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Haber Giriş: 15.03.2022 - 17:39 | Son Güncelleme:

Kayısı ve incirli ekmek tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Kayısı ve incirli ekmek tarifi

Tabaklarımızı şöyle keyifli bir kahvaltı yapalım dedik. Kahvaltının en lezzetlisi tabii ki bol malzemeli, zengin içerikli efsane ekmek dilimleri... Zengin lif ve besin içerikli ekmekler, sağlığına düşkünlerin vazgeçilmezi olacak.

MALZEMELER

1 su bardağı oda sıcaklığında süt

6 adet doğranmış kuru kayısı

6 adet doğranmış kuru ıncir

Üzeri İçin;

1 adet yumurta beyazı

Arzu ettiğiniz miktarda susam

Arzu ettiğiniz kadar keten tohumu

1 tatlı kaşığı toz maya

3 ve 1/4 (çeyrek) su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker

1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinytağı

1 adet oda sıcaklığında yumurta

TARİFİ

Maya, un, tuz ve şekeri yoğurma kabında karıştırın. Daha sonra sıvıları ekleyip 10 dakika yoğurun. Ele yapışıyorsa çok az un ekleyebilirsiniz. Üzerini örtüp 2 saat mayalandırın.

1 tatlı kaşığı toz maya 3 ve 1/4 (çeyrek) su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker 1/4 (çeyrek) su bardağı zeytinyağı 1 adet oda sıcaklığında yumurta 1 su bardağı oda sıcaklığında süt İncir ve kayısıyı da ekleyip tekrar yoğurun. 3 parçaya bölün ve rulo yapıp örün. Pişirme kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve bu şekilde bir saat daha mayalandırın.

6 adet doğranmış kuru kayısı 6 adet doğranmış kuru incirÜzerine yumurta akın sürün. Susam ile keten tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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