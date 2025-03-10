İFTAR MENÜSÜ: Çorbadan tatlıya Ramazan Bayramı iftar yemekleri

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AŞÇI ÇORBASI

MALZEMELER

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı beyaz un

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

6 su bardağı içme suyu

2 adet kemikli tavuk baget

1 çay kaşığı tuz

1 adet domates

yarım çay bardağı arpa şehriye

1 avuç maydanoz

YAPILIŞI

Soğanları minik minik doğrayıp yağda çevirmeye başlıyoruz. Hafif pembeleşmeye başladığında un ilave edip sürekli karıştırarak kavuruyoruz.

Başka bir tencerede tavuk bagetleri haşlıyoruz. Tavuğun suyundan 2 su bardağı alıyoruz. Bagetleri didikliyoruz. Küçük parçalara ayırıyoruz.



Kavrulan unlu soğanın içine mercimekleri yıkayıp ilave ediyoruz. Tavuk suyunu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. İçme suyu ekliyoruz. 5-6 su bardağı kadar. Karıştırıyoruz.

Kaynarken içine arpa şehriyeleri ve didilmiş tavuğu ilave ediyoruz. Mercimekler patlayana kadar karıştırdığınızda mercimeklerin piştiğini anlayacaksınız o aşamada minik küpler halinde doğradığınız domatesi ilave edip 3-4 dakika daha pişiriyoruz.



Baharatları ilave ediyoruz ardından ince kıyılmış mercimeği ekleyip karıştırıp ocağın altını kapatıyoruz. Afiyet olsun.

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PANCAR SALATASI

Pancar, inanılmaz faydalı bir sebze. Özellikle stres azaltıcı etkisi olduğu biliniyor. Yoğurtla birlikte kullanıldığında besleyici değeri kat kat artıyor. Toprak altı sebzelerin en lezzetlisi ve vitamin bakımından en zengini. Ramazanda kaybettiğimiz vitamin, mineralleri depolayacağınız harika bir salata tarifi.Pancar salatasının Davet sofralarını süsleyebilecek, pancar sevenlerin favorisi nefis bir lezzet. İçine bir parça mayonez koymak isterseniz kendinizi tutmayın.

MALZEMELERİ

2 adet pancar

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 kase yoğurt

YAPILIŞI

Pancarları iyice yıkayıp bir tenecerede haşlayın.

Bıçak rahatça girebildiği zaman pişmiş demektir

Pişen pancarların kabuklarını soyun. Ve bir kase içine rendeleyin.

Rendelenen pancarların üzerine yoğurt, sarımsak ve tuz ilave edip karıştırın.

Servis tabağına alın. Afiyet olsun.

PİRİNÇ PİLAVI

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Pirinç pilavı yapmanın püf noktalarını anlattığımız tarifimizde, tane tane dökülen bir pilav yapacaksınız. Pilav yapımında iddialıyız, verdiğimiz püf noktalarına özen gösterirseniz pilavınızla destan yazacaksınız.Benim için özellikle etli sebze yemeği varsa yanında mutlaka ama mutlaka pilav olmalıdır.

MALZEMELERİ

Baldo 1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı +2 yemek kaşığı sıcak su

1 yemek kaşığı dolusu tel şehriye

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkıyoruz. Yukarıda söz ettiğim gibi. Tencerenize yağı koyup tel şehriyeyi ekliyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Rengi değiştiğinde pirinçleri ve tuzu da ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

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Pirinçler saydamlaştığında suyu ekliyoruz. karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Pilav göz göz olduğunda ocağın altını kapatıp tencere Demlenmeye bırakıyoruz. Afiyet olsun.

FIRINDA SEBZELİ KÖFTE DİZMESİ

Fırın yemeklerinin yapımı hem oldukça kolay oluyor, hem de çok bereketli oluyor. Hazırlayıp fırına atıp saat yaklaştığında fırını çalıştırıyoruz. Böylelikle, soğudu, kurudur derdi olmuyor. İftar saatine sıcağı sıcağına hazır oluyor. Sebze, patates ve köftenin bir arada kullanıldığı bu tarifimiz ana yemek olarak göz dolduruyor. Servis sırasında yemeği tepsiyle masaya getirdiğinizde görüntüsüne herkes hayran kalacak.El oyalamadan hazırlanabilecek, harika bir fırın yemeği. Köfteyi kızartmadan çiğden sebzelerle pişiriyoruz. Bu sayede tüm aroma yavaş yavaş birbirine geçiyor.



