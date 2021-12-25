Yılbaşı Menüsü Tarifleri 1

PANCARLI HUMUS TARİFİ

Pancarları Pişirmek için;



4 adet pancar ( küçük boy)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

12 dal taze kekik

2 çay kaşığı tuz

Humusu Hazırlamak İçin;

2,5 - 3su bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı tahin

2 adet limon un suyu

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığıkimyon

1 çay kaşığıtuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Nasıl Yapılır?

Pancarları kabuklarıyla beraber sarımsak, taze kekik, zeytinyağı ve bir tutam tuz ile birlikte alüminyum folyoya sarın ve 175 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Kürdan ile kontrol ederek yumuşama derecesini anlayabilirsiniz.

Haşlanan pancarın kabuklarını havlu kağıt yardımıyla soyun.

Pancarları doğrayın ve nohut, tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon, tuz ve zeytinyağıyla birlikte pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderda çekin.

Taze kekik ve zeytinyağı eşliğinde servis edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun.

PEYNİR KOVASI TARİFİ

5 paket krem peynir

2 adet kırmızı dolmalık biber (küp doğranmış)

2 adet sarı dolmalık biber (küp doğranmış)

1 demet taze soğan

1 demet dereotu

3 diş sarımsak

1 adet limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet ekşi mayalı ekmek

15 adet zeytin(dilediğiniz çeşitleri kullanabilirsiniz)

2 dal biberiye (süslemek için)

Nasıl Yapılır?

Derin bir karıştırma kasesinin içerisine krem peynirleri ekleyin.

Üzerine küp doğranmış kırmızı ve sarı dolmalık biberleri, taze soğanları, doğranmış dereotunu, sarımsağı, limon kabuğu rendesini, tuz ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler iç içe geçecek şekilde güzelce karıştırın.

Ekşi mayalı ekmeğin üzerinden kalın kabuğunu kesip içini boşaltın.

İçini aldığınız ekmeğin içerisine hazırladığınız krem peynirli karışımı ekleyin.

Zeytin çeşitleri ve taze biberiye ile süsleyin.

Ekşi mayalı ekmek içlerini düzgünce kesip veya fırınlayıp, peynirli karışımı yemek için kullanın.

Sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

HAYDARİ TARİFİ

5 yemek kaşığı süzme yoğurt (200 gram)

1 dilim beyaz peynir (50 gram)

2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

4-5 dal dereotu

1/3 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

½ çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Ceviz içini ekleyip 2 dakika kadar soteledikten kenara alıp soğumaya bırakın.

Sarımsakları ezerek püre haline getirin. Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin. Dereotunu ince şekilde doğrayın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın.

Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla iyice karıştırdıktan sonra servis tabağına alın. Soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

ATOM TARİFİ

2,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş ezilmiş sarımsak

1çay kaşığı tuz

6 adet kurutulmuş arnavut biberi

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

¼ çay kaşığı toz kırmızı biber

Nasıl Yapılır?

Bir kasede ezilmiş sarımsak, tuz ve süzme yoğurdu güzelce karıştırın.

Ayrı bir tavada sıvı yağ ve tereyağını eritin.

Kurutulmuş arnavut biberlerini doğrayın ve erittiğiniz sıvı yağ ve tereyağının içerisine aktarın. Üzerine kırmızı toz biberi de ekleyip karıştırın.

3-4 dakika kadar yağın kızmasını bekledikten sonra ocaktan alın.

Yoğurda servis tabağında kaşık yardımıyla şekil verin ve üzerine biberli yağ karışımını döküp sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Ciğer için;

600 gram ciğer

1 çay bardağı un (bulamak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı zeytinyağı

1,5çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates (küp doğranmış)

2 su bardağı zeytinyağı yağ(patatesi kızartmak için)

Sumaklı soğan için;

1 adet kırmızı soğan(piyazlık doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığısumak

1/2 demet doğranmış maydanoz

Nasıl Yapılır?

Üzerinde bulunan zarı ayıkladığınız kuzu ciğerini, kuşbaşı büyüklüğünde kesin. Derin bir süzgece aldığınız doğranmış kuzu ciğerlerini kanının süzülmesi için bekletin.Kanını süzdürdüğünüz ciğerleri karbonat ve tuz eklediğiniz una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu almak için tekrar süzgeçten geçirin.Ciğerleri tavadaki ısınmış yağın içerisine koyun. Ciğerler pişmeye başladığında kırmızı toz biber ve toz kişniş ekleyin. Pişen ciğerlerin fazla yağını süzdürerek bir tabağa aktarın.Ayrı bir tavada kızdırdığınız yağda küp küp doğradığınız patatesleri kızartın ve ciğerlerin olduğu kaseye ekleyin.Piyazlık doğradığınız kırmızı soğanları, 1 çay kaşığı tuz ile ovarak öldürün. Üzerine sumak ve doğranmış maydanozu da ekledikten sonra güzelce karıştırın ve ciğerlerin olduğu kaseye ekleyip diğer malzemelerle birlikte güzelce harmanlayın.Ciğeri servis edeceğiniz tabağa alıp, sevdiklerinizle afiyetle

LABNELİ KÖZ DOMATES

15 adet kokteyl domates

2 adet patlıcan (küp doğranmış, tuzlu suda bekletilmiş)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı sarımsak tozu

4 dal taze kekik

400 gram labne (suyu süzdürülmüş)

1 diş ezilmiş sarımsak

½ çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı toz antep fıstığı

Nasıl Yapılır?

Fırın tepsisine kokteyl domates ve doğrayıp tuzlu suda beklettiğiniz küp patlıcanları dizin. Üzerine zeytinyağı, tuz, toz kırmızı biber, sarımsak tozu ve taze kekik serpiştirip 190 derece fırında 15 dakika pişirin.

Labneyi ezilmiş sarımsak ve tuzla beraber karıştırıp servis tabağına yayın.

Fırında közlenmiş olan domates ve patlıcanı labnenin üzerine ekleyip nar ekşisi ve toz Antep fıstığı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun!