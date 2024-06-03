Rüzgar Şef ile 'İlibada dolması tarifi'

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İLİBADA DOLMASI TARİFİ

MALZEMELER

1,5 kg ilibada

200 gr düğü (ince bulgur)

200 gr göce (aşurelik buğday)

60 gr un

2 adet orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

100 gr sıvıyağ

30 gr salça

60 gr süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz







YAPILIŞI

Düğü, çekilmiş göce ile karıştırılır. Sıvı yağın bir miktarı tencereye konulur ve içine ince doğranmış soğan ilave edilir. Pembeleşinceye kadar kavrulur. Un ilave edilir. Kavrulan soğanlara düğü ve çekilmiş göçe karışımı eklenir ve az miktarda su ile pişirilir. Tuz, kuru nane ve kırmızı biber ilave edilir. İlibada hafif haşlanır. Hazırlanan harç, ilibada ile muska şekli verilerek sarılır, tencereye dizilir ve üzerine su ilave edilip pişirilir. Tavada kızdırılan yağa salça konularak, nane ve kırmızı biber eklenir. Pişen dolmanın üzerine önce sarımsaklı yoğurt, daha sonra hazırlanan sos ilave edilerek servis edilir.