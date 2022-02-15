Piti (Bozbaş) Tarifi

Malzemeler

1 kg kuzu gerdan veya kuzu incik,

1 su bardağı nohut,

1 lt et suyu (veya yoksa su),

2 domates,

2 yeşil biber,

1/2 çay kaşığı safran,

Tuz,

Karabiber,

İsteğe bağlı kuyruk yağı,

Servis için lavaş ekmek.

Hazırlanışı

Nohutları akşamdan ıslatın. Ertesi gün etleri, kuyruk yağını ve nohutları düdüklü tencereye alın. Üzerine et suyunu ekleyin, kapağını kapatmadan kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca üzerinde biriken kefi (köpükleri) bir kevgir yardımıyla toplayın. Kapağını kapatıp tencerenizin pişirme süresine göre etler ve nohutlar yumuşayana kadar pişirin.

Kapağını açıp safran, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Domates ve biberleri iri iri doğrayıp ekleyin ve normal bir tencere kapağı kapatarak domates ve biberler yumuşayana kadar pişirin. Yemeği porsiyonluk emaye veya toprak kaplara paylaştırıp fırına verin ve üzerleri hafifçe karamelize olmaya başlayınca fırından alın.

Servis için lavaş ekmekleri doğrayıp servis tabaklarına alın. Üzerine yemeğin suyunu gezdirin ve ardından kakını dökün.