl Yapılır?

Mercimekleri yıkayın ve güzelce süzdükten sonra bir tencereye alın ve üstüne 2 su bardağı suyu ekledikten sonra ocağa alın ve güzelce pişirin.

Mercimekler pişerken, soğanı küp küp doğrayın ve ayrı bir tavaya aldığınız zeytinyağında pembeleşene dek kavurun.

İçine ince doğranmış sarımsağı da ekleyin ve ocağın altını kapatın.

Pişmiş ve kabarmış olan mercimekleri kavrulmuş soğanla birlikte karıştırın. Bir servis tabağına alın.

Ayrı bir tavada ısınmış olan zeytinyağında çam fıstıklarının renkleri dönene dek kavurun. İçine toz kırmızı biberi ekleyin ve ocağın altını hemen kapatın.

Kavrulmuş fıstıklarını mercimeklerin üstüne gezdirin ve son olarak ince doğranmış maydanozlarla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.

TURP MEZESİ

1 demet fındık turp (ya da adet alabaş turpu)

½ demet maydanoz

1 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 tutam tuz

Nasıl Yapılır?

Turpları ince ince, halkalar halinde doğrayın.

Maydanozları yıkayıp kuruttuktan sonra incecik kıyın ve turplarla birlikte bir kaseye alın.

Sosu için limonu, zeytinyağını, nar ekşisini ve baharatları karıştırın.

Sosu sebzelerin üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.

Servis tabağına alın ve sevdiklerinizle paylaşın!

BİBER SALATASI

4 adet kapya biber

4 adet çarliston biber

2 adet sivri biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (doğranmış)

2 yemek kaşığı nar ekşisi

250 gram süzme yoğurt (sarımsaklı)

Nasıl Yapılır?

Biberleri tost makinesine alın ve üst tarafı kapalı bir şekilde 15 dakika pişirin.

Birkaç parçaya keserek, saplarından da kurtularak bir kaseye alın.

Üzerine zeytinyağı, doğranmış sarımsak ve nar ekşisi koyarak karıştırın.

Sarımsaklı süzme yoğurdu bir tabağa koyun ve kaşık yardımı ile bastırarak tabağın ortasına yayın.

Üzerine biberleri koyun. Son olarak sosundan üzerine gezdirerek servis edin. Afiyet olsun.

TABBULE SALATASI

1 çay bardağı ince bulgur

½ çay bardağı sıcak su

1 adet limon suyu

1 demet taze nane

2 demet maydanoz

1 çay bardağı zeytinyağı

6 adet taze soğan

2 adet orta boy domates

4 dal taze nane

1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Derin bir kaseye bulguru, sıcak suyu, limon suyunu, zeytinyağı ve tuzu koyup karıştırın ve kenarda bekletin.

Maydanozu yıkadıktan sonra iyice kurutun ve bulgur tanesi kadar ufalana kadar bıçak ile kıyın. Taze soğanı ve taze nane yapraklarını olabildiğince ince doğrayın. Domatesin kabuğunu soyun, içindeki sulu ve çekirdekli kısmı çıkarıp kalan etli parçaları çok ufak küpler halinde doğrayın. Doğradığınız malzemeleri bulgurlu karışımın olduğu kaseye alın alttan üste doğru harmanlayın ve taze olarak servis edin. Arzuya göre zeytinyağı ve limon suyu ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.