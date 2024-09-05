Kış hazırlıkları: Kışlık domates sosu, reçeller, pestiller, turşular, ev yapımı erişte ve tarhana yapımı...

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KIŞLIK DOMATES SOSU

Malzemeler

2 kg. Domates

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı iri taneli tuz

1 baş sarımsak (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)



Taptaze domateslerin tüm lezzetini kış aylarına taşımanın yolu bu mis gibi soslardan geçiyor, bizlere düşen de bol bol hazırlayıp muhafaza etmek oluyor.

Yapılışı

Domatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte iri iri doğrayın. Bir tencereye aktardığınız domateslerin aralarına bolca tuz serpiştirin ve tencerenin kapağını kapatıp oda sıcaklığında 3-4 saat bekletin. Domatesler iyice suyunu saldıktan sonra tencereyi ocağa alın ve ağır ateşte güzelce pişirmeye başlayın. Kendi suyunda pişip yumuşayan domatesleri sık sık karıştırın. Bu aşamada dilerseniz içine karabiber, kekik ve sarımsak da ekleyin. Tüm domatesler güzelce pişip yumuşayınca el blenderi ile karışımı ezin. Hazır olan sosları kavanozlara pay edip üstlerine birer parmak zeytinyağı ekleyin. Kapaklarını kapatıp kavanozları ters çevirin. Soğuyana dek üstlerini örtüp bekletin ve ardından dilediğiniz gibi kullanın. Ellerinize sağlık.

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DOMATES SALÇASI

Malzemeler

20 kilogram domates

200 gram kaya tuzu

1 çay bardağı zeytinyağı



Kış hazırlıklarının başrollerinden, yemek pişen her evin olmazsa olmazlarından biri o. Hazır vaktiniz varken bol bol yapıp saklamak isterseniz buyurun sizi hemen tarifimize doğru alalım.

Yapılışı

Domatesleri güzelce temizledikten sonra irice doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine kaya tuzunun yarısını ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 3-4 gün domatesler güzelce eriyinceye dek bekletin. Kabukları şipşak ayrılır hale gelince domatesleri geniş bir süzgece aktarın ve süzdürün. Kabukları ve çekirdeklerinden oluşan posayı kenara ayırıp süzgecin altında kalan kısmı bu kez tülbentle süzün. Tülbentte kalan, fazla suyu süzülmüş koyu kısmı bir tepsiye yayın. Kalan tüm tuzu ve zeytinyağını da üzerine ekleyip güzelce karıştırın. Vaktiniz varsa güneşte, yoksa fırında kurutun. Güneşte kurutacaksanız tepsinin üzerini tülbentte sıkıca örtün ve günde 2 defa karıştırarak 3-4 gün güneşte bekletin. Fırında kurutacaksanız 100 derecedeki fırında yaklaşık 15-20 dakikada bir karıştırarak toplam 2 saat pişirin. Ardından salçanızı cam kavanozlara aktarabilirsiniz. Afiyet olsun.

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SALAMURA ASMA YAPRAĞI

Malzemeler

2 kg. Asma yaprağı

500 gram kaya tuzu

1,5 litre sıcak su



Kalem gibi sarılmış mis gibi zeytinyağlı yaprak sarmasından etlisine, afiyetle yemeye bayıldığımız yaprak sarmaların lezzetini dört mevsim çıkarabilin diye geliyor!

Yapılışı

Yaprakları iyice yıkayın ve 15 veya 20'li gruplar halinde demet demet ayırın. Yaprak demetlerini, aralarına kaya tuzu serpiştirerek kavanozlara yerleştirin ve üzerine elinizle iyice bastırın. Ardından kaya tuzuyla hazırladığınız tuzlu su karışımını boşluk kalmayacak şekilde kavanoza aktarın. Kavanozun ağız kısmına buzdolabı poşeti koyup kapağını sıkıca kapatın. Güneş görmeyen serin bir yerde bekletmeye başlayın. Ara ara kontrol ederek suyu azalmışsa tuzlu su ekleyin. 1 hafta sonrasında salamura yapraklarınız hazır demektir. Afiyetler olsun.

