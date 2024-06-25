Kurban Bayramı sonrası beslenme nasıl olmalı? İşte, bayram sonrası doğru beslenme tüyoları...

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Kurban Bayramı sonrası beslenme önerileri Bayramda yediklerimizi nasıl yakarız, vücut nasıl dengelenir?

Bolca et tüketimi ve şekerli tatlılarla dolu bir dönem olan Kurban Bayramının ardından sağlıklı bir şekilde beslenmek, vücudunuzun dengeye gelmesinde önemli bir aşamadır. Peki bayram sonrasında doğru beslenme Bayram sonrası normal beslenme düzenine nasıl geçebiliriz? İşte Bayram sonrası yediklerimiz...



Sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz ve ziyafet masaları etrafında toplanıp keyifli yemekler yediğiniz bir Kurban Bayramı geride kaldı. Bu süreci sınırsız yeme içme ile geçirdiyseniz bayram sonrası beslenme düzenine dikkat ederek durumu telafi edebilirsiniz. Peki, bayram sonrası beslenme düzeninde nelere dikkat etmelisiniz? İşte sizin için hazırladığımız Kurban Bayramı sonrası beslenme önerileri:

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Tatil sonrası beslenme önerileri arasında en önemlisi öğün atlamamak. Öğünleri belirli aralıklarla ve küçük porsiyonlar halinde tüketmelisiniz. Öğünlerde tükettiğiniz yemekleri lezzetlendirmek adına yağ ve tuz oranını abartmamanız da bu süreçte önemli. Bayram sonrası beslenme rutininde tatlıdan uzak durmanız da fayda var. Bayram boyunca yeterince tükettiğiniz hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine meyve tüketebilirsiniz ancak sınırlı bir şekilde. Tatlı ihtiyacınızı meyvelerden alırken mevsim meyvelerini tüketmeye de özen göstermelisiniz. Üstelik ara öğünde tüketeceğiniz meyveleri çeşitlendirerek vitamin ve mineral bakımından zengin bir beslenmiş olursunuz. Meyvelerin üzerine az zencefil ve toz tarçın serperek de yaşayacağınız tokluk hissinin süresini uzatabilirsiniz. Hareket etmeyi unutmamalısınız. Hareket etmeye asansör yerine merdiven kullanarak başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez 30 dakikalık yürüyüşler yaparak da fiziksel olarak aktif kalabilir ve aldığınız kalorileri kolaylıkla yakabilirsiniz.

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İşte bayram sonrası doğru beslenme ipuçları...

Kurban Bayramı sonrası sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerde bulunan Şef Rüzgar SÜNBÜL bu süreçte dengeli ve düzenli beslenmenin metabolizmayı toparlamaya yardımcı olacağının önemine dikkat çekti.



Bayramlar ailelerin bir araya geldiği, özenli sofraların kurulduğu, ikramların bol olduğu günler arasında çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle Kurban Bayramı et ve tatlı tüketiminin en yüksek seviyelere çıkması ile mide bağırsak sorunları ya da kısa zamanda kilo alımını beraberinde getirebiliyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme konusunda bazı küçük ipuçlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Geleneksel yemeğe dönüşen kavurmayı hazırlarken, içine tereyağı veya kuyruk yağı eklemek yerine, kendi yağında ve suyunda pişmesini beklemek daha sağlıklı olacaktır.

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Kurban etlerinin doğru işlemlerden geçirilmesi önemli

Kurban eti steril ortamda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması sakıncalı bir durumdur. Etin ıslak kalması nem oranını artırmış olacağından bakteri üreme hızı artacaktır. En iyi yöntem ise yıkamak yerine yüksek ateşte pişirmek olacaktır. Uzun süre saklama durumunda hava almayacak şekilde paketlenerek uygun boyutlar halinde muhafaza edilmelidir. İdeal boyut kuşbaşı formudur. İdeal paketleme şekli ise kilitli poşetler olacaktır. Etin uzun süre saklanması gerektiğinde buzdolabının dondurucu kısımları kullanılmalıdır. Birkaç gün boyunca dolaba konmayan etler kokmaya ve yeşillenmeye (çürümeye) başlayabilir. Et dinlendirilerek pişirilmelidir. Minimum 12 saat buzdolabında beklettikten sonra pişirilmesi önerilmektedir.

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Bayram sonrası için midenizi ve sizi rahatlatacak içecek tarifi



Malzemeler

3 avuç ıspanak,

1 demet roka,

2 limonun suyu,

1 adet elma eklenebilir.

3 adet maden suyu,

1 litre kefir eklenebilir.

Ispanak, roka ve elmayı katı meyve sıkacağı ile sıkarak limon suyu veya maden suyunu ilave edip karıştırın. 2--3 saat aralıklarıyla birer bardak içilebilir. Afiyet olsun…

KURBAN BAYRAMINDA BESLENME

Kurban Bayramı’nda, Bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Ancak özellikle bu dönemde şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet (şeker hastalığı) hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurban Bayramı’nda; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağıtılmasına özen gösterilmelidir.

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Bayram sabahı kurban kesme telaşı ile kahvaltı öğününü atlanabilmektedir. Kahvaltı öğününün sağlıklı bir gün geçirmek için önemli olduğu unutulmamalıdır.

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır.

KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir.

Genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.

KURBAN ETLERİNİ NASIL PİŞİRMELİYİZ?

Kurban Bayramı'nda, etin tüketim miktarının yanı sıra pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir.

Etlerin pişirilmesinde haşlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi çeşitli "kanserojen maddelerin" oluşumuna neden olabileceği için tercih edilmemelidir.

Etler iyi kalite proteinin yanı sıra yağ, çeşitli mineraller ve vitaminleri de içermelerine rağmen C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında sebzelerin de tüketilmesi sağlıklı beslenme için gereklidir. Ayrıca besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Etle yapılan yemekler kendi yağı ile pişirilmeli ve ilave yağ eklenmemelidir. Özellikle kuyruk yağı veya tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılmalıdır. Etler ızgarada pişirilirken, etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak ve "kömürleşme" sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır.



Yüksek ateş yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır.

Bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalı ve etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir.

Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kuralları ihmal edilmemelidir.

KURBAN ETLERİNİ NASIL SAKLAMALIYIZ?

Kesilen etlerin korunması ve saklanması insan sağlığı açısından çok önemlidir.

Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarılmalı ve buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabilir.

Etler kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinlerdir. Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi bazı "mikroorganizmalar" için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığımızı tehdit eder. Çözünen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.

Etlerin, "oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil", yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesi sağlanmalıdır. Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalıdır. Bayramlarda da yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik yaratmak için, diğer besin grupları olan ‘süt (süt, yoğurt, ayran, peynir vb) grubu’, ‘ekmek (tahıl; makarna, bulgur, pirinç)) grubu’, ‘sebze grubu’ ve ‘meyve grubu’ ile aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmelidir.