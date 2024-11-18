×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Lezizz
MENÜLER
YEMEK KÜLTÜRÜ
NEREDE NE YENİR?
YEMEK TARİFLERİ
MUTFAK TÜYOLARI
VİDEO
YAZARLAR
İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ
HABERLERYazarlarRüzgar SünbülTrabzon hurması ile yapılacak lezizz tarifler
Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
Rüzgar SünbülYazarın Tüm Yazıları

Trabzon hurması ile yapılacak lezizz tarifler

#Trabzon Hurması#Trabzon Hurması Reçeli#Trabzon Hurması Pudingi

Chef Rüzgar SÜNBÜL Basit malzemeli tatlılar söz konusu olduğunda akla ilk gelen seçeneklerden biridir Aniden bastıran tatlı krizlerinde oldukça basit malzemelere sahip oluşu ve son derece pratik yapımıyla her daim ilk tercih edilenlerden biri olur. İşte, Trabzon hurması ile hazırlayabileceğiniz birkaç LEZİZZ tarif önerisi...

Haberin Devamı

Trabzon hurması, bilimsel adıyla Diospyroskaki, cennet hurması veya Japon hurması olarak da bilinir. Bu meyve, Türkiye'nin Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir. Anavatanı Japonya olan bu meyve, 1930'lu yıllarda Türkiye'ye getirilmiştir.

FAYDALARI

Zengin Antioksidan Kaynağı: Trabzon hurması, ihtiyacınız olan A, B ve C vitamini, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi besin maddelerini içerir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçerdiği fenolik bileşikler ve Askorbik asit sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur.

Kanser Riskini Azaltır: Antioksidan özellikleri sayesinde kanser riskini de azaltır.

Göz Sağlığı: A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığına iyi gelir.

Bağırsak Sağlığı: Lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı işleyişine destek olur.

Cilt Sağlığı: Ciltteki dökülmeleri engelleyerek daha sağlam bir cilt sağlar.

Haberin Devamı

TÜKETİM

Trabzon hurması, taze olarak tüketilebilir veya kurutularak diğer mevsimlerde de tüketilebilir. Ancak aşırı tüketimi önlemelisiniz çünkü kilo aldırma riski vardır.

ZARARLARI

Aşırı tüketimi bağırsak sağlığına zarar verebilir. Özellikle şeker hastaları dikkatli olmalıdır.

TRABZON HURMASI TATLISI

MALZEMELER

3 adet olgun Trabzon hurması
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
2 su bardağı su

YAPILIŞI

Hurmanın kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir tencereye dilimlediğiniz hurmaları yerleştirin.

Üzerine toz şekeri, ceviz içini ve tarçını ekleyin. 2 su bardağı suyu ekleyin ve kısık ateşte hurmalar yumuşayana kadar pişirin. Son olarak vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Tatlıyı soğutarak servis yapın.

Trabzon hurması ile yapılacak lezizz tarifler

TRABZON HURMASI PUDİNG

MALZEMELER

2 adet olgun Trabzon hurması
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı nişasta
1/2 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya

YAPILIŞI

Hurmaların kabuklarını soyup püre haline getirin. Bir tencerede sütü, nişastayı ve toz şekeri karıştırarak kısık ateşte pişirin. Karışım koyulaşmaya başladığında hurma püresini ekleyin.

Haberin Devamı

Vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Koyulaşan pudingi kaselere dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuk olarak servis yapın.

Trabzon hurması ile yapılacak lezizz tarifler

TRABZON HURMASI REÇELİ

MALZEMELER

5 adet olgun Trabzon hurması
4 su bardağı toz şeker
1 limon suyu
2 su bardağı su
1 çubuk tarçın

YAPILIŞI:

Hurmaların kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın. Bir tencerede suyu ve şekeri karıştırarak kaynatın. Şeker eriyip şurup kıvamına geldiğinde hurmaları ve tarçın çubuğunu ekleyin. Hurmalar yumuşayıp şurup koyulaşana kadar orta ateşte pişirin. Limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve reçeli ocaktan alın. Reçeli kavanozlara doldurarak soğumasını bekleyin.

Bu tarifleri deneyerek Trabzon hurmasını farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Afiyet olsun!

 

#Trabzon Hurması#Trabzon Hurması Reçeli#Trabzon Hurması Pudingi
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Yağcılar’da organik bağcılık

 MÜGE AKGÜN
MÜGE AKGÜN

Köfte her sofraya yakışır

SAHRAP SOYSAL
SAHRAP SOYSAL

Adanın akılda kalan enfes lokantaları

 VEDAT MİLOR
VEDAT MİLOR

Kahve seçmeyi biliyor muyuz?

 REFİKA BİRGÜL
REFİKA BİRGÜL
TÜM YAZARLARIMIZ