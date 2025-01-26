Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

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Sirkeden geriye de simitlere kattığı çok hafif ekşimsi bir peynir tadı kalıyor. Özetle sirke sayesinde kurabiyeler peynirli gibi oluyor.Sirke evde kullandığınız herhangi bir sirke olabilir ama ev yapımı bir üzüm sirkesi ya da elma sirkesi olursa daha iyi olur. İşte, Chef RÜZGAR SÜNBÜL ile Kandil simidi tarifi...

MALZEMELER

150 g soğuk tereyağı,

2 yumurta (birinin akı üzerine sürülmek için ayrılacak),

1/2 çay bardağı sirke,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı mahlep,

1 çay kaşığı kabartma tozu,

2,5 su bardağı un,

Bolca susam (çiğ veya kavrulmuş kullanabilirsiniz).

HAZIRLANIŞI

Tereyağı, 1 yumurta, 1 yumurta sarısı, sirke, tuz, mahlep ve kabartma tozunu bir karıştırma kabına alın, Elinizle bulamaç haline gelene kadar karıştırın, Unu sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın, Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun, Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortasını parmağınızla delip kenara doğru açarak halka şekli verin, Simitleri önce yumurta akına ardından susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin,180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.