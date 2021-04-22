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GeriRüzgar Sünbül Osmanlı mutfağından: Hudeybiye Çorbası
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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Osmanlı mutfağından: Hudeybiye Çorbası

Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
Osmanlı mutfağından: Hudeybiye Çorbası

Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerinden Hudeybiye çorbası, Hürriyet Lezizz yazarlarımızdan Rüzgar Sünbül özel tarifiyle huzurlarınızda… Özellikle Ramazan menülerine çok yakışacak bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte Hudeybiye Çorbası malzemeleri ve hazırlanışı…

Hudeybiye Çorbası Tarifi için Malzemeler

50 gram haşlanmış nohut

50 gram haşlanmış buğday

50 gram haşlanmış yeşil mercimek

50 gram bulgur

1 adet kuru soğan

50 gram kaymak

100 gram tereyağı

2 adet kuzu kemiği

2 adet patates

3 gram tuz

3 gram karabiber

1 adet muskat

10 gram pul biber

5 gram kuru nane

Hudeybiye Çorbası Yapılışı

Bir tencereye tereyağı alınır arkasından küçük olarak doğranan soğanlar eklenerek kavrulur kemik suyu ilave edilerek kaynatılır kaynadıktan sonra haşlanan bakliyatlar ilave edilir arkasından baharatlar ilave edilir son olarak patatesleri rende yada küçük küpler halinde doğranarak eklenir kaynadıktan sonra üzerine pul biber nane tereyağı ile yakılarak konur, servis esnasından bir kaşık kaymak ile sunum yapılır.

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Rüzgar Sünbül
Rüzgar Sünbül
info@ruzgarsunbul.com.tr
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