Ramazan Menüsü: Çorbadan tatlıya köy usulü iftar menüsü

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TARHANA ÇORBASI

Buram buram Anadolu kokan, şifa kaynağı tarhana çorbası. Uzun süre boş kalan mideyi rahatlatır, yormaz. anlatmaya kelimeler yetmez. Bize göre her türlü yemekle uyum sağlar. 5 dakikada hazırlanailen tarhana çorbasının püf noktalarını anlattığımız tarifimize mutlaka göz atmalısınız. Tarhana çorbası, Anadolu, Balkanlarda yapılan büyük bir coğrafyaya yayılmış bir çorba çeşididir. Sadece Türkiye'de 60'ın üzerinde tarhana çeşidi bulunmaktadır.

MALZEMELERİ

yarım çay bardağı tarhana

yarım kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

5-6 su bardağı ılık su

YAPILIŞI

Bir kaseye tarhanayı koyup 1 su bardağı ılık suyla ıslatın. Ara ara karıştırarak 15 dakika bekletin. Ama mutlaka karıştırın.Bir tencereye zeytinyağı alın, kızdıktan sonra salçayı ekleyip kavurun. Karıştırırken su ilave edin, salçayı eritin.Kaynamaya başladığında tarhanalı sulu karışımı yavaş yavaş tencereye ilave edin ama bir taraftan karıştırın. Sürekli karıştırarak topak topak olmasını önlemek için karıştırarak pişirin. Tuz ekleyin.Kaynamaya başladığında 1-2 dakika daha karıştırın ve 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. Yoğunlaşacaktır zaten. sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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KURU CACIK

Bizim evde iki türlü cacık yapılır. Kuru köfte, kuzu incik gibi sulu ve sosu olmayan yemeklerin yanında cacık, karnıyarık, et sote, tas kebabı, kuru fasülye gibi sulu ya da soslu olan yemeklerin yanında kuru cacık yapılır. Normal sulu cacığı o tür yemeklerle daha çok yakıştırıyoruz. Yunanların cacıkisi bizim kuru cacığımız pilav ve karnıyarıkla çok çok yakışıyor. Yunanistan'a gittiğinizde her yemek tanıdık.. Zamanında aynı toprakları paylaşıp, aynı havayı soluyunca herşeyin benzemesi de normal. Kuru cacık, caciki de bizim cacığın daha koyu hali...

MALZEMELERİ

1 kase süzme yoğurt

2-3 adet salatalık

1 avuç dere otu

1 çay kaşığının ucuyla tuz

1/3 çay bardağı sızma zeytinyağı

1-2 diş sarımsak

YAPILIŞI

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Yoğurt dolu kasenin içine rendelenmiş suyu süzülmüş salatalıkları ekliyoruz.Dereotunu, tuzu, arzu ederseniz ezdiğiniz sarımsağı ilave edip karıştırıyoruz.Üzerini streçle kaplayıp buzdolabında en az 2-3 saat bekletiyoruz.sonra üzerine sızma zeytinyağı gezdirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Sevmeyen yoktur sanırız. Pilavın her türüne varım diyorsanız, arpa şehriyeli pilav sizinde tek geçtiğiniz pilav türüdür eminiz. İftar menülerinin vazgeçilmez pirinç pilavını, tane tane yapmak istiyorsanız, şehriyeli pilav tarifimiz tam size göre. Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavının tadı başkadır. Türk mutfağında çoğu ana yemeğin yanında sunulan pirinç pilavı sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir.

MALZEMELERİ

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1 çay bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı dolusu tereyağ

1/2 kahve fincanı zeytinyağı

3 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tereyağ ve zeytinyağı pilav tenceresine alın. Tereyağ erir erimez arpa şehriyeleri koyun ve kavurmaya başlayın Rengi değişen arpa şehriyelerin içine yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri koyun ve kavurmaya başlayın.Pirinç saydamlaştığında suyu ilave edebilirsiniz. Tuzu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatın.Kısık ateşte suyunu çekip üstünde delikler oluşana kadar pişirin. suyunu çeken pilavı hafifçe karıştırıp 5 dakika kadar dinlendirin. Afiyet olsun..

