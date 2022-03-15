Kayısı ve incirli ekmek tarifi
Tabaklarımızı şöyle keyifli bir kahvaltı yapalım dedik. Kahvaltının en lezzetlisi tabii ki bol malzemeli, zengin içerikli efsane ekmek dilimleri... Zengin lif ve besin içerikli ekmekler, sağlığına düşkünlerin vazgeçilmezi olacak.
MALZEMELER
1 su bardağı oda sıcaklığında süt
6 adet doğranmış kuru kayısı
6 adet doğranmış kuru ıncir
Üzeri İçin;
1 adet yumurta beyazı
Arzu ettiğiniz miktarda susam
Arzu ettiğiniz kadar keten tohumu
1 tatlı kaşığı toz maya
3 ve 1/4 (çeyrek) su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker
1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinytağı
1 adet oda sıcaklığında yumurta
TARİFİ
Maya, un, tuz ve şekeri yoğurma kabında karıştırın. Daha sonra sıvıları ekleyip 10 dakika yoğurun. Ele yapışıyorsa çok az un ekleyebilirsiniz. Üzerini örtüp 2 saat mayalandırın.
1 tatlı kaşığı toz maya 3 ve 1/4 (çeyrek) su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker 1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinyağı 1 adet oda sıcaklığında yumurta 1 su bardağı oda sıcaklığında süt İncir ve kayısıyı da ekleyip tekrar yoğurun. 3 parçaya bölün ve rulo yapıp örün. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve bu şekilde bir saat daha mayalandırın.
6 adet doğranmış kuru kayısı 6 adet doğranmış kuru incirÜzerine yumurta akın sürün. Susam ile keten tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun...