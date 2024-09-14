Mevlid Kandili'nde ne yapılır, ne dağıtılır? Kıyır kıyır kandil simidi, kandil helvası, pişi, kandil şekeri tarifi

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KIYIR KIYIR KANDİL SİMİDİ TARİFİ

MALZEMELER

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı (beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI

Yoğurma kabına yumurta sarısı zeytinyağı, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım. Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ben 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullandım, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.



Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgâhın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.



Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım. Ben susamlarımı önden tavada hafifçe kavurdum koyu renkli olmaları için, bu şekilde seviyorum ama zorunlu değilsiniz :)

Simitleri pişirme kâğıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.



Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.

NOT

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Sirke kurabiyelerimize kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ama Chef Rüzgar SÜNBÜL Olarak tavsiye ederim, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.

Susamları ben kavurdum, bunun için teflon tavaya susamları aldım, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birkaç dakika rengi dönünceye kadar kavurdum. Kokusu çıkmaya başlayıp rengi istediğimiz kahverengi halini alınca tamam demektir, tavada bırakmayalım, bir tabağa boşaltalım ki tavanın sıcağı ile yanmasın.Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz. Afiyet olsun...





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PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ

MALZEMELER

1 paket margarin ya da tereyağı (250 gram)

1 çay Bardağı Zeytinyağı

1 su bardağı nişasta (buğday, mısır fark etmez)

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Alabildiğine un

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta

1 su bardağı kadar susam (kavrulmuş)

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış katı yağı yoğurma kabımıza alalım. Zeytinyağı, yoğurt, sirke, şeker ve tuzu ekleyelim karıştıralım. Nişasta ve azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamurumuzu hazırlayalım. Kabartma tozu kullanılmıyor unutmadım yani:)



Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde beze yapalım. Tezgâh üzerinde rulo yapalım sonra iki ucundan birleştirerek halka şeklini verelim. Üzeri için 1 yumurtayı çatalla iyice çırpalım. Ön ve arka tarafını önce yumurtaya sonra susama batırarak simitlimizi hazırlayalım. Hazırladığımız simitlerimizi tepsimize alalım. Bu ölçüden 30 adet simit çıkıyor.180 derece fırında pişmeye bırakalım. çıtır mı çıtır simitlerimizi 20 dakika sonra fırından alabiliriz. Fırından fırına değişebilir kontrol edelim.

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KANDİL HELVASI TARİFİ

MALZEMELER

1 paket irmik

100 gr. tereyağı

1 su bardağından az zeytinyağı

1 kâse iri ceviz

ŞERBETİ İÇİN;

2. 5 su bardağı şeker

3. 5 su bardağı su

YAPILIŞI

İlk önce şerbeti ocağa koyuyoruz. Şerbet kaynarken diğer yandan tereyağı ve zeytinyağı eritiyoruz. Eriyen yağa irmiği ilave edip iyice karıştırıyoruz. İrmiği yaklaşık 10 dk kavuruyoruz. Rengi dönmeye başlayınca cevizleri ilave ediyoruz. Bir 5 dk daha kavrulduktan sonra sıcak şerbeti yavaş yavaş ilave edip ocağı kapatıyoruz.5 dk dinlendikten sonra dilediğinizce süsleyip servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

CEVİZLİ KANDİL HELVASI

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı margarin

Ceviz (15 tane kabuklu ceviz içi)

ŞERBETİ İÇİN

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3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

YAPILIŞI

Tenceremize zeytinyağı tereyağı margarini koyalım üzerine unumuzu ekleyip, orta ateşte iyice kavuralım, ara ara karıştıralım. Diğer yandan şerbet için su ve şekeri bir tencereye koyalım kaynatalım. Helvamıza cevizleri de ilave edip, karıştıralım rengi dönene kadar kavuralım. Helvamız piştikten sonra sıcak şerbeti üzerine yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim.

PİŞİ TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

Yarım su bardağı süt (100 ml)

Yarım su bardağı yoğurt

1 tane yumurta

1 tatlı kaşığı tuz silme

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İÇİ İÇİN

150 gr beyaz peynir

Çeyrek demet maydanoz

KIZARTMAK İÇİN

Zeytinyağı

YAPILIŞI

Öncelikle iç harcı için beyaz peyniri çatalla ezelim. İnce ince kıydığımız ekleyerek güzelce karıştıralım. Yoğurma kabına yoğurt, süt ve yumurtayı alarak çırpalım. Güzelce çırptığımız karışımın üzerine tuz, kabartma tozu ve unu ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Toparladığımız hamurun üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 10 dakika dinlendirelim. Daha sonra hamuru un serptiğimiz tezgâha alarak şöyle bir tekrardan yoğuralım. Ardından iki eşit parçaya bölerek ilk bezemizi açalım.



Bir oklava veya merdane yardımıyla hafifçe unlayarak rahatlıkla açabilirsiniz Açtığımız hamuru dikkatlice bir kenara alalım ve diğer bezemizi de yaklaşık aynı boyutlarda açalım. Açtığımız hamurun üzerine peynirli iç harcından aralıklı olarak yerleştirelim. İlk açtığımız hamurun üzerine dikkatli bir şekilde kapatalım. Hamur kesme aparatı veya bir bardak yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar keselim. Bu aşamada peynirli iç harcının yuvarlağın tam ortasında olması, kenarlarının güzelce kapatılması önemli. Aksi halde kızarırken hamurlar açılıp içindeki peynirler dışarıya taşabilir.Kenarlarda kalan hamur parçalarını toparlayalım. Aynı işlemleri tekrardan yaparak pişilerimizi hazırlayalım. Tüm pişilerimizi şekillendirdikten sonra kızdırdığımız sıvı yağda pişilerimizi kızartmaya başlayalım. Orta ateşte kontrollü bir şekilde sürekli çevirerek kızartmaya devam edelim. Her tarafı güzelce kızardıktan sonra pişilerimizi kâğıt havlu serdiğimiz bir tabağa alalım. Yağ çekmeden balon gibi kabaran pişilerimiz servise hazır.

AFİYET OLSUN

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SUSAMLI KANDİL ŞEKERİ* TARİFİ

MALZEMELER

2 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı susam

1 çay kaşığı tereyağı (olmazsa da olur)

Yağlı pişirme kâğıdı

YAPILIŞI

Öncelikle tezgâhın üzerine yağlı serilip hazırlanır, ardından tencereye şeker ilave edilir iyice eritilir. Üzerine tereyağı ilave edilip eritilir, ardından susam eklenir hızlıca karıştırılır bu aşamadan sonra pratik olmamız lazım şeker çok çabuk donuyor ve yağlı kâğıt üzerine boşaltılır. Bir yaprak yağlı kâğıt üzerine kapatılır, merdane ile düzeltilir istenilen şekilde kesilir iyice soğuyup donan şeker parçalara bölünür ve servis edilir. Deneyeceklere kolay gelsin.

AFİYET OLSUN