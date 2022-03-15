Kayısı ve incirli ekmek tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

6 adet doğranmış kuru kayısı

6 adet doğranmış kuru ıncir

Üzeri İçin;

1 adet yumurta beyazı

Arzu ettiğiniz miktarda susam

Arzu ettiğiniz kadar keten tohumu

1 tatlı kaşığı toz maya

3 ve 1/4 (çeyrek) su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker

1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinytağı

1 adet oda sıcaklığında yumurta

TARİFİ

Maya, un, tuz ve şekeri yoğurma kabında karıştırın. Daha sonra sıvıları ekleyip 10 dakika yoğurun. Ele yapışıyorsa çok az un ekleyebilirsiniz. Üzerini örtüp 2 saat mayalandırın.

1 tatlı kaşığı toz maya 3 ve 1/4 (çeyrek) su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker 1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinyağı 1 adet oda sıcaklığında yumurta 1 su bardağı oda sıcaklığında süt İncir ve kayısıyı da ekleyip tekrar yoğurun. 3 parçaya bölün ve rulo yapıp örün. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve bu şekilde bir saat daha mayalandırın.

6 adet doğranmış kuru kayısı 6 adet doğranmış kuru incirÜzerine yumurta akın sürün. Susam ile keten tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...