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BİBER TURŞUSU

Malzemeler

500 gram biber

5-6 diş sarımsak

1/2 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nohut

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı tuz

1-2 dal maydanoz



Turşuların en sevilenlerinden biri o. Hazır biberler de taze taze tezgahlardayken vakit kaybetmeden bolca yapmalı.

Yapılışı

Biberleri güzelce yıkayıp saplarını kestikten sonra ortalarını bıçakla delin ve turşu kuracağınız kavanozu çıkarın. Kavanoza önce nohutları, sonra da biberleri aktarın. Aralarına da sarımsakları yerleştirin ve üzerine iyice bastırın. Ayrı bir kapta sıcak su ve tuzu karıştırın ve bu karışımı da sıcakken biberlerin bulunduğu kavanoza aktarın. Son olarak maydanozları da kavanoza ekleyip kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu güneş almayan, serince bir yerde bekletin. En az 7 gün geçtikten sonra biber turşunuz hazır oldu demektir. Ellerinize sağlık.

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PANCAR TURŞUSU

Malzemeler

1,5 kilogram kırmızı pancar

2 adet orta boy kırmızı soğan

3/4 su bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı kaya tuzu

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tane karabiber



Efsane rengiyle en tok insanın dahi iştahını kabartıyor, sadece suyunda bile birçok şifa barındırıyor. Turşularınızı kurarken en az bir kavanozu da ona ayırmayı unutmayın.

Yapılışı

Pancarları ve soğanları güzelce temizleyip kabuklarını güzelce soyun. Pancarları ince halkalar halinde, kırmızı soğanı da yarım ay şeklinde dilimleyin. Sarımsakları da ayıklayın. Bir tencereye pancarları aktarın. Üzerlerine üstlerini geçecek miktarda su ekleyip öne yüksek sonra kısık ateşte 5-10 dakika kadar haşlayın. Ardından haşlanan pancarları kevgirle sıcak sudan çıkarıp bir kavanoza alın. Üstlerine de sarımsak ve soğan halkalarını serpiştirin. Kişniş tohumu ve tane karabiberleri de eklemeyi unutmayın. Haşlama suyunun yarısına ise kaya tuzunu ve üzüm sirkesini ekleyip karıştırın. Bu karışımı kavanozdaki pancarlı karışımın üzerine ilave edip kapağı sıkıca kapatın. Kavanozu yaklaşık 2-3 saat ters çevirip bekletin. Ardından bir hafta güneş görmeyen serin bir yerde bekletin. Afiyet olsun.

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SALATALIK TURŞUSU

Malzemeler

1,5 kilogram kornişon salatalık

1,5 litre su

3 yemek kaşığı kaya tuzu

1 su bardağı sirke

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

10 adet nohut

10 diş sarımsak

1/2 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy kırmızı biber

2 yemek kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 adet defne yaprağı

1/2 demet dereotu

1/4 demet maydanoz



Klasik salatalık turşusundan daha aromatik bir lezzet yakalamanızı sağlayacak bu tarifi çok seveceksiniz. Dikkat, bağımlılık yapabilir.

Yapılışı

Kornişon salatalıkları, dereotu ve maydanozları güzelce temizleyip kurulayın. Kırmızı biberleri ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın, iri iri doğrayın. Sarımsakların da kabuklarını soyun. Suyu kaynatıp ılımaya bırakın. Ilıyan suya sirke, kaya tuzu, limon tuzu ve toz şekeri ekleyip güzelce karıştırın. Kullanacağınız turşu kavanozlarının dibine yıkadığınız nohutları koyun. Üzerine 1-2 diş sarımsak atıp kornişon salatalıkları sıkı sıkı dizin. Kuru soğan, kırmızı biber ve dereotlarını da aralara yerleştirin. Kalan tüm sarımsak, defne yaprağı, kişniş tohumu ve tane karabiberleri de kavanoza yerleştirin. Ardından ılık suyla hazırladığınız özel karışımla kavanozu doldurun. Kavanozun üst kısmını maydanozlarla kapatın. Kapağını da hafif aralık kalacak şekilde kapatıp turşuyu yaklaşık 1 saat bekletin. Ardından kavanozun kapağını tamamen kapatıp 2-3 saat ters çevrili şekilde bekletin. Sonrasında ise güneş görmeyen bir yerde yaklaşık 2 hafta bekletin. Ellerinize sağlık.

