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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
Rüzgar SünbülYazarın Tüm Yazıları

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

#Kandil Simidi Tarifi#Kandil Simidi#Simit Tarifi

Türk kültürünün Dini ve geleneksel olarak oldukça önemli bir yere sahip olan kandil günleri, ayrılmaz bir parçasıdır. İbadetlerle geçirilen ve toplumsal ilişkileri pekiştiren kandiller, paylaşımların artmasına da vesile olur. Bu mübarek günde mutfağınızda tatlı ve tuzlu tariflere yer verebilirsiniz. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere gevrek mi gevrek kıvamları var. Bu gevrekliği sağlayan tereyağının yanı sıra sirke. Sirke miktarı fazla gibi görünebilir ama asla değil. Malzeme miktarına göre tam kararında. Hamura eklendiğinde hamurda bir miktar sirke kokusu hissediliyor ama kurabiyeler pişerken kokunun tamamı uçuyor ve simitler sadece mahlep ve tereyağı kokuyor.

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Sirkeden geriye de simitlere kattığı çok hafif ekşimsi bir peynir tadı kalıyor. Özetle sirke sayesinde kurabiyeler peynirli gibi oluyor.Sirke evde kullandığınız herhangi bir sirke olabilir ama ev yapımı bir üzüm sirkesi ya da elma sirkesi olursa daha iyi olur. İşte, Chef RÜZGAR SÜNBÜL ile Kandil simidi tarifi...

MALZEMELER

150 g soğuk tereyağı,
2 yumurta (birinin akı üzerine sürülmek için ayrılacak),
1/2 çay bardağı sirke,
1 tatlı kaşığı tuz,
1 tatlı kaşığı mahlep,
1 çay kaşığı kabartma tozu,
2,5 su bardağı un,
Bolca susam (çiğ veya kavrulmuş kullanabilirsiniz).

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

HAZIRLANIŞI

Tereyağı, 1 yumurta, 1 yumurta sarısı, sirke, tuz, mahlep ve kabartma tozunu bir karıştırma kabına alın, Elinizle bulamaç haline gelene kadar karıştırın, Unu sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın, Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun, Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortasını parmağınızla delip kenara doğru açarak halka şekli verin, Simitleri önce yumurta akına ardından susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin,180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

 

#Kandil Simidi Tarifi#Kandil Simidi#Simit Tarifi
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