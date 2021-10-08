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Haber Giriş: 08.10.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Kabak kalyesi tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Kabak kalyesi tarifi

Kabak yemeklerine leziz bir alternatif getiren kabak kalyesi tarifi Rüzgar Şef özel yorumuyla sizlerle...

Malzemeler

  • 2 adet kabak
  • 80 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 50 gram pirinç
  • 50 gram salça
  • 10 gram tuz
  • Yarım demet dereotu
  • 70 gram zeytinyağı
  • 1 adet sivri biber
  • 50 gram yoğurt

Yapılışı

Kuru soğanı yemeklik doğrayın. Tavada 1 kaşık yağla kavurun. Kıymayı ekleyin ve kıyma pişene kadar onunla da kavurun. Salçayı ekleyin ve karıştırın.1-2 çevirdikten sonra ocağı söndürün. Kabakları yıkayın ve kabuklarını çatalla çizin. Tekerlek şeklinde kesin. Tencereye yerleştirin. En üstüne kabakları kaplayacak şekilde kıymayı koyun. Ortaya birkaç kabak yerleştirin. En ortada kıymalı harç kalmalı. Pirinci yıkayıp üstüne rastgele serpin. Domates ve yeşil biberle üstlerine ilave edin. Şekli bozulmasın diye muhakkak tabak kapatın. Kenarından zeytinyağını, tuzu ve suyunu ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısın. Çok harlı ateş taşmasına neden olabilir. Pişip pişmediğini kenarından bıçak batırarak kontrol edin. Pişince altını söndürün. Fakat ılınana kadar tabağı üstünden almayın. Ilınınca tabağı yavaşça alıp, üstüne dereotu koyun, yoğurtla beraber servis yapın.

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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