ÜZÜM REÇELİ

Malzemeler

750 gr. üzüm

750 gr. toz şeker

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 adet çubuk tarçın



Kış hazırlıkları kapsamına dahil etmeniz gereken reçellerle devam ediyoruz. Yazın en lezzetlilerinden üzümleri en lezzetli halleriyle kavanozlara dolduruyoruz. Siz de bize katılmaz mıydınız?

Yapılışı

Üzümleri yıkayın, süzdürün, saplarını ayıklayın. Üzüm tanelerini ve toz şekeri bir tencereye aktarıp üzümler suyunu salana dek tencerenin kapağı kapalı şekilde bekletin. Ardından az miktarda içme suyu da ekletip kısık ateşte pişirin. Tencerenin üzerinde oluşan köpükleri temizleyerek kısık ateşte 30 dakika kadar reçeli kaynatın. İçine çubuk tarçını da ekleyip 10 dakika daha pişirin. Kıvamını kontrol ettiğiniz reçelin içinden çubuk tarçını çıkarın. Taze sıkılmış limon suyunu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Reçeli kavanoza aktarıp kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirip oda sıcaklığında soğutun. Ardından güneş görmeyen serin bir ortamda muhafaza edin. Ellerinize sağlık.

DOMATES REÇELİ

Malzemeler

500 gr. cherry domates

500 gr. toz şeker

1,5 su bardağı su

2 adet orta boy limon

1 adet (0,5 gram) damla sakızı

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

100 gr. tuzsuz badem



"Domatesten reçel mi olur?" demeden önce doğanın en nefis hediyelerinden, mutfağın demirbaşı domatesleri alıp kaynatmaya başlayın. Pişman olmayacaksınız.

Yapılışı

Bir tencerede su ve toz şekerini karıştırın. Damla sakızı da ekleyip çırpıcıyla karıştırarak pişirin. Çubuk tarçın ve karanfilleri de ekleyin. Orta ateşte koyu kıvamlı bir şerbet elde edene dek kaynatın. Bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyun. Cherry domatesleri de bütün halde yıkayıp şerbetli karışıma bademlerle birlikte aktarın. Yaklaşık 30 dakika, domatesler yumuşayana dek kaynatmaya devam edin. Fazla karıştırmayın ki domatesler dağılmasın. Reçelin üzerinde oluşan köpükleri de ayırın. Sonrasında karışımın içine limon kabuklarını rendeleyin ve limonların suyunu sıkıp ekleyin. 5 dakika daha pişirip reçeli ocaktan alın. Soğuttuğunuz reçeli kavanozlara pay edip ağzını sıkıca kapatın. Güneş görmeyen bir yerde saklayın. Afiyet olsun.

İNCİR REÇELİ

Malzemeler

1 kg yeşil incir

1 kg toz şeker

1 adet limon suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

2 su bardağı su

Yapılışı

İncirleri yıkayıp kabuklarını soyun. Hafifçe haşlayın. Fazla sularını süzüp tek tek sıkın ki acı suyu çıksın. Ardından tencereye incirleri aktarın ve üstlerine karanfilleri, çubukları ekletin. Toz şekeri de koyup 4 saat kadar kapağı kapalı şekilde bekletin. Suyunu salan incirlere 2 su bardağı suyu da ekleyip kısık ateşte pişirmeye başlayın. İncirlerin dağılmaması için fazla karıştırmayın. Reçel kaynayıp kıvam alınca limon suyunu ekleyip 10 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Da sıcaklığında bekletip ılıttığınız reçeli kavanozlara pay edin. Tamamen soğutup kapaklarını kapatın. İşte bu kadar!

KIZILCIK REÇELİ

Malzemeler

1 kg kızılcık

750 gram toz şeker

1/2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı

Kızılcıkların saplarını ayırıp güzelce yıkayın. Fazla suyunu süzdürüp bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 1 gece bekletip kızılcıkların sularını salmasını sağlayın. Ardından üzerine az miktarda su ekleyip kaynatmaya başlayın. Kaynayıp göz göz olunca kısık ateşte 45 dakika kadar daha kontrollü şekilde pişirin. Üzerinde oluşan köpükleri de bir kaşıkla temizleyin. Kıvam alan reçele limon suyunu katıp karıştırın ve reçeli ocaktan alın. Kavanozlara pay edip kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirip soğumaya bırakın. Güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Afiyet olsun.

