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Haber Giriş: 28.10.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Suppa Tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Suppa Tarifi

Rüzgar Sünbül ile gastronomi kültürünün modern edilmiş günümüz mutfaklarda sunumu buram buram emek dumanı üstünde adı suppa et olan günümüzde buğday risotto yatağında kuzu incik olarak sunulmaktadır ve farklı farklı isimlerde restoran menülerinde yer almaktadır. Araştırdığımızda mutfak tarihini yansıtan bu özel yemek yıllardır yapılmaktadır. Buğdayın rissottoya dönüşmesi ve kuzu etiyle buluşması gastronomi kültürüne yenilik katmaktadır.

Buğday Risotto Malzemeleri

  • 250 buğday
  • 500 gr su
  • 1 adet kuru soğan
  • 50 gr tereyağı
  • 50 gr zeytinyağı
  • Tuz

Suppa Malzemeleri

  • Kuzu incik
  • 1 kg kemiksiz kuzu incik
  • 1 adet kuru soğan
  • 100 gr domates salçası
  • 100 gr tatlı biber salçası
  • 50 gr tereyağ
  • 2 lt su
  • Tuz

Yapılışı

Aşurelik buğdayı geceden suda bekletiyoruz. Yıkayıp süzdüğümüz buğdayı kenara alıyoruz.1 adet soğanı küçük olarak doğruyoruz tereyağı ile hafif pembeleşen soğanlarla buğdayımızı karıştırıyoruz. Ardından kaynamış 500 gr suyu ilave edip kısık ateşte buğdaylar pişinceye kadar pişiriyoruz.
Kemiksiz kuzu inciklerimizi yıkayıp yarım tencere suda üzerindeki kefini atıp rengi değişene kadar kaynatıyoruz suyunu döküyoruz.1 adet kuru soğanı küçük doğruyoruz. Tereyağı ile hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz kuzu inciklerimizi pembeleşen soğanlarla birleştiriyoruz. Domates salçası biber salçasını ilave edip hafif ateşte kavuruyoruz.1 litre su ilave edip tuz ile tatlandırdıktan sonra hafif ateşte etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tabakta sunumu için önce buğdayımızı daha sonra incik etimizi suyuyla birlikte orantılı bir şekilde servis ediyoruz.

 

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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