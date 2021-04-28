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GeriRüzgar Sünbül Rüzgar Şef özel tarifi: Nar Taneli Kuzu Eti
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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.04.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Rüzgar Şef özel tarifi: Nar Taneli Kuzu Eti

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Rüzgar Şef özel tarifi: Nar Taneli Kuzu Eti

Nar taneleri kuzu etinin birleşmesiyle birlikte ağızda dağılan enfes bir tat bırakıyor. Özellikle Ramazan menülerinde hem göze hem damağa hitap eden bir tarif arıyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İşte, karşınızda Rüzgar Şef farkıyla 'Nar Taneli Kuzu Eti'

Nar Taneli Kuzu Eti için Malzemeler

20 / 25 adet arpacık soğan
1 kilogram kuzu eti
50 gram biber salçası
50 gram un
5 gram kişniş
2 adet defne yaprağı
4 dal taze kekik
40 nar ekşisi
3 gram tuz
3 gram karabiber
100 gram nar tanesi
4 dal taze soğan

Yapılışı:

Yayvan bir tencereye zeytinyağını koyalım ve ısıtalım. İri kuşbaşı doğradığımız etleri tencereye alalım ve kavuralım. Etler kavrulunca temizleyip soyduğumuz soğanları tencereye alalım ve kavurmaya devam edelim. Ardından bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ve unu ekleyip kavurmaya devam edelim. Kişniş, defne yaprağı, taze kekik, tuz, karabiber ve nar ekşisini ekleyip kavurmaya devam edelim. Bütün malzemeler kavrulunca 4 su bardağı sıcak su koyalım, tencerenin altını kısalım ve 1 saat boyunca pişmeye bırakalım. Pişen etlerinizi ateşten alalım, etlerimiz demlenirken içine yarım su bardağı ayıkladığımız nar tanelerini ekleyelim. Servis ederken kalan nar taneleri ve frenk soğanı ile süsleyelim. Sıcak sıcak servis edelim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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