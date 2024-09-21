Rüzgar Şef ile fırında palamut tarifi ve püf noktaları

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Palamut avı ağustos ayında başlar. Önce Karadeniz'de sürüler halinde vonoz ve çingene palamutu, eylülden itibaren de palamut gelmeye başlar. En LEZİZZ etli zamanda eylül başından şubat ortalarına kadar olan zamandır. Bu mevsimde çok yağlı olduğundan tavası biraz ağır kaçar. Bu nedenle ızgarası ve fırını tavsiye edilir. Aynı mevsimde yahnisi de harika olur. Diğer mevsimlerde tavası yapılabilir. Palamut siyah etli bir balık olduğundan buğulaması ve çorbası tavsiye edilmez.

Palamut tarifleri fırında, tavada, buğulama, pilaki gibi birçok çeşit içermektedir.Torik ve büyükleri biraz daha fazla yağlı oldukları için lakerdası ve tuzlaması en çok tercih edilenler arasında yer alsa da diğer palamut pişirme tarifleri ilave edilen palamut sosu sayesinde damaklarınızda muhteşem anlar yaşatmaktadır.

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PALAMUT HANGİ AYLARDA YENİR?

En lezzetli zamanları eylül başı ve şubat ayları arası olduğu gibi Marmara ve Karadeniz’den avlananları da eti açısından en çok tercih edilenleridir. Palamut balığını pişirmek için birçok yöntem vardır. Damak zevkinize göre tercih edeceğiniz tarifleri uygulayarak palamut lezzetini doya doya alabilirsiniz.

Izgarada, tavada, fırında piştiğinde iştah açan bir balık sunumu yapabilirsiniz.

Haftada 2 defa balık tüketimini ihmal etmemeniz, palamut balığına da sofranızda yer vermeniz önerilir.

FIRINDA PALAMUT TARİFİ

MALZEMELER

2 adet palamut

2 adet soğan

3-4 adet yeşil biber

3 adet domates

5-6 dal maydanoz sapı

Tuz

İstenilen pruf baharatlar

1 tatlı kaşığı tereyağı

BALIĞIN SOSU İÇİN;

1 tatlı kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Pul biber

1 çay kaşığı Kekik

2 tatlı kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Balıkçılar palamutu temizleyip doğradığı için bize güzelce yıkamak kalıyor. Öncelikle yıkayıp suyunu sürdürdüğümüz balığı bir kâsenin içerisine alarak üzerine tuz, karabiber, pul biber, kekik, limon suyu ve zeytin yağını ekleyerek ezilmeyecek şekilde karıştırıyoruz ve diğer malzemeleri hazırlayana kadar bir kenarda bekletiyoruz.

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Bu arada soğan ve domatesleri halka halka doğrayarak fırın tepsimizin tabanına diziyoruz. Biraz tuz ve istediğimiz baharatları da ekerek üzerine balıkları diziyoruz, aralara yeşil biberleri, 5-6 dal maydanoz sapını ve 1’er çay kaşığı tereyağını aralara yerleştiriyoruz.



Üzerine kalan sosu ve küçük bir çay bardağı kadar su ekleyerek üzerini yağlı kağıt yada alüminyum folyoyla kapatarak 200 derecede ısıttığımız fırına koyuyoruz.



15 dakika kadar piştikten sonra üzerini açarak 15-20 dakika kadar daha pişirerek üzeri kızarınca fırından alıyoruz ve servis ediyoruz. Deneyeceklere şimdiden

Afiyet Olsun.