MALZEMELERİ

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6-8 Kişilik 20dk Hazırlık, 1 saat Pişirme

Sebzeli Köfte Dizme Tarifi İçin Malzemeler

1 adet patlıcan

1 adet kabak

3 adet patates

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN;

3 adet yeşil biber

6-7 adet küçük domates

KÖFTESİ İÇİN;

600 g kıyma

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

1 yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

SOSU İÇİN;

1 yemek kaşığı Tatköy Domates Salçası

1 tatlı kaşığı Tatköy Biber Salçası

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ



YAPILIŞI

Köftesi için, soğan ve sarımsağı rendeleyelim.Kıyma, ince kıyılmış maydanoz, yumurta,galeta unu, tuz ve baharatları da ilave ederek köfteyi yoğuralım.Hazırladığımız köfte harcından sebzeler ile aynı boyutta olacak şekilde köfteler oluşturalım.Kabakları ve patatesleri soyarak dilimleyelim. Patlıcanları ise çizgili soyarak dilimleyelim.Fırın kabımıza sıra ile köfte, patates, kabak ve patlıcanları sıralayalım. Domates ve biberleri de tepsiye yerleştirelim.Üzerlerine zeytinyağını gezdirelim.Yemeğimizin sosu için, domates ve biber salçasını su ile açalım. Tuz ve sıvı yağı da ilave ederek karıştıralım ve yemeğimizin üzerine gezdirelim.Yemeğimizin üzerini alüminyum folyo ile kapatarak 190 ͒C’ye ısıtılmış fırında 1 saat pişirelim.Daha sonra folyoyu açarak yemeğimizin üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye devam edelim.Üzeri kızaran yemeğimizi fırından alarak servis edebilirsiniz.Afiyet olsun.

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MİDYE TATLISI

Çok iddialı bir tatlıyla ramazan münümüzü sonlandırıyoruz. Baklavaya rakip olacak, incecik açılan hamuru ve çok güzel görüntüsüyle çıtır çıtır midye tatlısından söz ediyoruz. Hamuru ince dediğimiz için tedirgin olmayın. Baklava açmaya benzemiyor. Bazı teknikleri var o tekniklerle herkes bu tatlıyı yapabilir. Bu sebeple mutlaka bu tatlı tarifimizi birkez deneyin. Havanıza hava katacaksınız.Midye tatlısı, ilginç görünümü ile baklavaya rakip olabilecek enfes bir şerbetli tatlı tarifi . Belli tekniklerle hazırlanan açma işlemiyle oldukça kolay.

MALZEMELERİ

1 adet yumurta

yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çimdik tuz

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı soğuk su

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı sirke

4-4,5 su bardağı beyaz un

1 kase nişasta

içi için 1 bardak ceviz içi

üstü için 100 gr. tereyağ

şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

6-7 damla limon suyu

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kaseye yumurta, sirke, sıvı yağ, soğuk su, toz şeker, tuz kabartma tozu vanilyayı ekliyoruz. Unu azar azar ilave ederek bir hamur yoğuruyoruz. Ele yapışmayan yumuşak olmayan bir hamur. Üstünü nemli bir bezle kapatıp 15-20 dakika dinlendirin. Daha rahat açmanızı sağlayacak.Ardından hamuru bezelere ayırıyoruz. 6 eşit parça yeterlidir. Nişasta serptiğimiz tezgahta elinizden geldiğince ince açmaya çalışın. 1 hamuru açtıktan sonra kenara koyun. 2. hamuruda aynı şekilde açın.Sonra bir hamurun üzerine bolca nişasta serpip açtığımız diğer hamuru üzerine yerleştirin. Nişasta serpip uç kısmından başlayarak sıkıca rulo haline getirin. Ardından bir parmak kalınlığında parçalar kesin. Kestiğiniz parçayı elips olacak şekilde tek yönde bastırarak yavaşça açın.Çay tabağı büyüklüğünde olsun Ortasına ceviz içi koyup kapatın. Uç kısımları kapatamıyorsanız fırça yardımıyla su sürüp öyle kapatın. Tepsiye dizin. Erittiğimiz tereyağını üstüne dikkatlice sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.Diğer bir tarafta şerbet hazırlıyoruz. Tencerenin içine koyduğumuz şeker ve suyu karıştırarak eritin ve kaynamaya bırakın. Hafif yoğunlaşmaya başladığında kaynadıktan 8-10 dakika sonra ocağın altını kapatıp limon suyu ekleyin karıştırın ve soğumaya bırakın.

Tatlı fırından çıktığında soğuk şerbeti dökün ve çekmesini sağlayın. Bu hamurla 2 büyük tepsi tatlınız olacaktır. Üstünü fıstıkla süsleyip servis edebilirsiniz. Soğuduktan sonra servis edin ve kaymak çok yakışacaktır. Afiyet olsun.