KARNIYARIK

O bir klasik dedik. Klasik her zaman güzeldir. Biliriz ki pilavla ve cacıkla yenilen karnıyarığın bir başkadır. Bizim karnıyarık tarifimizi denemediyseniz karnıyarık yedik demeyin. :) Evet iddialı konuşuyoruz ama denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Annemin yıllardır yaptığı karnıyarık tarifini veriyorum size. Patlıcanlar hazırsa başlayalım.. Karnıyarık: patlıcan'ın en hallerinden biri. Türk mutfağının bana göre güzel yemeklerinden birisidir. Hele yanında pilav ve cacık varsa daha ne olsun. Patlıcan yağı çok seven bir sebzedir.

MALZEMELERİ

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6 adet küçük patlıcan

orta yağlı 200 gr. kıyma

büyük 1 adet soğan

2 adet domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığının ucuyla karabiber

2-3 diş sarımsak

1/2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Tavada ince doğranmış sarımsakları ve soğanı zeytinyağıyla kavurun. Bir tabağa alın.

Aynı tavada kıymayı kavurun. Kavurduğunuz kıymanın üzerine kenara ayırdığınız soğan ve sarımsağı ekleyin. Üzerine bir domates rendeleyin tuz ve karabiber ekleyin. Patlıcanları saplarını koparmadan alacalı soyup tuzlu suda bekletin.Bir tencereye yağ koyup kızmasını bekleyin. Kağıt havlularla patlıcanınızın sularını sıkıp kızgın yağda kızartın. Kızaran patlıcanların yağını yine kağıt havlularla alın.Kaşık yardımıyla patlıcanları ortalarından yarın. Bir çorba kaşığı şekeri pay ederek açtığınız yarığa dökün. Ardından yarığın içini hazırladığınız içle doldurun. üstlerine ince domates dilimleri yerleştirip fırına dayanıklı tepsiye dizin.

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Üzerine yarım su bardağı kaynamış suyla incelttiğiniz salçayı dökün, Önceden ısınmış 180 derece fırında üstüne döktüğünüz sos buharalaşana kadar tahminen 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

PASTANE USULÜ ŞEKERPARE

Pastanedeki lezzetlere özlem çekenler, herşeyi evde yapmak isteyen becerikli dostlarım. Size müthiş bir tarifim var. Pastanelerdeki şekerpareleri aratmayacak, şerbeti tam kıvamında şekerpare tarifimiz sizi bekliyor.Verdiğimiz malzeme ölçüleri az ama o kadar bereketli ki şaşıracaksınız. Pastane Usulü Şekerpare: Pastanelerde satılan şekerparelere bayılırım. Evde yaptıklarım hiç öyle olmazdı.

MALZEMELERİ

ŞERBET İÇİN;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

HAMURU İÇİN

2 adet yumurta sarısı ayrılacak üstüne sürülecek

200 gr. margarin oda sıcaklığında

1,5 çay bardağı irmik

1,5 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2-3 su bardağı beyaz un

YAPILIŞI

Şeker ve suyu derin bir tenecereye alın ve sürekli karıştırarak şeker eriyene kadar kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika daha kısık ateşte kaynamasına izin verin. İndirmeye yakın limon suyunu ilave edin altını kapatın. Soğusun.

Hamur malzemelerinden yumurta akı,1 yumurta ve oda sıcaklığında beklemiş margarini derin bir kaseye koyun ve bir mikser yardımıyla çırpmaya başlayın.Pudra şekerini ilave edin, zeytinyağı, kabartma tozu, vanilya ekleyin çırpın. Krema gibi görünmeli pürüzsüz. Sonra içine irmik ekleyin son bir defa daha çırpın ve unu azar azar ilave ederek yoğurun.Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olduğunda tamamdır. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle şekil verin.Yağlanmış tepsiye dizin. Üstüne yumurta sarısı sürüp çatalla iz yapın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirin.Tatlılar fırından çıktıktan sonra 2-3 dakika bekleyin. İlk sıcaklığı gitsin, hamurlaşmasın. soğuk şerbeti dökün ve üstüne bir başka tepsi örtün, şerbeti güzelce çeksin dinlensin. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.