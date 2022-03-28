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Haber Giriş: 28.03.2022 - 17:40 | Son Güncelleme:

Kahve reçelli burgu börek tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Kahve reçelli burgu börek tarifi

Çay sohbetlerinizi tatlandıracak harika bir tarif olan çikolatalı kahve reçelli burgu börek mutlaka listenize eklemeniz gereken tatlardan biri. Yapımı da yemesi kadar keyifli bu tarifi yanınızdan ayırmayın diyor ve hemen hazırlamaya başlıyoruz. Şimdiden fiyet olsun...

MALZEMELER

  • 1 su bardağı oda sıcaklığında süt
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 (yarım) su bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket toz maya
  • 6 su bardağı un
  • 2 çorba kaşığı şeker
  • Yeteri kadar sürülebilir çikolatalı kahveli reçel

TARİFİ

Hamur için maya şeker ve sütü bir kaseye alıp hafifçe karıştırın. 1 su bardağı oda sıcaklığında süt, 2 çorba kaşığı şeker, geri kalan malzemeleri de ekleyin ve yoğurun. 2 saat mayalanmaya bırakın. 1 su bardağı su 1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya, 6 su bardağı unu ilave edip yoğurun.

Hamurun havasını alıp yağlanmış tezgaha alın. Merdane yardımıyla dikdörtgen şekilde açın. Bir yarısına sürülebilir kahve reçelini iyice sürün, diğer yarısında ise bir bıçak yardımıyla ince ince enine şeritler oluşturun. Hamuru reçellli ve geniş olan tarafından başlayarak rulo haline getirin. Yağlanmış yuvarlak kek kalıbına hamuru alın ve 20 dakika daha mayalandırın. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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