LUTENİTSA

Malzemeler

7 adet kapya biber

3 adet orta boy patlıcan

8 adet büyük boy domates

2 adet havuç

4 diş sarımsak(ezilmiş)

2 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı (silme)şeker

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

Fırını 220 derecede ısıtıp biber ve patlıcanları içinde yaklaşık 30 dakika pişirin. Ardından bir kaba alıp üstlerini streç filmle kapatıp 10 dakika kadar bekletin. Domates ve havutları yıkayıp kabuklarını soyun, rondodan geçirip püre haline getirin. (Rondonuz yoksa rendeleyebilirsiniz). Bir tencere çıkarıp püre haline getirdiğiniz domates-havuç karışımını aktarın ve pişirmeye başlayın. Ardından içine ezdiğiniz sarımsakları ekleyip kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye devam edin. Terleyen biber ve patlıcanların streç filmini kaldırıp kabuklarını soyun. Çekirdekli kısımlarını ayırıp rondodan geçirin. Tenceredeki karışıma bu karışımı da ekleyip karıştırın. Ardından üzerine tuz, karabiber ve şekeri de ekleyip kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Son olarak sirke ve zeytinyağını da ilave edin, karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Hazır olan karışımı ocaktan alıp ilk sıcağını atmasını bekleyin. Kavanozlara pay edip ağzını sıkıca kapatın. Ellerinize sağlık.

EV YAPIMI TARHANA

Malzemeler

2 kilogram domates

2 kilogram kuru soğan

2 kilogram etli kırmızı biber

1 kilogram haşlanmış nohut

1 demet maydanoz

1 demet taze nane

1 kilogram süzme yoğurt

4 yemek kaşığı kaya tuzu

4 kilogram un (azar azar eklenecek)

1 tatlı kaşığı kuru maya

Kış hazırlığı denince akla ilk gelenlerden olan tarhana, listemizin de yıldızlarından. Henüz tarhananızı hazırlamadıysanız hemen buraya!

Yapılışı

Domateslerin uç kısımlarını alıp iri iri doğrayın. Kırmızı biberleri de ortadan ikiye kesip çekirdeklerini temizleyin ve irice doğrayın. Soğanların kabuklarını soyup dörde bölün, maydanoz ve naneleri de bol yıkayıp kurulayın. Bir tencereye haşlanmış nohut, soğan, biber ve domatesleri aktarın. Az miktar da su ekleyip kısık ateşte pişirmeye başlayın. Karışım püre haline gelince ocaktan alıp ısılmasını bekleyin. Ilıyınca ince ince kıydığınız yeşillikleri de ekleyin. Karışımı ince delikli bir süzgeçten geçirerek fazla suyunu süzdürün. Püre kıvamındaki karışımı mutfak robotundan geçirip üzerine süzme yoğurt ve kaya tuzunu ekleyin ve karıştırın. Ekşimesi için kuru maya kullanacaksanız bu aşamada karışıma ekleyin. Unu da azar azar ekleyerek yoğurun ve poğaça kıvamında bir hamur elde edin.



Büyük boy bir kaba hamuru aktarıp üzerini pamuklu bir bezle örtün ve oda sıcaklığında güneç görmeyen bir yerde yaklaşık 3-4 gün bekletin. Günde 2-3 kez yoğurarak hamuru havalandırmayı da unutmayın. Ardından güneş gören bir yere temiz, pamuklu bir bez serin. Hamurdan parçalar alıp elinizle açarak bezin üzerine serin. Ters yüz ederek hamur parçalarının kurumasını sağlayın. Kenarları kuruyan, orta kısmı hafif nemli kalan hamurları elinizle ufalayın ve mutfak robotuna aktarıp çekin. Toz haline gelmesini sağlayın. Kalan iri parçaları da süzgeçten geçirip toz haline gelene dek aynı işlemi tekrarlayın. Toz haline gelen tarhanayı geniş tepsilere koyun ve ara ara karıştırarak gölgede kurutmaya devam edin. Tamamen kuruyan toz tarhanaları cam kavanozlara aktarıp hava almayacak şekilde kapaklarını kapatın ve serin, rutubetsiz bir yerde saklayın. Elinize sağlık.

