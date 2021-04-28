Rüzgar Şef özel tarifi: Nar Taneli Kuzu Eti

Nar Taneli Kuzu Eti için Malzemeler

20 / 25 adet arpacık soğan

1 kilogram kuzu eti

50 gram biber salçası

50 gram un

5 gram kişniş

2 adet defne yaprağı

4 dal taze kekik

40 nar ekşisi

3 gram tuz

3 gram karabiber

100 gram nar tanesi

4 dal taze soğan

Yapılışı:

Yayvan bir tencereye zeytinyağını koyalım ve ısıtalım. İri kuşbaşı doğradığımız etleri tencereye alalım ve kavuralım. Etler kavrulunca temizleyip soyduğumuz soğanları tencereye alalım ve kavurmaya devam edelim. Ardından bir tepeleme yemek kaşığı domates salçası ve unu ekleyip kavurmaya devam edelim. Kişniş, defne yaprağı, taze kekik, tuz, karabiber ve nar ekşisini ekleyip kavurmaya devam edelim. Bütün malzemeler kavrulunca 4 su bardağı sıcak su koyalım, tencerenin altını kısalım ve 1 saat boyunca pişmeye bırakalım. Pişen etlerinizi ateşten alalım, etlerimiz demlenirken içine yarım su bardağı ayıkladığımız nar tanelerini ekleyelim. Servis ederken kalan nar taneleri ve frenk soğanı ile süsleyelim. Sıcak sıcak servis edelim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.