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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 14.09.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

İşkembe yahnisi tarifi

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
İşkembe yahnisi tarifi

Birazdan tarifini paylaşacağım işkembe yahnisi için işkembeyi sevdiren lezzet diyebilirim. Yapılışı biraz zahmetli görünse de harika ve şifalı bir akşam yemeği için bence değer. İşte işkembe yahnisi tarifi ve yapım aşamaları...

Malzemeler

  • 500 gram işkembe
  • 100 gram Ayçiçek yağı
  • 50 gram tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 80 gram salça
  • 1 adet domates
  • 100 gram nohut
  • 5 gram pul biber
  • 3 gram tuz
  • 3 gram karabiber
  • 3 diş sarımsak
  • 10 gram sirke

Yapılışı

İşkembeleri yıkandıktan sonra yarım saat sirkeli suda bekletelim, tekrar yıkayıp düdüklü tencereye alalım. Üzerine su ekleyip 25 dakika kısık ateşte suyunu pişirelim. İşkembeleri sudan alıp kuşbaşı şeklinde doğrayalım suyunu dökmeyin. Yemeklik doğranmış soğanları ve yağları düdüklü tencereye alıp kavuralım ve salçayı ekleyelim kavurmaya devam edelim. Üzerine kabuğu soyulmuş domates ve küçük kıyılmış sarımsakları ekleyelim Üzerine ıslatılmış nohut ve işkembeyi de ekleyelim. Baharat ve tuzunu ilave edip işkembeyi haşladığımız suyu da ilave edip düdüklünün kapağını kapatalım 45 dakika pişirelim yemeğimiz hazır. Dilerseniz servis esnasında sirke ekleyebilirsiniz. 

 

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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