KESME ERİŞTE

Malzemeler

300 gram un

3 adet yumurta

30 gram ekstra sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Az malzemeyle hazırlanan en LEZİZZ, en uzun ömürlü lezzetlerden o. Vaktiniz varken bol bol yapıp tüm kış afiyetle tadını çıkarın.

Yapılışı

Tezgâhı temizleyip unu üzerine eleyin ve ortasına bir havuz açıp içine yumurtaları kırın. Bir çatalla içten dışa doğru yuvarlaklar çizerek yumurta ve unu karıştırın. Ardından zeytinyağı ve tuzu da ekleyip yoğurmaya başlayın. Hamur homojen bir kıvam alınca beze haline getirip nemli bir bezle üzerini örtün ve tezgâhta bir süre dinlendirin. Yaklaşık 30 dakika sonra oklava ile hamurunuzu açmaya başlayın. Yeterince incelttiğinizden emin olduktan sonra hamuru şeritler halinde kesin ve birbirine yapışmaması için hafifçe unlayın. Kestiğiniz şeritleri de üst üste koyarak dilediğiniz kalınlıkta kesin. Tüm kestiğiniz erişteleri unladığınız bir tepsiye alıp kurumaya bırakın. Erişteleriniz kuruduktan sonra hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.

DOLMALIK KURUTMALIKLAR

Malzemeler



Dilediğiniz kadar patlıcan ve dolmalık biber

İğne

İp

Yapılışı

Düzgün biçimli, orta ya da büyük boy (küçük olmaması gerekiyor) patlıcanlarla yine düzgün biçimli dolmalık biberleri seçin. Bol suda yıkadıktan sonra içlerini iyice oyun, çekirdeklerini çıkarın. İsterseniz patlıcanları 1 saat kadar suda bekletin. Bu yöntem, patlıcanlarınızın acılığını atmasını sağlayacaktır. Ardından biberlerinizi ve patlıcanlarınızı ayrı ayrı iplere dizin. İpe dizerken çok sıkıştırmamaya özen gösterin. Bu şekilde güneş alan bir yere asarak kurutun. Sebzeler iyice kuruduktan sonra bez torbalarda saklayabilirsiniz. Ancak kuru sebzelerinizi nemli ortamdan uzak tutmaya özen gösterin.

DONDURUCU İÇİN KIŞLIK TAZE FASULYE

Malzemeler

2 kilogram taze fasulye

8 adet büyük boy domates

Taze fasulyenin tadına doyamayanları hemen böyle alalım, o enfes LEZİZZ kışa taşımanın en LEZİZZ yolunu hemen sizinle paylaşalım.

Yapılışı

Fasulyeleri güzelce yıkayıp temizledikten sonra yemeklik olarak doğrayın. Domateslerin de kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Bir tencereye önce domatesleri, ardından da taze fasulyeleri aktarın. Bu şekilde ara ara karıştırarak yaklaşık 20 dakika pişirin. Ardından karışımı geniş bir tepsiye alıp soğutun. Oda sıcaklığında soğuyan fasulyeleri buzdolabı poşetlerine pay edip dondurucuya kaldırın. Ellerinize sağlık.

KIŞLIK PATLICAN

Malzemeler



5 adet patlıcan

6 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

4 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

Patlıcanların zamanı geçmeden elinizi çabuk tutun ve tıpkı taze fasulyeler gibi onları da bir yemek gibi hazırlayıp buzlukta kışın kullanmak üzere saklayın.

Yapılışı

Alacalı olarak soyduğunuz patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletmeye başlayın. Biberleri de küp küp doğrayıp yağ ile birlikte tencereye alın ve kavurun. Biberler kavrulunca üzerine domatesleri rendeleyin. Ardından fazla suyunu süzdürdüğünüz patlıcanları da karışıma ekletip kavurmaya devam edin. Son olarak tuzunu da ilave edip karıştırın ve ocağın altını kapatın. Yemeği oda sıcaklığında soğutun. Ardından buzdolabı poşetlerine pay edip buzluğa kaldırın. İşte bu kadar!