Kandil simidi tarifi

Malzemeler

150 gram tereyağı(oda sıcaklığında)

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı elma sirkesi

5 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı mahlep

4 su bardağı un

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

1/4 çay bardağı pekmez

1 çay bardağı su

4 yemek kaşığı susam

4 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı

Derin bir kabın içerisine tereyağ, ayçiçekyağı, yumurta, su, tuz, şeker, kabartma tozu, sirke, ve mahlebi koyup güzelce karıştırın. Daha sonra, unu azar azar ekleyerek hamurunuzu güzelce karıştırırak yoğurun. Hamurunuz hazır olunca elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle ya da tezgahın üzerinde yuvarlayarak rulo şekli verin.

Sonra, uçlarını birleştirip çember şekli verin. Susamlı hazırlamak istediğiniz simitler için hamuru önce su pekmez karışımına batırın,Sonra susam dolu bir tabağın üzerinde her iki tarafını da susama bulayın ve tepsiye dizin. Çörek otlu kandil simitleri için çember şekli verdiğiniz hamurları tepsiye dizip üzerlerine pekmez ile karıştırdığınız yumurta sarısını sürüp çatalla üzerinden geçin ve üzerine dileğiniz kadar çörek otu serpin.

Kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Her fırının pişirme süresi farklı olabileceği için simitleri pişerken kontrol etmenizi öneririm. Afiyet olsun.