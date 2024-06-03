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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
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Rüzgar Şef ile 'İlibada dolması tarifi'

#İlibada Dolması#İlibada Dolması Tarifi#İlibada

İlibada Afyonkarahisar ve çevresinde doğada kendiliğinden yetişen bir ottur. Bahar aylarında doğadan toplanır ve dolma yapımında kullanılır. İlibada dolması genelde toplu olarak hazırlanır ve öğlen yemeklerinde köy/mahalle sakinlerinin toplandıkları sofralarda ortadan yenir veya komşularla paylaşılır. Özellikle Kütahya Devlet Hatun MTAL öğrencileri de bu geleneği devam ettirerek bizlere oraya ziyaretimizde ilibada dolmasını ve diğer yöresel bir lezzet olan Hamaylı tatlısını tatma imkânı yaşattılar. Ayrıca mevsimi ise bu dolmanın da sıra yemeklerinde yer alması mümkündür. Afyon ilibada dolması 10.03.2021 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescillenerek koruma altına alınmıştır. Şef Rüzgar Sünbül’ün reçetesiyle lezizz ilibada ve hamaylı tatlısı tarifleri sizlerle..

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İLİBADA DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

1,5 kg ilibada
200 gr düğü (ince bulgur)
200 gr göce (aşurelik buğday)
60 gr un
2 adet orta boy soğan
2-3 diş sarımsak
100 gr sıvıyağ
30 gr salça
60 gr süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı tuz

Rüzgar Şef ile İlibada dolması tarifi


YAPILIŞI

Düğü, çekilmiş göce ile karıştırılır. Sıvı yağın bir miktarı tencereye konulur ve içine ince doğranmış soğan ilave edilir. Pembeleşinceye kadar kavrulur. Un ilave edilir. Kavrulan soğanlara düğü ve çekilmiş göçe karışımı eklenir ve az miktarda su ile pişirilir. Tuz, kuru nane ve kırmızı biber ilave edilir. İlibada hafif haşlanır. Hazırlanan harç, ilibada ile muska şekli verilerek sarılır, tencereye dizilir ve üzerine su ilave edilip pişirilir. Tavada kızdırılan yağa salça konularak, nane ve kırmızı biber eklenir. Pişen dolmanın üzerine önce sarımsaklı yoğurt, daha sonra hazırlanan sos ilave edilerek servis edilir.

 

#İlibada Dolması#İlibada Dolması Tarifi#İlibada
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