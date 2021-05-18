Rüzgar Sünbül’ den incir uyutması tarifi

Malzemeler

2,5 su bardağı süt

7 adet kuru incir (yaklaşık 150 gram)

5 tatlı kaşığı iri dövülmüş ceviz içi

Yapılışı

Kuru incirleri yıkayın, birkaç dakika suda bekletin. Saplarını kesip, incirin geri kalanını küçük zar şeklinde doğrayın. Sütü yoğurt mayalama sıcaklığına gelene kadar ısıtın. (Serçe parmağınızı süte batırdığınızda ılıktan sıcağa doğru olacak ama elinizi yakmayacak.) O sıcaklığa geldiğinde ocağın altını kapatın.

Isınmış sütün içine incirleri ekleyin ve el doğrayıcısıyla incirleri parçalayın. İncir parçası kalmamasına dikkat edin. Tatlıyı kuplara paylaştırın. Her bir kupun üzerine birer tatlı kaşığı ceviz koyun, üzerine kaşıkla hafifçe bastırın.

Kupları bir tepsiye yerleştirip üzerine streç film geçirin. Üzerine de bir mutfak örtüsü kapatıp, tatlıyı üç saat oda ısısında mayalandırın. Tatlı mayalandıktan sonra buzdolabına alın ve buzdolabında saklayın. Soğuduktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.