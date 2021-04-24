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GeriRüzgar Sünbül Ramazan ayına özel: Sabuniye Helvası
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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 24.04.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Ramazan ayına özel: Sabuniye Helvası

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Ramazan ayına özel: Sabuniye Helvası

Sabuniye helvası, Osmanlı döneminde Ramazan ayında yapılan özel bir tarif. Artık gelenek haline gelmiş Saraylara layık bu özel lezzet, damak çatlatan tadıyla ve pratik yapımıyla tatlı severlerin gözdesi olmaya aday diyebiliriz. Siz de iftara yorulmadan fark yaratmak istiyorsanız, buyurun Rüzgar Şef tarifiyle Sabuniye Helvası tarifi…

Sabuniye Helvası İçin Malzemeler

200 gram bal

150 gram buğday nişastası

200 gram tereyağı

200 gram kabuksuz badem içi

Alabildiği kadar su

Sabuniye Helvası Yapılışı

Bademlerin kabukları varsa hafif haşlayarak bademleri kabuklarından ayırın.

Kabuksuz bademleri rondodan geçirerek iyice küçültün.

Tereyağını yayvan bir tencerede eritin, üzerine balı ekleyerek orta ateşte pişirin.

Karışıma bademleri ekleyin ve karıştırın.

Ayrı bir kapta nişastaya su ekleyerek nişastayı macun haline getirin.

Topaklanmasını ve yanmasını önlemek için sürekli karıştırın. Karışım ağırlaşıp yapışmayan kıvama gelince ateşi söndürün.

Helvayı tabaklara koyun, üstüne ister dilim ister toz halindeki bademi çiğ veya kavurarak ekleyip sunum yapabilirsiniz.

Şimdiden deneyenlere afiyet olsun...

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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