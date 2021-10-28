Suppa Tarifi

Buğday Risotto Malzemeleri

250 buğday

500 gr su

1 adet kuru soğan

50 gr tereyağı

50 gr zeytinyağı

Tuz

Suppa Malzemeleri

Kuzu incik

1 kg kemiksiz kuzu incik

1 adet kuru soğan

100 gr domates salçası

100 gr tatlı biber salçası

50 gr tereyağ

2 lt su

Tuz

Yapılışı

Aşurelik buğdayı geceden suda bekletiyoruz. Yıkayıp süzdüğümüz buğdayı kenara alıyoruz.1 adet soğanı küçük olarak doğruyoruz tereyağı ile hafif pembeleşen soğanlarla buğdayımızı karıştırıyoruz. Ardından kaynamış 500 gr suyu ilave edip kısık ateşte buğdaylar pişinceye kadar pişiriyoruz.

Kemiksiz kuzu inciklerimizi yıkayıp yarım tencere suda üzerindeki kefini atıp rengi değişene kadar kaynatıyoruz suyunu döküyoruz.1 adet kuru soğanı küçük doğruyoruz. Tereyağı ile hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz kuzu inciklerimizi pembeleşen soğanlarla birleştiriyoruz. Domates salçası biber salçasını ilave edip hafif ateşte kavuruyoruz.1 litre su ilave edip tuz ile tatlandırdıktan sonra hafif ateşte etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Tabakta sunumu için önce buğdayımızı daha sonra incik etimizi suyuyla birlikte orantılı bir şekilde servis ediyoruz.